У РФ планують закрити пів сотні колоній через масову відправку ув’язнених на війну проти України, - ЦНС
У Російській Федерації планують закрити щонайменше 57 колоній через мобілізацію ув’язнених на фронт в Україну. Приміщення цих в’язниць пустують.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, спочатку влада РФ обґрунтовувала таке рішення тим, що деякі статті кримінального кодексу декриміналізували.
Але, за даними ЦНС, головна причина - зменшення кількості зеків у тому, що їх масово відправляють на війну проти України.
Хтось із ув’язнених добровільно вступає до ЗС РФ через обіцянки анулювання судимостей та виплату грошей.
"Втім більшість навіть не бачать контрактів, які за них підписують "смотрящі". Ті контрактники, котрі потрапляють на фронт через підписання відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців. А це на цілий місяць менше, аніж встигали навоюватися завербовані у ПВК "Вагнер", - додали у Спротиві.
Будь ласка, зачекайте...
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Ми деградуємо, втрачаючи кращих, русня очищується від людського непотрібу.
будь який сорт лайна є лайно
Тобто є ще лайно рангом нижче, яке вміє у машинобудування.
Русня не тупа, вона неадекватна.
Якщо у вас найкраща зброя, але її менше за ворожі юніти, ви програли.
Зброя закінчиться, і вас взяти можна буде хоч голими руками.
Тому що вона мобілізує оцю "еліту", а справжню еліту - зберігає.
Але мало. У них ще багато технічно грамотних людей, в десятки раз більше.
Тому і КАБи, і дрони, і літаки.
Все одно вони продовжують робити їм зброю.
вирішила ліквідувати всіх зеків ра своїх болотах ,
так як годувати їх немає ні бажання , так і нічим 😡