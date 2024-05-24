Новая волна частичной мобилизации в России станет неизбежной к концу 2024 года, - Financial Times

Несмотря на то, что численность российской армии сейчас на 15% больше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Кремль будет вынужден объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Издание напомнило, что осенью 2022 года Россия объявила частичную мобилизацию и набрала до 300 тысяч единиц живой силы в армию. Однако это вызвало серьезные волнения в российском обществе. Поэтому с тех пор российское командование пыталось заманивать мужчин на войну уговорами подписать контракт.

Сейчас таким способом ежемесячно, по данным FT, Кремлю удается набрать от 30 до 40 тысяч единиц личного состава, чего хватает для компенсации потерь и небольшого наращивания сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет нанимать больше контрактников, пытаясь избежать непопулярной мобилизации, - Bloomberg

Волна мобилизации для нового наступления

Как отмечает издание, несмотря на то, что россияне несут значительные потери на фронте, российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В увеличении численности сыграли ключевую роль размеры зарплаты российских военных.

Чтобы сохранить преимущество на поле боя, Москве, вероятно, вскоре придется выйти за рамки своих креативных стратегий рекрутинга, цитирует FT свой источник. Это связано с нехваткой людей для нового большого наступления, считают в издании.

"Правительство может продолжать пользоваться этой системой еще некоторое время. К концу этого или в начале следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", - сказал собеседник FT.

По его словам, российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной, добавляет издание.

Читайте также: В 2024 году РФ стремится привлечь в армию 400 тыс. контрактников, - британская разведка