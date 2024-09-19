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Новини Мобілізація в РФ
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Російське Міноборони тисне на Путіна, вимагаючи оголосити нову хвилю мобілізації, - WSJ

На Путіна тиснуть, щоб він оголосив нову мобілізацію у РФ

Чиновники Міністерства оборони Росії чинять тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб той оголосив нову хвилю мобілізації для "війни на виснаження" проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Як зазначається, за кілька місяців до інавгурації Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ, які наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові війська і компенсувати втрати Росії на полі бою в Україні.

На зустрічі з Путіним на початку цього року чиновники Міністерства оборони заявили, що він повинен використати свою інавгурацію і зростаючу політичну підтримку для обґрунтування необхідності мобілізації. Але Путін відкинув цю пропозицію, оскільки добре пам'ятав про заворушення, що послідували за мобілізацією у 2022 році.

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Джерело WSJ повідомило, що Путін заявив, що хоче використовувати у війні тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти.

Проте тиск щодо проведення нової мобілізації виникає, коли втрати РФ у війні в Україні сягнули приблизно одного мільйона.

Журналісти видання стверджують, що минуло більше ніж місяць з моменту наступу ЗСУ на Курську область, "а Москва все ще не організувала великого контрнаступу, аби відтіснити українські війська".

За словами джерела видання, "все більше людей говорять про неминучість мобілізації".

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"Слабкість російських військ стала болісно очевидною під час наступу Росії на початку цього року на Харків, друге за величиною місто України. Російські війська просунулися, але наступ, розпочатий у травні, який тривав усе літо, спричинив великі втрати й був зупинений українцями", - пише WSJ.

У РФ також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством.

"Прив’язка більшої кількості росіян до результату конфлікту в Україні може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна", - резюмує видання.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 млн 389 тисяч осіб. Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.

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Топ коментарі
+7
кацапам з гівноподібними мізками байдуже буде мобілізація чи ні,- це отара бидлоскота
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19.09.2024 10:48
+3
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19.09.2024 10:44
+3
він такий хороший такий хороший а на нього тиснуть всі

схоже поки ця істота не здохне нічого хорошого не буде
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19.09.2024 10:54
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19.09.2024 10:44 Відповісти
То *****-путін?
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19.09.2024 10:48 Відповісти
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19.09.2024 11:18 Відповісти
Для плєшивого треба інше рішення - паперова папка з написом «ДЕЛО».
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19.09.2024 10:48 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! На минувших выходных помощник президента России по судостроению Николай Патрушев, в режиме видеосвязи, провел несколько совещаний с представителями руководства военного и силового блоков. Основной темой была ситуация на фронте. Представители руководства военного блока отчитались о пресечении попыток со стороны ВСУ создания дополнительных прорывов границы в Курской и Белгородской областях и захвата новых территорий. Военное руководство продолжает утверждать, что до конца октября освободят Курскую область и выйдут на государственную границу. Патрушев поинтересовался, как обстоят дела с "освобождением" ДНР и получил ответ, что наступление российских войск замедлилось по объективным причинам и предыдущие обещания, "освободить ДНР и ЛНР" до Нового года, вряд ли будут выполнены. Военные очередной раз подняли вопрос о мобилизации, но Николай Платонович резко ответил, дескать, надо рассчитывать на то что есть, а не перекладывать проблемы с бездарным руководством СВО на политическое руководство страны. Возможностей у Николая Патрушева влиять на ход войны не так уж и много и, исходя из внутренних договоренностей внутри политбюро, эти возможности ограничены во времени до 15 декабря этого года. 16.09.24
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19.09.2024 11:13 Відповісти
Ну, якщо почитати коментарі на його ютуб-каналі, періодично звинувачують у тому, що його прогнози завжди зсуваються.
Колись навесні він рекламував канал журналу Time, який передрікав, що цього літа якась країна НАТО введе в Україну війська. І де?
Ви не знайдете того поста. Він підчищає всю рекламу, коли вона піде далі по стрічці. Залишає лише свої пости.
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19.09.2024 11:22 Відповісти
він ще в минулому році про це повідомляв також про блокування роботи ютуба та месенджерів

