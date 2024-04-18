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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Росія найматиме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

росія,мобілізація

Москва готується винайняти більше солдатів-контрактників. У такий спосіб Кремль хоче поки що уникнути масової мобілізації, яка могла би підірвати підтримку війни проти України серед росіян.

Про це з посиланням на три анонімних джерела пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що Кремль не хоче повторювати мобілізацію вересня 2022 року, що підірвала довіру суспільства й спровокувала виїзд майже мільйона росіян за кордон.

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За словами голови московського аналітичного "Центру аналізу стратегій та технологій" Руслана Пухова, якщо Росія набиратиме щомісяця до 30 тис. новобранців, то цьогоріч загалом може поповнити лави армії на 300 тис.

Росія має перевагу та продовжує наступ

При цьому росіяни продовжують наступ, спираючись на свою перевагу в боєприпасах. А сили України мають труднощі через затримки з військовою допомогою США та Європи та брак особового складу.

Джерела Bloomberg кажуть: зростають побоювання, що Росія може в найближчі тижні досягти серйозних успіхів. Перш за все йдеться про захоплення Часового Яру, височина якого робить його вирішальним для оборони України в цьому районі.

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Водночас Україна стикається із щоденним обстрілом ракетами, безпілотників та бомбами, які виводять з ладу важливу енергетичну інфраструктуру через відсутність ППО та завдають ударів по позиціях армії. Прагнучи також зміцнити свої передові позиції, парламент у Києві схвалив пом'якшену версію закону про набір більшої кількості військ, зазначає видання.

Чисельність армій РФ та України

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв про плани збільшити російські збройні сили з теперішніх 1,15 млн до 1,5 млн осіб. Чисельність українських збройних сил, за словами президента Володимира Зеленського, становить трохи менше ніж 900 тисяч осіб.

"Форма майбутнього російського наступу досить зрозуміла", - сказав Бі-бі-сі колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії генерал сер Річард Берронс. "Ми бачимо, як Росія б'ється на передовій, використовуючи перевагу п'ять до одного в артилерії, боєприпасах та надлишку людей, підкріплених використанням нової зброї".

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Міністерство оборони Росії 3 квітня повідомило, що цього року армія поповнилася на 100 тисяч новобранців, до того ж щодня вступають 1700 осіб.

Як росіяни заманюють на війну

Росія використовує щедрі фінансові стимули залучення людей війну. З початку року регіональні виплати новим контрактникам зросли на 40% і становили в середньому 470 тисяч рублів (близько 5000 доларів). І це крім фіксованої федеральної виплати у розмірі 195 000 рублів.

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути", - сказав Павло Лузін, російський військовий експерт, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду.

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За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, на даний момент командування армії частково розраховує на підписання контрактів із деякими призовниками. Цієї весни 150 тисяч росіян будуть призвані на термінову військову службу. Закон дозволяє надсилати цих призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби.

Автор: 

армія рф (17176) росія (64895) Bloomberg (235) мобілізація (3019)


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Топ коментарі
+7
А у нас ГУР все сказки рассказывает про поголовную мобилизацию в Раше и про толпы чмобиков на нуле.
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18.04.2024 15:10
+3
Скажіть Часовий Яр і зеленСКИЙ почне тіпатись в апокаліптичному приступу. Докерувався обороною Авдіївки, що Часовий Яр вже не потрібен його новим ІФІктівним планам. Шкода генералів, шкода Сирського, які клацають каблуками, бачачи недолугість "артиста вільного жанру". Ну, просто АРИГІНАЛ !!! ПокручЄ януковича.
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18.04.2024 15:15
+2
...контракт на той світ
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18.04.2024 15:10
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...контракт на той світ
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18.04.2024 15:10 Відповісти
От тільки в статті чомусь не вказується, що контракти заключаються на конкретний термін - 1-5 років. Інша справа, що не завжди їм після закінчення контрактів дозволяють піти, але кінцева дата в контракті є.
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18.04.2024 15:38 Відповісти
А у нас ГУР все сказки рассказывает про поголовную мобилизацию в Раше и про толпы чмобиков на нуле.
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18.04.2024 15:10 Відповісти
ГУР - це блогери ОПи!
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18.04.2024 15:14 Відповісти
Вона обов'язково буде, питання часу, якщо не проти України, то вже проти країн НАТО.

А чого це ви кацапію з великої літери написали?
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18.04.2024 15:28 Відповісти
Автоисправление. Не всегда замечаешь. А про "обязательно будет" мы слышим постоянно с весны 2022.
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18.04.2024 15:31 Відповісти
Ви неуважно читаєте мій коментар. Прочитайте ще раз.
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18.04.2024 15:34 Відповісти
А то вже не наші проблеми ,а проблеми НАТО.
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18.04.2024 17:43 Відповісти
Те що вони щомісяця змушені піднімать розмір виплат красномовно говорить про "успіхи" контрактуванння...
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18.04.2024 15:12 Відповісти
Відвертих бомжів, згодних на такі гроші, все менше, тож доводиться підвищувати ставку.
Адекватних людей з більш-менш здоровими тушками та мізками все одно доведеться мобілізовувати примусово, бо вони не підуть і за півмільйона в окоп: на "гражданкє" отримують достатньо грошей для пожити нормально.
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18.04.2024 15:14 Відповісти
Про що й мова. Є межа за якою розмір грошової винагороди вже не має значення. Особливо коли шанси здохнуть процентів 90%...
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18.04.2024 15:18 Відповісти
там хороші гробові.
можна непогано вкластися в нерухомість.

тут же були статті що в бідних регіонах бум будівництв...
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18.04.2024 15:55 Відповісти
Скажіть Часовий Яр і зеленСКИЙ почне тіпатись в апокаліптичному приступу. Докерувався обороною Авдіївки, що Часовий Яр вже не потрібен його новим ІФІктівним планам. Шкода генералів, шкода Сирського, які клацають каблуками, бачачи недолугість "артиста вільного жанру". Ну, просто АРИГІНАЛ !!! ПокручЄ януковича.
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18.04.2024 15:15 Відповісти
https://x.com/andrey878777/status/1780475884882821200 @
"Информация от сотрудника военкомата.
Два года назад было много желающих заключить контракт за деньги с Министерством обороны, проходили по 200 человек в день.
Сейчас - не более 60 человек в день, в последние несколько дней не пришёл ни один желающий.
Заключают контракт в основном - приезжие из периферии, не москвичи. Встречаются казахи, киргизы, не имеющие гражданства рф, не имеющие высшего образования, нищие, по уши в долгах и кредитах. Были даже граждане Шри Ланки, не знающие ни слова на русском языке. Встречаются откровенные бомжи, от которых воняет за километр - таких тоже берут. Приезжают из периферии в Москву потому что платят 1 млн единовременно при заключении контракта. В других местах платят меньше.
Расторгнуть контракт сейчас нельзя. Контракт действует до окончания так называемой СВО/
Идут на войну с Украиной исключительно за деньги. Если и есть идейные, то их ничтожно мало, мне попалось таких человек 5 за весь период работы с контрактниками. Да и у тех с головой не в порядке."

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18.04.2024 15:31 Відповісти
Если бьі в Украине сделали фиксированные контракты мобилизированным воинам ВСУ, предположим два года служишь, а потом имеешь право добровольно уйти на гражданку с заработанными на фронте деньгами, то проблем было бы гораздо меньше........
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18.04.2024 16:20 Відповісти
А в нас мобілізація популярна ?
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18.04.2024 17:45 Відповісти
 
 