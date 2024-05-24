Новая волна частичной мобилизации в России станет неизбежной к концу 2024 года, - Financial Times
Несмотря на то, что численность российской армии сейчас на 15% больше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Кремль будет вынужден объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Издание напомнило, что осенью 2022 года Россия объявила частичную мобилизацию и набрала до 300 тысяч единиц живой силы в армию. Однако это вызвало серьезные волнения в российском обществе. Поэтому с тех пор российское командование пыталось заманивать мужчин на войну уговорами подписать контракт.
Сейчас таким способом ежемесячно, по данным FT, Кремлю удается набрать от 30 до 40 тысяч единиц личного состава, чего хватает для компенсации потерь и небольшого наращивания сил.
Волна мобилизации для нового наступления
Как отмечает издание, несмотря на то, что россияне несут значительные потери на фронте, российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В увеличении численности сыграли ключевую роль размеры зарплаты российских военных.
Чтобы сохранить преимущество на поле боя, Москве, вероятно, вскоре придется выйти за рамки своих креативных стратегий рекрутинга, цитирует FT свой источник. Это связано с нехваткой людей для нового большого наступления, считают в издании.
"Правительство может продолжать пользоваться этой системой еще некоторое время. К концу этого или в начале следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", - сказал собеседник FT.
По его словам, российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной, добавляет издание.
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Ми самотужки ніколи не мобілізуєм стільки народу щоб переломити московію , тому влада наша не може тут йти попереду це нереально
Тцк ловлять - погано .
Електронний кабінет - погано.
Треба йти кацапів вбивати - теж погано.
Але росія попереду.
Так може ти, Гена, підеш до мене в бригаду?
Що ж, хоть паржом.
Зараз женуть в загони "шторм z" вкроїнчиків з окупованих, тих які вважали "якарізниця" і що гнусня з нами адіннарот!
Чи вони ті 300 тисяч будуть набирати лише з ТОТ?
Буде об'явлено про закінчення "сво" і початок "війни з Україною"...
... а значить про загальну мобілізацію ВСІХ кацапів
Рано чи пізно це станеться - кацапи на мясо, кацапо-самкі к верстаку снаряди точити, деті - пулі складати до ящика...
пуцло запланував ВСЮ країну перетворити на єдину військову фабрику.
Призначив економа-смотрящого - бєлоусого
Далі почав сажати генералів щоб менше крали в армії а більше йшло на "фабріку".
і тд. і тп.
ЗСУ вчора завдали влучні удари п'ятьма ракетами ATACMS по позиціях ППО рашистів на аеродромі Моспіно, що на Донеччині. Знищено 2 пускові установки С-300/400, пошкоджено 1 ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено центр управління ЗРК С-300/400
А от у нас з цим вже можуть бути проблеми... і це вже добре помітно з роботи ТЦК у містах і селах.
Проти раші воювати симетрично, "лоб у лоб" - це тупе самовбивство. Коли вже у нашій верхівці це зрозуміють... а може і не хочуть розуміти.
Виплати за контракт астрономічні - а бажаючих все менше і менше
В Україні за знищення кацапів платять гроші - так шо не плутац святе діло з грішним