https://lenta.ru/news/2023/10/13/v-gosdume-prizvali-rossiyanok-rozhat-cherez-dva-goda-posle-shkoly/ В Госдуме призвали россиянок рожать через два года после школы
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19.09.2024 11:27 Відповісти
Не всі його прогнози справджуються. Слухачі зауважували також, що та криза в "політбюро", яку він визначав як жорстку та з тенденцію до критичної, раптово, закінчилась формуванням нового правління (коли олєнєвода копнули). І нічого, розповіді про кризу в "політбюро" продовжується, хоча ми не бачимо жодних ознак втрати керування ордою.
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19.09.2024 11:32 Відповісти
справжній путєн вже б давно ****** ядеркою і провів кілька мобілізацій,продовжуйте не бачити далі
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19.09.2024 11:34 Відповісти
Справжній путін давно хоче договоріться і "заморозіть" войну. Не вірите? Спитайте у А. Мовчана, він все дуже докладно пояснить та доведе.
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19.09.2024 11:37 Відповісти
Мені достатньо власного розуму,не звик думати чужою головою.
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19.09.2024 11:40 Відповісти
Шкода. Цей таваріщ постійно та системно просуває необхідність вигнання чинного уряду з метою привести новий уряд, який буде спроможний "уміротворіть" *****. Бо цей його, бачите, постійно дратує.
І немає кому пояснити товаріщу, де і в чому він не зовсім правий.
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19.09.2024 11:43 Відповісти
а як стосовно ваших особистих прогнозів,пам'ятається восени минулого року ви писали що кацапи захоплять Україну?
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19.09.2024 11:50 Відповісти
На щастя, цього не сталось. Однак на Донбасі справи дуже кепські: русня подолала останній природний рубіж перед Мирноградом, і штурм безпосередньо міста - справа найближчого часу. А далі - падіння Селідово і атака на Покоровськ з його напрямку, плюс охоплення через Мирноград на захід.
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19.09.2024 11:55 Відповісти
Бог допомагає Україні тому цього не сталось і не станеться. без додаткової мобілізації подальші активні дії москальні неможливі.я ж писав що на сосії щось почнеться і воно таки почнеться ми стали ближче до цього моменту коли кацапам буде не до Мирнограда з Покровськом.
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19.09.2024 11:58 Відповісти
Поки що тенденція для нас загрозлива, і жодного полегшення не проглядається. Якщо, звісно, не трапиться щось таке (не смерть *****, бо він вже мертвий, чи не так?).
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19.09.2024 12:00 Відповісти
так він вже мертвий,але пригадайте після смерті сталіна була ще боротьба за владу і лише через три роки відбувся з'їзд на якому його засудили та винесли з мавзолею. в даному випадку буде винос з морозильника .це постпутінський період коли верхівка (постсталінська,постпутєнська ще при владі) але все має свій початок і кінець.москалі вміють брехати і замітати сліди своїх злочинів так що про справжню ситуацію у кремлі ми можемо взагалі не дізнатися або дізнатися через роки.
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19.09.2024 12:06 Відповісти
А Мовчан вважає, що ***** живе, і його треба задобрити новим урядом України на "заморозку" війни, а потім сидіти і чекати, поки расєюшка розвалиться сама.
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19.09.2024 12:08 Відповісти
покажіть це мовчану https://www.dialog.ua/russia/285116_1700460682 Точно не один: искусственный интеллект озвучил количество двойников Путина - СМИ
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19.09.2024 12:12 Відповісти
Так він легко відповість: двійники - то для публічних появ і зовнішніх контактів. А саме ***** невилазно сидить у валдайській норі та керує звідти державою.
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19.09.2024 12:16 Відповісти
один аспект справжнього давно не показували,що на це відповість ваш мовчан?
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19.09.2024 12:17 Відповісти
Спитає, а як ви підробку визначаєте? Де беззаперечні докази, що от був раніше справжній, ось цей, а всі інші - точно несправжні?
Якась стаття. А де посилання на публікацію з іменами-прізвищами "японських вчених"? Де докладний звіт, з вказанням фізіологічних особливостей, за якими ШІ визначив двійників та відсутність оригіналу впродовж більш ніж року?
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19.09.2024 12:21 Відповісти
https://metro.co.uk/2023/10/19/putin-uses-body-*******-according-to-japanese-ai-research-19687297/ Putin does use body *******, according to Japanese AI research
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19.09.2024 12:29 Відповісти
І головне. Якщо справжнє ***** не показується на люди взагалі, то чи є це беззаперечним доказом, що воно мертве?
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19.09.2024 12:23 Відповісти
або якщо його не показують де беззаперечні докази що воно живе?
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19.09.2024 12:32 Відповісти
Отже, немає доказів, що живе, і водночас немає доказів, що мертве.
***** Шредінгера.
Тому все визначається лише - вірою.
