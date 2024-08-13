РФ може оголосити нову хвилю мобілізації через нездатність зупинити ЗСУ на Курщині, - Bloomberg

Російська армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб впоратися із втратами на фронті, які є найвищими з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зростаючий дефіцит солдатів для війни проти України спонукає Росію підвищувати грошові винагороди за призов, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За словами трьох анонімних джерел, близьких до Кремля та міністерства оборони Росії, регіональні чиновники зараз у середньому не виконують понад третину своїх квот за набором.

За словами двох співрозмовників, ситуація може змусити Росію розглянути питання про нову хвилю мобілізації. За словами одного з співрозмовників, російська влада може представити її як ротацію. Інший співрозмовник сказав, що призов може бути оголошений вже до кінця цього року.

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"Приголомшливе військове вторгнення України в західну Курську область Росії, яке не зустріло значного опору, підкреслило виклики, з якими стикається Кремль у війні, що триває вже третій рік", - зазначає видання.

Українські війська зараз контролюють 1000 квадратних кілометрів російської території, і наступальні операції тривають, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як пише Bloomberg, Росія має сотні тисяч військовослужбовців на лінії фронту на сході й півдні України, де вона зазнає все більших втрат, а бойові дії здебільшого заходять у глухий кут. Неспроможність відбити українську атаку і відновити контроль над своїм кордоном виявила брак оборонних резервів, наголошують журналісти.

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Масштаби російських втрат і недостатній рівень заміщення дедалі більше ускладнюють можливість підтримувати нинішню стратегію повільного поступу в Україні, зазначило анонімне джерело видання.

Про захоплення Києва та інших міст більше не йдеться, оскільки Росія не має достатньої кількості людей, додав співрозмовник.

Раніше видання Financial Times писало, що Кремль буде змушений оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року.

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