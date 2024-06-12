У РФ планують закрити пів сотні колоній через масову відправку ув’язнених на війну проти України, - ЦНС

У Російській Федерації планують закрити щонайменше 57 колоній через мобілізацію ув’язнених на фронт в Україну. Приміщення цих в’язниць пустують.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, спочатку влада РФ обґрунтовувала таке рішення тим, що деякі статті кримінального кодексу декриміналізували.

Але, за даними ЦНС, головна причина - зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України.

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Хтось із ув’язнених добровільно вступає до ЗС РФ через обіцянки анулювання судимостей та виплату грошей.

"Втім більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують "смотрящі". Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців. А це на цілий місяць менше, аніж встигали навоюватися завербовані у ПВК "Вагнер", - додали у Спротиві.