Ви вірите генералу - для вас ***** мертве.
Мовчан, певно, буде генерала заперечувати, отже - для нього ***** живе.
З вірою логіка боротись не може.
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19.09.2024 12:34 Відповісти
по-перше я вірю власним очам про що писав нижче.по-друге якщо ви не бачите Бога це не означає що його не існує або якщо ви не бачите ультрафіолетового випромінювання це не означає що радіації не існує.
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19.09.2024 12:38 Відповісти
Господь дав нам мозок щоб ми його використовували за призначенням а не думали чужими головами в дитинстві були міні-ігри знайди кільканадцять відмінностей розвиває мозок і вам раджу це зробити з фуйлом https://www.youtube.com/watch?v=LISDagtQtsE&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9 Отличия двойника Путина от оригинала.
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19.09.2024 12:42 Відповісти
сліпа віра-це віра в те що фуйло живий тому що так думає більшість.а для того щоб прийти до протилежної думки або хоча б засумніватися, потрібно попрацювати розумово але ми занадто "розумні"(ліниві) для цього
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19.09.2024 12:44 Відповісти
Ну а якщо ***** боїться на публіку показуватись? Генерал же стверджує, що там окультизм у всі поля, тому цілком природне пояснення.
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19.09.2024 12:48 Відповісти
не зрозумів яким боком окультизм до смерті фуйла.
Бог прибрав дебіла бо наостанок б він ****** по нам ядеркою.і це би був не один тактичний заряд.тому що фуйло був смертельно хворий (ми в рай а ані здохнут) подивіться на нього на параді 9 травня і на зустрічі з кожугетом ( справжнє прізвіще) коли той у квітні 2022 звітував про Маріуполь а зараз бігає живчиком ручкається з лохами,помолодів на десять років .
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19.09.2024 12:58 Відповісти
Таким, що ***** може бути забобонним, боятись банального "сглаза", і тому спілкуватись особисто лише з вузьким колом людей в бункері. Для того і двійники.
Чому це пояснення не має права на існування?
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19.09.2024 13:02 Відповісти
Можна вести трансляції справжнього безпосередньо з бункера,що він і робив,почніть вже користуватись мозком,нарешті.Добре,приємно було поспілкуватися пішов донатити на 118 бригаду ТРО.
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19.09.2024 13:06 Відповісти
Раптом і це боїться? У нас же воду через телевізори Кашпировський заряджав, так чому не можливо у зворотному напрямку?
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19.09.2024 13:07 Відповісти
Кашпіровський вже давно в Штатах,боятися нікого.
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19.09.2024 13:16 Відповісти
Після подій в Лівані там у всіх повні памперси, і генерал про це теж писав.
Хто їх, тих жидів знає, може, і через телекамеру вбивати вже вміють?
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19.09.2024 13:18 Відповісти
мені не потрібен штучний інтелект мені вистачає власного щоб помітити підробку у мене більше 20 років путєн перед очима це два зовсім різних психотипи один впевнений в собі агресивний диктатор який сипав крилатими фразами,нахабний подонок якщо хочете а нам показують якесь чмо яке мямлить і читає з конспекту.
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19.09.2024 12:16 Відповісти
досить.. вам вже час вийти із тої секти "свідків ху йла у холодильнику".. прийде час, коли його справді припече, то вдарить тоді ядеркою. і не важливо путєн там, не путєн, васіліч чи платонич - для усіх нас - це все одне і теж... а тепер стосовно мобілізації: а що, хіба там зараз вона не проводиться? ну не варто так буквально як лінгвісти чіплатися до слів... нинішня мобілізація за поребриком - це добровільно-примусовий набір на контракт - і на виході усі там добровольці. і набирають їх там зараз близько 30 тис щомісяця. і будуть і далі так робити. от коли з грошима там стане гірше, то тоді навіть без оголошення мобілізації (бо вона у них юридично не припинена), будуть набирати вже примусово. сбогодні проскочила новина уже про те, що тим русачкам, які є зафіксовані в аналозі нашого "Оберегу" уже заборонено виїзд за кордон. далі в госуслугі прийде їм повістка. неявка за по повістці - далі штрафи, заборони. той закон у них ще з минулого року прийнятий, однак його так і не запускали ще в роботу, бо контрактники йдуть і зеки. тож тепер прийшов вже час і запустити той закон у роботу. а там у тому реєстрі за словами Хєнєрала уже записано 15-18 лямів русачків. тож будуть поступово їх виловлювати. навряд чи та гебня буде на публіку робити шухер і оголошувати, що потрібно їм мобілізувати 500 000 чергового м'яса. не будуть так вони робити. а будуть масово розсилати ті повістки через госуслуги.
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20.09.2024 03:05 Відповісти
головна мета цього фсбешного вкиду через поносну газетку-змусити Україну погодитись на поступки а то ми почнемо мобілізацію щоб вести війну на виснаження.
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19.09.2024 11:29 Відповісти
Вони на 170 тисяч збройні сили збільшили, а ви мобілізація.

