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Новини Мобілізація в РФ
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РФ може оголосити нову хвилю мобілізації через нездатність зупинити ЗСУ на Курщині, - Bloomberg

У Росії можуть оголосити нову хвилю призову через бойові дії на Курщині

Російська армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на фронті, які є найвищими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зростаючий дефіцит солдатів для війни проти України спонукає Росію підвищувати грошові винагороди за призов, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації. 

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За словами трьох анонімних джерел, близьких до Кремля та міністерства оборони Росії, регіональні чиновники зараз у середньому не виконують понад третину своїх квот за набором.

За словами двох співрозмовників, ситуація може змусити Росію розглянути питання про нову хвилю мобілізації. За словами одного з співрозмовників, російська влада може представити її як ротацію. Інший співрозмовник сказав, що призов може бути оголошений вже до кінця цього року.

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"Приголомшливе військове вторгнення України в західну Курську область Росії, яке не зустріло значного опору, підкреслило виклики, з якими стикається Кремль у війні, що триває вже третій рік", - зазначає видання.

Українські війська зараз контролюють 1000 квадратних кілометрів російської території, і наступальні операції тривають, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як пише Bloomberg, Росія має сотні тисяч військовослужбовців на лінії фронту на сході й півдні України, де вона зазнає все більших втрат, а бойові дії здебільшого заходять у глухий кут. Неспроможність відбити українську атаку і відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів, наголошують журналісти.

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Масштаби російських втрат і недостатній рівень заміщення дедалі більше ускладнюють можливість підтримувати нинішню стратегію повільного поступу в Україні, зазначило анонімне джерело видання.

Про захоплення Києва та інших міст більше не йдеться, оскільки Росія не має достатньої кількості людей, додав співрозмовник.

Раніше видання Financial Times писало, що Кремль буде змушений оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року.

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Автор: 

армія рф (17250) росія (64969) Курськ (1094)


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Топ коментарі
+6
«Всім землякам-курянам я бажаю терпіння. Я скоро буду з вами. Я скоро приїду на свою батьківщину і буду разом із вами»
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13.08.2024 16:30
+3
Патриотизм у орков закончился это видно даже по отсуствию сопротивления местного населения Курской губернии,а Николая II как раз мобилизованые и скинули когда воевать не захотели.
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13.08.2024 16:36
+2
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13.08.2024 17:03
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Нова мобілізація в кацапів? Най починають пошвидше
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13.08.2024 16:24 Відповісти
«Всім землякам-курянам я бажаю терпіння. Я скоро буду з вами. Я скоро приїду на свою батьківщину і буду разом із вами»
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13.08.2024 16:30 Відповісти
Дєржитє мєня сємєро!
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13.08.2024 16:51 Відповісти
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13.08.2024 16:34 Відповісти
Патриотизм у орков закончился это видно даже по отсуствию сопротивления местного населения Курской губернии,а Николая II как раз мобилизованые и скинули когда воевать не захотели.
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13.08.2024 16:36 Відповісти
За "КТО" геть інші розрахунки, чим за "сво". Відповідно воно нікому там і не впало, тому закривають і закриватимуть срочниками
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13.08.2024 16:40 Відповісти
Звідки у Блумберг можуть знати про те що відбувається на іншому континенті? Фільтруйте базар, що Блумберга, що Sunday Times тощо.
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13.08.2024 16:50 Відповісти
про це кацапи писали ще 11.08.

Дорогие подписчики и гости канала! Представители руководства силового блока РФ вернули в повестку оперативных совещаний тему нового этапа мобилизации. Напомним, что ранее этот вопрос робко и неумело поднимало в основном руководство военного блока, но ситуация меняется. Подробности уже завтра в нашем утреннем материале.
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13.08.2024 17:02 Відповісти
Ну хай собі пишуть. Ви набуя ото читаєте?
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13.08.2024 18:12 Відповісти
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13.08.2024 17:03 Відповісти
Ну-ну, посмотрим. Одно дело воевать на диване, а другое дело отправиться мясом на штурмы. Учитывая их патриотизм в Курской области не думаю что в остальной рашке лучшая ситуация. Ждем вторую волну побега как это было при первой попытке мобилизации в расии, хотя в этот раз им хрен дадут убежать
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13.08.2024 17:26 Відповісти
Ну ну диванним знову смішно, а якщо кацапи закриють кордони та запровадять бусики щастя ?
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13.08.2024 17:40 Відповісти
Значит договорняк быстрее наступит и можно будет свалить, везде одни плюсы 😁
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13.08.2024 19:09 Відповісти
договорняк уже назріває, до виборів у США хочуть справитись
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13.08.2024 21:23 Відповісти
 
 