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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Нова хвиля часткової мобілізації у Росії стане неминучою до кінця 2024 року, - Financial Times

Мобілізація у Росії у 2024 році

Попри те, що чисельність російської армії зараз на 15% більша, ніж на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, Кремль буде змушений оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Видання нагадало, що восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію та набрала до 300 тисяч одиниць живої сили в армію. Проте це викликало серйозні хвилювання у російському суспільстві. Тому з того часу російське командування намагалось заманювати чоловіків на війну вмовляннями підписати контракт.

Зараз таким способом щомісяця, за даними FT, Кремлю вдається набрати від 30 до 40 тисяч одиниць особового складу, чого вистачає для компенсації втрат та невеликого нарощування сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія найматиме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

Хвиля мобілізації для нового наступу

Як зазначає видання, попре те, що росіяни зазнають значних втрат на фронті, російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. У збільшенні чисельності зіграли ключову роль розміри зарплати російських військових.

Аби зберегти перевагу на полі бою, Москві, імовірно, незабаром доведеться вийти за рамки своїх креативних стратегій рекрутингу, цитує FT своє джерело. Це пов'язано з нестачею людей для нового великого наступу, вважають у виданні.

"Уряд може продовжувати користуватися цією системою ще деякий час. До кінця цього або на початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", - сказав співрозмовник FT.

За його словами, російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною, додає видання.

Читайте також: У 2024 році РФ прагне залучити до армії 400 тис. контрактників, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17302) росія (65052)


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Топ коментарі
+9
От і черговий "Привіт з Америки":
ЗСУ вчора завдали влучні удари п'ятьма ракетами ATACMS по позиціях ППО рашистів на аеродромі Моспіно, що на Донеччині. Знищено 2 пускові установки С-300/400, пошкоджено 1 ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено центр управління ЗРК С-300/400
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24.05.2024 08:44
+8
В якому сенсі позаду ?

Ми самотужки ніколи не мобілізуєм стільки народу щоб переломити московію , тому влада наша не може тут йти попереду це нереально
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24.05.2024 08:32
+7
Останніх півроку зі всіх прасок і теплих крісел кричать, що нам треба люди і потім зразу перемога. І Блінкен приїхав розказувати, як нам обов'язково треба посилити мобілізацію після того, як півроку солдати закривали фронт своїми тілами без допомоги США. Кінчені лицеміри.
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24.05.2024 08:39
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А наша влада як завжди на кілька кроків позаду!(((
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24.05.2024 08:29 Відповісти
В якому сенсі позаду ?

Ми самотужки ніколи не мобілізуєм стільки народу щоб переломити московію , тому влада наша не може тут йти попереду це нереально
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24.05.2024 08:32 Відповісти
Наша влада,сиішно .100% ваша!!!
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24.05.2024 08:35 Відповісти
Останніх півроку зі всіх прасок і теплих крісел кричать, що нам треба люди і потім зразу перемога. І Блінкен приїхав розказувати, як нам обов'язково треба посилити мобілізацію після того, як півроку солдати закривали фронт своїми тілами без допомоги США. Кінчені лицеміри.
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24.05.2024 08:39 Відповісти
Ви то владу звинувачутєте, то ухилянтів-потопельників захищаєте-оплакуєте, може вже досить ***** нести??(,
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24.05.2024 08:41 Відповісти
Клас))). Вас, чудиків, як послухати , так взагалі без варіантів.

Тцк ловлять - погано .
Електронний кабінет - погано.
Треба йти кацапів вбивати - теж погано.

Але росія попереду.
Так може ти, Гена, підеш до мене в бригаду?
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24.05.2024 08:46 Відповісти
Ти за мене не переживай, я обновився навіть маючи групу інвалідності, а те що ти не розумієш контексту сказаного, говорить лише про рівень твого розвитку...
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24.05.2024 09:58 Відповісти
Знову будуть забіги половозрєлих особєй мужского пола через казахський та грузинський кордони.
Що ж, хоть паржом.
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24.05.2024 08:34 Відповісти
Та ні, ржати вже пізно(
Зараз женуть в загони "шторм z" вкроїнчиків з окупованих, тих які вважали "якарізниця" і що гнусня з нами адіннарот!
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24.05.2024 08:41 Відповісти
Мова йде про хвилю мобілізації саме на росії.
Чи вони ті 300 тисяч будуть набирати лише з ТОТ?
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24.05.2024 09:06 Відповісти
Мова йде все не про "хвилю".
Буде об'явлено про закінчення "сво" і початок "війни з Україною"...
... а значить про загальну мобілізацію ВСІХ кацапів
Рано чи пізно це станеться - кацапи на мясо, кацапо-самкі к верстаку снаряди точити, деті - пулі складати до ящика...
пуцло запланував ВСЮ країну перетворити на єдину військову фабрику.
Призначив економа-смотрящого - бєлоусого
Далі почав сажати генералів щоб менше крали в армії а більше йшло на "фабріку".
і тд. і тп.
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24.05.2024 11:53 Відповісти
Так в них же мобілізація иде кожен день - тільки з тюрем 200 тис вигребли
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24.05.2024 08:43 Відповісти
От і черговий "Привіт з Америки":
ЗСУ вчора завдали влучні удари п'ятьма ракетами ATACMS по позиціях ППО рашистів на аеродромі Моспіно, що на Донеччині. Знищено 2 пускові установки С-300/400, пошкоджено 1 ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено центр управління ЗРК С-300/400
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24.05.2024 08:44 Відповісти
"восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію та набрала до 300 тисяч..."
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24.05.2024 09:11 Відповісти
Для кацапів набрати ще 300 тисяч зомбі - без проблем, наберуть.
А от у нас з цим вже можуть бути проблеми... і це вже добре помітно з роботи ТЦК у містах і селах.
Проти раші воювати симетрично, "лоб у лоб" - це тупе самовбивство. Коли вже у нашій верхівці це зрозуміють... а може і не хочуть розуміти.
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24.05.2024 09:42 Відповісти
фейк - що кацапи "без проблем наберуть"
Виплати за контракт астрономічні - а бажаючих все менше і менше
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24.05.2024 11:54 Відповісти
Значить, буде насильна мобілізація. Як у нас зараз. "За родіну, за сталіна (путлера)" багато з них підуть...
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24.05.2024 13:36 Відповісти
"за сталіна" вмирали БЕЗКОШОВНО - це і є насильна мобілізація
В Україні за знищення кацапів платять гроші - так шо не плутац святе діло з грішним
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25.05.2024 11:39 Відповісти
Мобілізація-це війна. Х..... сцить, по сам підтвердить -плохі дєла. Дікій,дікій Запад бере гору. Обмежився призовомна військові збори як і Сталін у травні 1941 року.
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24.05.2024 11:01 Відповісти
 
 