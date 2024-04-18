Росія найматиме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

Москва готується винайняти більше солдатів-контрактників. У такий спосіб Кремль хоче поки що уникнути масової мобілізації, яка могла би підірвати підтримку війни проти України серед росіян.

Про це з посиланням на три анонімних джерела пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Кремль не хоче повторювати мобілізацію вересня 2022 року, що підірвала довіру суспільства й спровокувала виїзд майже мільйона росіян за кордон.

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За словами голови московського аналітичного "Центру аналізу стратегій та технологій" Руслана Пухова, якщо Росія набиратиме щомісяця до 30 тис. новобранців, то цьогоріч загалом може поповнити лави армії на 300 тис.

Росія має перевагу та продовжує наступ

При цьому росіяни продовжують наступ, спираючись на свою перевагу в боєприпасах. А сили України мають труднощі через затримки з військовою допомогою США та Європи та брак особового складу.

Джерела Bloomberg кажуть: зростають побоювання, що Росія може в найближчі тижні досягти серйозних успіхів. Перш за все йдеться про захоплення Часового Яру, височина якого робить його вирішальним для оборони України в цьому районі.

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Водночас Україна стикається із щоденним обстрілом ракетами, безпілотників та бомбами, які виводять з ладу важливу енергетичну інфраструктуру через відсутність ППО та завдають ударів по позиціях армії. Прагнучи також зміцнити свої передові позиції, парламент у Києві схвалив пом'якшену версію закону про набір більшої кількості військ, зазначає видання.

Чисельність армій РФ та України

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв про плани збільшити російські збройні сили з теперішніх 1,15 млн до 1,5 млн осіб. Чисельність українських збройних сил, за словами президента Володимира Зеленського, становить трохи менше ніж 900 тисяч осіб.

"Форма майбутнього російського наступу досить зрозуміла", - сказав Бі-бі-сі колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії генерал сер Річард Берронс. "Ми бачимо, як Росія б'ється на передовій, використовуючи перевагу п'ять до одного в артилерії, боєприпасах та надлишку людей, підкріплених використанням нової зброї".

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Міністерство оборони Росії 3 квітня повідомило, що цього року армія поповнилася на 100 тисяч новобранців, до того ж щодня вступають 1700 осіб.

Як росіяни заманюють на війну

Росія використовує щедрі фінансові стимули залучення людей війну. З початку року регіональні виплати новим контрактникам зросли на 40% і становили в середньому 470 тисяч рублів (близько 5000 доларів). І це крім фіксованої федеральної виплати у розмірі 195 000 рублів.

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути", - сказав Павло Лузін, російський військовий експерт, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду.

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За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, на даний момент командування армії частково розраховує на підписання контрактів із деякими призовниками. Цієї весни 150 тисяч росіян будуть призвані на термінову військову службу. Закон дозволяє надсилати цих призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби.