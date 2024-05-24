Нова хвиля часткової мобілізації у Росії стане неминучою до кінця 2024 року, - Financial Times
Попри те, що чисельність російської армії зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Кремль буде змушений оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Видання нагадало, що восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію та набрала до 300 тисяч одиниць живої сили в армію. Проте це викликало серйозні хвилювання у російському суспільстві. Тому з того часу російське командування намагалось заманювати чоловіків на війну вмовляннями підписати контракт.
Зараз таким способом щомісяця, за даними FT, Кремлю вдається набрати від 30 до 40 тисяч одиниць особового складу, чого вистачає для компенсації втрат та невеликого нарощування сил.
Хвиля мобілізації для нового наступу
Як зазначає видання, попре те, що росіяни зазнають значних втрат на фронті, російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. У збільшенні чисельності зіграли ключову роль розміри зарплати російських військових.
Аби зберегти перевагу на полі бою, Москві, імовірно, незабаром доведеться вийти за рамки своїх креативних стратегій рекрутингу, цитує FT своє джерело. Це пов'язано з нестачею людей для нового великого наступу, вважають у виданні.
"Уряд може продовжувати користуватися цією системою ще деякий час. До кінця цього або на початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", - сказав співрозмовник FT.
За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною, додає видання.
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Ми самотужки ніколи не мобілізуєм стільки народу щоб переломити московію , тому влада наша не може тут йти попереду це нереально
Тцк ловлять - погано .
Електронний кабінет - погано.
Треба йти кацапів вбивати - теж погано.
Але росія попереду.
Так може ти, Гена, підеш до мене в бригаду?
Що ж, хоть паржом.
Зараз женуть в загони "шторм z" вкроїнчиків з окупованих, тих які вважали "якарізниця" і що гнусня з нами адіннарот!
Чи вони ті 300 тисяч будуть набирати лише з ТОТ?
Буде об'явлено про закінчення "сво" і початок "війни з Україною"...
... а значить про загальну мобілізацію ВСІХ кацапів
Рано чи пізно це станеться - кацапи на мясо, кацапо-самкі к верстаку снаряди точити, деті - пулі складати до ящика...
пуцло запланував ВСЮ країну перетворити на єдину військову фабрику.
Призначив економа-смотрящого - бєлоусого
Далі почав сажати генералів щоб менше крали в армії а більше йшло на "фабріку".
і тд. і тп.
ЗСУ вчора завдали влучні удари п'ятьма ракетами ATACMS по позиціях ППО рашистів на аеродромі Моспіно, що на Донеччині. Знищено 2 пускові установки С-300/400, пошкоджено 1 ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено центр управління ЗРК С-300/400
А от у нас з цим вже можуть бути проблеми... і це вже добре помітно з роботи ТЦК у містах і селах.
Проти раші воювати симетрично, "лоб у лоб" - це тупе самовбивство. Коли вже у нашій верхівці це зрозуміють... а може і не хочуть розуміти.
Виплати за контракт астрономічні - а бажаючих все менше і менше
В Україні за знищення кацапів платять гроші - так шо не плутац святе діло з грішним