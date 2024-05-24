Нова хвиля часткової мобілізації у Росії стане неминучою до кінця 2024 року, - Financial Times

Попри те, що чисельність російської армії зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Кремль буде змушений оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Видання нагадало, що восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію та набрала до 300 тисяч одиниць живої сили в армію. Проте це викликало серйозні хвилювання у російському суспільстві. Тому з того часу російське командування намагалось заманювати чоловіків на війну вмовляннями підписати контракт.

Зараз таким способом щомісяця, за даними FT, Кремлю вдається набрати від 30 до 40 тисяч одиниць особового складу, чого вистачає для компенсації втрат та невеликого нарощування сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія найматиме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

Хвиля мобілізації для нового наступу

Як зазначає видання, попре те, що росіяни зазнають значних втрат на фронті, російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. У збільшенні чисельності зіграли ключову роль розміри зарплати російських військових.

Аби зберегти перевагу на полі бою, Москві, імовірно, незабаром доведеться вийти за рамки своїх креативних стратегій рекрутингу, цитує FT своє джерело. Це пов'язано з нестачею людей для нового великого наступу, вважають у виданні.

"Уряд може продовжувати користуватися цією системою ще деякий час. До кінця цього або на початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", - сказав співрозмовник FT.

За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною, додає видання.

Читайте також: У 2024 році РФ прагне залучити до армії 400 тис. контрактників, - британська розвідка