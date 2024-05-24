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Новости Война Мобилизация в РФ
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Новая волна частичной мобилизации в России станет неизбежной к концу 2024 года, - Financial Times

Мобілізація у Росії у 2024 році

Несмотря на то, что численность российской армии сейчас на 15% больше, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Кремль будет вынужден объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Издание напомнило, что осенью 2022 года Россия объявила частичную мобилизацию и набрала до 300 тысяч единиц живой силы в армию. Однако это вызвало серьезные волнения в российском обществе. Поэтому с тех пор российское командование пыталось заманивать мужчин на войну уговорами подписать контракт.

Сейчас таким способом ежемесячно, по данным FT, Кремлю удается набрать от 30 до 40 тысяч единиц личного состава, чего хватает для компенсации потерь и небольшого наращивания сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия будет нанимать больше контрактников, пытаясь избежать непопулярной мобилизации, - Bloomberg

Волна мобилизации для нового наступления

Как отмечает издание, несмотря на то, что россияне несут значительные потери на фронте, российская армия сейчас на 15% больше, чем на момент начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В увеличении численности сыграли ключевую роль размеры зарплаты российских военных.

Чтобы сохранить преимущество на поле боя, Москве, вероятно, вскоре придется выйти за рамки своих креативных стратегий рекрутинга, цитирует FT свой источник. Это связано с нехваткой людей для нового большого наступления, считают в издании.

"Правительство может продолжать пользоваться этой системой еще некоторое время. К концу этого или в начале следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", - сказал собеседник FT.

По его словам, российские власти все еще готовы пожертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте, чтобы россияне меньше сталкивались с войной, добавляет издание.

Читайте также: В 2024 году РФ стремится привлечь в армию 400 тыс. контрактников, - британская разведка

Автор: 

армия РФ (19143) россия (95441)


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Топ комментарии
+9
От і черговий "Привіт з Америки":
ЗСУ вчора завдали влучні удари п'ятьма ракетами ATACMS по позиціях ППО рашистів на аеродромі Моспіно, що на Донеччині. Знищено 2 пускові установки С-300/400, пошкоджено 1 ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено центр управління ЗРК С-300/400
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24.05.2024 08:44
+8
В якому сенсі позаду ?

Ми самотужки ніколи не мобілізуєм стільки народу щоб переломити московію , тому влада наша не може тут йти попереду це нереально
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24.05.2024 08:32
+7
Останніх півроку зі всіх прасок і теплих крісел кричать, що нам треба люди і потім зразу перемога. І Блінкен приїхав розказувати, як нам обов'язково треба посилити мобілізацію після того, як півроку солдати закривали фронт своїми тілами без допомоги США. Кінчені лицеміри.
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24.05.2024 08:39
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А наша влада як завжди на кілька кроків позаду!(((
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24.05.2024 08:29 Ответить
В якому сенсі позаду ?

Ми самотужки ніколи не мобілізуєм стільки народу щоб переломити московію , тому влада наша не може тут йти попереду це нереально
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24.05.2024 08:32 Ответить
Наша влада,сиішно .100% ваша!!!
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24.05.2024 08:35 Ответить
Останніх півроку зі всіх прасок і теплих крісел кричать, що нам треба люди і потім зразу перемога. І Блінкен приїхав розказувати, як нам обов'язково треба посилити мобілізацію після того, як півроку солдати закривали фронт своїми тілами без допомоги США. Кінчені лицеміри.
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24.05.2024 08:39 Ответить
Ви то владу звинувачутєте, то ухилянтів-потопельників захищаєте-оплакуєте, може вже досить ***** нести??(,
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24.05.2024 08:41 Ответить
Клас))). Вас, чудиків, як послухати , так взагалі без варіантів.

Тцк ловлять - погано .
Електронний кабінет - погано.
Треба йти кацапів вбивати - теж погано.

Але росія попереду.
Так може ти, Гена, підеш до мене в бригаду?
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24.05.2024 08:46 Ответить
Ти за мене не переживай, я обновився навіть маючи групу інвалідності, а те що ти не розумієш контексту сказаного, говорить лише про рівень твого розвитку...
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24.05.2024 09:58 Ответить
Знову будуть забіги половозрєлих особєй мужского пола через казахський та грузинський кордони.
Що ж, хоть паржом.
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24.05.2024 08:34 Ответить
Та ні, ржати вже пізно(
Зараз женуть в загони "шторм z" вкроїнчиків з окупованих, тих які вважали "якарізниця" і що гнусня з нами адіннарот!
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24.05.2024 08:41 Ответить
Мова йде про хвилю мобілізації саме на росії.
Чи вони ті 300 тисяч будуть набирати лише з ТОТ?
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24.05.2024 09:06 Ответить
Мова йде все не про "хвилю".
Буде об'явлено про закінчення "сво" і початок "війни з Україною"...
... а значить про загальну мобілізацію ВСІХ кацапів
Рано чи пізно це станеться - кацапи на мясо, кацапо-самкі к верстаку снаряди точити, деті - пулі складати до ящика...
пуцло запланував ВСЮ країну перетворити на єдину військову фабрику.
Призначив економа-смотрящого - бєлоусого
Далі почав сажати генералів щоб менше крали в армії а більше йшло на "фабріку".
і тд. і тп.
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24.05.2024 11:53 Ответить
Так в них же мобілізація иде кожен день - тільки з тюрем 200 тис вигребли
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24.05.2024 08:43 Ответить
От і черговий "Привіт з Америки":
ЗСУ вчора завдали влучні удари п'ятьма ракетами ATACMS по позиціях ППО рашистів на аеродромі Моспіно, що на Донеччині. Знищено 2 пускові установки С-300/400, пошкоджено 1 ЗРК С-300/400, знищено РЛС "96Л6Е", знищено центр управління ЗРК С-300/400
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24.05.2024 08:44 Ответить
"восени 2022 року Росія оголосила часткову мобілізацію та набрала до 300 тисяч..."
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24.05.2024 09:11 Ответить
Для кацапів набрати ще 300 тисяч зомбі - без проблем, наберуть.
А от у нас з цим вже можуть бути проблеми... і це вже добре помітно з роботи ТЦК у містах і селах.
Проти раші воювати симетрично, "лоб у лоб" - це тупе самовбивство. Коли вже у нашій верхівці це зрозуміють... а може і не хочуть розуміти.
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24.05.2024 09:42 Ответить
фейк - що кацапи "без проблем наберуть"
Виплати за контракт астрономічні - а бажаючих все менше і менше
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24.05.2024 11:54 Ответить
Значить, буде насильна мобілізація. Як у нас зараз. "За родіну, за сталіна (путлера)" багато з них підуть...
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24.05.2024 13:36 Ответить
"за сталіна" вмирали БЕЗКОШОВНО - це і є насильна мобілізація
В Україні за знищення кацапів платять гроші - так шо не плутац святе діло з грішним
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25.05.2024 11:39 Ответить
Мобілізація-це війна. Х..... сцить, по сам підтвердить -плохі дєла. Дікій,дікій Запад бере гору. Обмежився призовомна військові збори як і Сталін у травні 1941 року.
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24.05.2024 11:01 Ответить
 
 