У Міноборони підкреслили, що чисельність військових збільшується за рахунок тих, хто записується на контрактну службу
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19.09.2024 10:45 Відповісти
Всі претензії - в цєнтральную прачєчную редакцію WSJ.
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19.09.2024 10:57 Відповісти
"Вони на 170 тисяч збройні сили збільшили,"

це штатна чисельність. Чим від фактичної відрізняється пояснювати треба?
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19.09.2024 11:14 Відповісти
з 1 грудня 2024 року чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на 180 тис. - до 1,5 млн осіб.
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19.09.2024 11:31 Відповісти
Вася, це штат. Його потрібно ще наповнити живими орками.
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19.09.2024 11:39 Відповісти
Штатна чисельність ЗС Росії з 1 грудня збільшиться майже до 2,39 млн осіб, включаючи 1,5 млн військових (їх стане більше на 180 тис.).
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19.09.2024 13:28 Відповісти
виходить 10 тисяч підсобних навіть звільняють
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19.09.2024 11:33 Відповісти
А шта случілась?
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19.09.2024 10:46 Відповісти
кацапам з гівноподібними мізками байдуже буде мобілізація чи ні,- це отара бидлоскота
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19.09.2024 10:48 Відповісти
Повністю погоджуюсь. Цей бидлоскот сподівається на руське "авось", коли йде на війну за гроші, але без грошей вони не готові ризикувати. Уся політика пуйла вибудована таким чином, щоб загнати руських ваньків у гівно, а потім запропонувати їм померти за гроші
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19.09.2024 11:37 Відповісти
Ну а ми, тим часом, готуємося до «заморозки війни.
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19.09.2024 10:50 Відповісти
Шо на нього тиснути? - він же ж рішився на віину
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19.09.2024 10:51 Відповісти
він такий хороший такий хороший а на нього тиснуть всі

схоже поки ця істота не здохне нічого хорошого не буде
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19.09.2024 10:54 Відповісти
Не факт, що після нього буде краще.
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19.09.2024 10:58 Відповісти
після джугашвіллі стало ж легше рабам , але так рабами вони бути не перестали при цьому
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19.09.2024 11:01 Відповісти
Тоді так стались обставини. А тут після путіна може прийти ще більш розумний і прагматичний фашист.
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19.09.2024 11:26 Відповісти
Треба більше дронів українцям купляти!
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19.09.2024 11:04 Відповісти
А чиновники міністерства війни не хочуть натиснути на свого сцаря, щоб навпаки вивів усіх своїх орків з окупованих українських земель та припинив знищення наших міст та сел? Вони ж повинні розуміти, що цю війну вони не виграють, а їх усіх за це розстріляють свої ж, як свідків цієї поразки.
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19.09.2024 11:04 Відповісти
Вони (всі росіяни включаючи чиновників) підтримують цю війну та знижчення України. Ніхто за закінчення війни там говорити не буде
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19.09.2024 11:26 Відповісти
Яку "хвилю"?
У них мобілізація не припинялася ще з 22 року. Ху-йло підписало безстроковий указ і ніяких додаткових хвиль йому оголошувать не треба.
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19.09.2024 11:36 Відповісти
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19.09.2024 11:58 Відповісти
війни на виснаження" проти України. Джерело:
всім зрозуміло ? І цю стратегію кацапи прийняли ще 2 роки тому
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19.09.2024 12:00 Відповісти
Як заведено на болотах солдат рахують числом. в число входять живі і мертві, і потєрявшиєся. Виключення із числа буде по заявкам родичів. Від х.....вимагають - дайтє чісло. Він і дає...
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19.09.2024 12:04 Відповісти
 
 