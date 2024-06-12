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Новини Мобілізація в РФ
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У РФ планують закрити пів сотні колоній через масову відправку ув’язнених на війну проти України, - ЦНС

Мобілізація зеків в Росії

У Російській Федерації планують закрити щонайменше 57 колоній через мобілізацію ув’язнених на фронт в Україну. Приміщення цих в’язниць пустують.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спочатку влада РФ обґрунтовувала таке рішення тим, що деякі статті кримінального кодексу декриміналізували.

Але, за даними ЦНС, головна причина - зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України.

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Хтось із ув’язнених добровільно вступає до ЗС РФ через обіцянки анулювання судимостей та виплату грошей. 

"Втім більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують "смотрящі". Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців. А це на цілий місяць менше, аніж встигали навоюватися завербовані у ПВК "Вагнер", - додали у Спротиві.

Автор: 

росія (65328) в’язні (334) зеки (62) Центр національного спротиву (819)


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Топ коментарі
+5
Утилізація біосміття нашим рахунком.
Ми деградуємо, втрачаючи кращих, русня очищується від людського непотрібу.
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12.06.2024 15:32
+5
що тут скажеш... тут кацапчики добре придумали...двох зайців одним пострілом...
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12.06.2024 15:40
+4
московити не можуть очиститись ,як може очиститись біосміття ?

будь який сорт лайна є лайно
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12.06.2024 15:48
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Утилізація біосміття нашим рахунком.
Ми деградуємо, втрачаючи кращих, русня очищується від людського непотрібу.
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12.06.2024 15:32 Відповісти
московити не можуть очиститись ,як може очиститись біосміття ?

будь який сорт лайна є лайно
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12.06.2024 15:48 Відповісти
Але є лайно, яке тільки бухає та сидить, а є лайно, яке робить гіперзвукові ракети, шльопає музику, книги, фільми, якось рухає науку та займається бодай якоюсь освітою, ще є спортивне лайно.
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12.06.2024 15:51 Відповісти
Шо то, шо то один і той самий непотріб. Лайно, яке зробило гіперзвукові ракети - сидить.
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12.06.2024 16:03 Відповісти
Але ракети штампують кожного дня.
Тобто є ще лайно рангом нижче, яке вміє у машинобудування.
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12.06.2024 16:05 Відповісти
ракету штампують кожного дня, їх далеко не за один день роблять. більше того, на цьому штампуванні скоріш за все і зекі задіяні.
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12.06.2024 16:08 Відповісти
Думаю, на ракетах - ні. На снарядах і ББМ - так.
Русня не тупа, вона неадекватна.
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12.06.2024 16:10 Відповісти
Нема різниці. Вони беруть кількістю за рахунок низької якості, що виробництво ракет, що виробництво ббмів чи танків в них однакового рівня технологічністі.
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12.06.2024 16:14 Відповісти
Як бачимо, у війні саме кількість вирішує.
Якщо у вас найкраща зброя, але її менше за ворожі юніти, ви програли.
Зброя закінчиться, і вас взяти можна буде хоч голими руками.
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12.06.2024 16:17 Відповісти
саме так, вони культивують це сміття яке є основою їх виду.
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12.06.2024 18:00 Відповісти
Русня і є непотріб, в колоніях там еліта.
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12.06.2024 16:00 Відповісти
Чомусь ми не бачимо стільки новин про загибель митців, спортсменів, науковців русні.
Тому що вона мобілізує оцю "еліту", а справжню еліту - зберігає.
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12.06.2024 16:01 Відповісти
скільки стільки новин? Тут одна новина обговорюється. Наприклад, розробників гіперзвукової зброї арештували і один з них вже подох в СІЗО, бо його з важким раком туди кинули прямо з лікарні.
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12.06.2024 16:06 Відповісти
Гарна новина.
Але мало. У них ще багато технічно грамотних людей, в десятки раз більше.
Тому і КАБи, і дрони, і літаки.
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12.06.2024 16:08 Відповісти
Грамотні люди це і є непотріб для русні. А зеки і сіловики, це поважний середній клас у них.
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12.06.2024 16:11 Відповісти
Ну так, чтоб мєсто зналі.
Все одно вони продовжують робити їм зброю.
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12.06.2024 16:15 Відповісти
що тут скажеш... тут кацапчики добре придумали...двох зайців одним пострілом...
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12.06.2024 15:40 Відповісти
Так звана влада росіі ,
вирішила ліквідувати всіх зеків ра своїх болотах ,
так як годувати їх немає ні бажання , так і нічим 😡
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12.06.2024 16:05 Відповісти
 
 