Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації, - WSJ
Чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для "війни на виснаження" проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
Як зазначається, за кілька місяців до інавгурації Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ, які наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Росії на полі бою в Україні.
На зустрічі з Путіним на початку цього року чиновники Міністерства оборони заявили, що він повинен використати свою інавгурацію і зростаючу політичну підтримку для обґрунтування необхідності мобілізації. Але Путін відкинув цю пропозицію, оскільки добре пам'ятав про заворушення, що послідували за мобілізацією у 2022 році.
Джерело WSJ повідомило, що Путін заявив, що хоче використовувати у війні тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти.
Проте тиск щодо проведення нової мобілізації виникає, коли втрати РФ у війні в Україні сягнули приблизно одного мільйона.
Журналісти видання стверджують, що минуло більше ніж місяць з моменту наступу ЗСУ на Курську область, "а Москва все ще не організувала великого контрнаступу, аби відтіснити українські війська".
За словами джерела видання, "все більше людей говорять про неминучість мобілізації".
"Слабкість російських військ стала болісно очевидною під час наступу Росії на початку цього року на Харків, друге за величиною місто України. Російські війська просунулися, але наступ, розпочатий у травні, який тривав усе літо, спричинив великі втрати й був зупинений українцями", - пише WSJ.
У РФ також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством.
"Прив’язка більшої кількості росіян до результату конфлікту в Україні може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна", - резюмує видання.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.
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Дорогие подписчики и гости канала! На минувших выходных помощник президента России по судостроению Николай Патрушев, в режиме видеосвязи, провел несколько совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Основной темой была ситуация на фронте. Представители руководства военного блока отчитались о пресечении попыток со стороны ВСУ создания дополнительных прорывов границы в Курской и Белгородской областях и захвата новых территорий. Военное руководство продолжает утверждать, что до конца октября освободят Курскую область и выйдут на государственную границу. Патрушев поинтересовался, как обстоят дела с "освобождением" ДНР и получил ответ, что наступление российских войск замедлилось по объективным причинам и предыдущие обещания, "освободить ДНР и ЛНР" до Нового года, вряд ли будут выполнены. Военные очередной раз подняли вопрос о мобилизации, но Николай Платонович резко ответил, дескать, надо рассчитывать на то что есть, а не перекладывать проблемы с бездарным руководством СВО на политическое руководство страны. Возможностей у Николая Патрушева влиять на ход войны не так уж и много и, исходя из внутренних договоренностей внутри политбюро, эти возможности ограничены во времени до 15 декабря этого года. 16.09.24
Колись навесні він рекламував канал журналу Time, який передрікав, що цього літа якась країна НАТО введе в Україну війська. І де?
Ви не знайдете того поста. Він підчищає всю рекламу, коли вона піде далі по стрічці. Залишає лише свої пости.
https://lenta.ru/news/2023/10/13/v-gosdume-prizvali-rossiyanok-rozhat-cherez-dva-goda-posle-shkoly/ В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы
І немає кому пояснити товаріщу, де і в чому він не зовсім правий.
Якась стаття. А де посилання на публікацію з іменами-прізвищами "японських вчених"? Де докладний звіт, з вказанням фізіологічних особливостей, за якими ШІ визначив двійників та відсутність оригіналу впродовж більш ніж року?
***** Шредінгера.
Тому все визначається лише - вірою.
Ви вірите генералу - для вас ***** мертве.
Мовчан, певно, буде генерала заперечувати, отже - для нього ***** живе.
З вірою логіка боротись не може.
Бог прибрав дебіла бо наостанок б він ****** по нам ядеркою.і це би був не один тактичний заряд.тому що фуйло був смертельно хворий (ми в рай а ані здохнут) подивіться на нього на параді 9 травня і на зустрічі з кожугетом ( справжнє прізвіще) коли той у квітні 2022 звітував про Маріуполь а зараз бігає живчиком ручкається з лохами,помолодів на десять років .
Чому це пояснення не має права на існування?
Хто їх, тих жидів знає, може, і через телекамеру вбивати вже вміють?
У Міноборони підкреслили, що чисельність військових збільшується за рахунок тих, хто записується на контрактну службу
цєнтральную прачєчнуюредакцію WSJ.
це штатна чисельність. Чим від фактичної відрізняється пояснювати треба?
схоже поки ця істота не здохне нічого хорошого не буде
У них мобілізація не припинялася ще з 22 року. Ху-йло підписало безстроковий указ і ніяких додаткових хвиль йому оголошувать не треба.
всім зрозуміло ? І цю стратегію кацапи прийняли ще 2 роки тому