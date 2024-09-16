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Путин увеличил общую численность армии РФ почти до 2,4 млн человек, - росСМИ

Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "РИА Новости".

Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года. Таким образом, общий штат российских Вооруженных сил увеличился на 180 тысяч человек.

Отмечается, что в предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Тогда это объясняли ростом угроз со стороны НАТО и продолжением войны с Украиной.

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Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ
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Топ комментарии
+27
Так може вже на_часі залучати до війська ментів та , навчених поводження зі зброєю і з відповідною фізичною підготовкою, а не мужичків передпенсійного віку вигрібати з міст і сіл ??
Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах.
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16.09.2024 15:45
+16
Терміново потрібен ще один мирний план і митарство з ним по світу. А паралельно більше бусіків для ТЦК. Щоб була потужна відповідь скажімо так.
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16.09.2024 15:25
+16
До перемирʼя готується.
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16.09.2024 15:27
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16.09.2024 15:24 Ответить
Терміново потрібен ще один мирний план і митарство з ним по світу. А паралельно більше бусіків для ТЦК. Щоб була потужна відповідь скажімо так.
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16.09.2024 15:25 Ответить
Вже є. 25-го його Зєля урочисто презентує.
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16.09.2024 15:32 Ответить
***** чітко заявив, коли буде говорити про мир - коли контролюватиме адмін кордони 4-х областей. На мир він не налаштований. Такій війни не починають для того, щоб мірітись.
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17.09.2024 00:57 Ответить
Ну і де тепер ті, що розповідають що в українському війську мільйон, і при цьому ми відступаємо під тиском менш численного ворога?
У русні он вже майже 2,5 мільйони. Якраз близько до 3/1.
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16.09.2024 15:26 Ответить
+-1,3 мільйони загальна чисельність армії, безпосередньо приймає участь у БД набагато менше осіб. Ну і брак техніки та важкого озброєння
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16.09.2024 15:30 Ответить
Судячи з того що навіть Курську область "захищали" строчнікі, вся боєздатна козломорда армія наступає на Покровськ...
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16.09.2024 15:47 Ответить
А у русні 1,3 млн безпосередньо бойових.
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16.09.2024 15:47 Ответить
Так може вже на_часі залучати до війська ментів та , навчених поводження зі зброєю і з відповідною фізичною підготовкою, а не мужичків передпенсійного віку вигрібати з міст і сіл ??
Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах.
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16.09.2024 15:45 Ответить
Бачили очі, що обирали. Тепер хоч іржіть.
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16.09.2024 15:49 Ответить
Не всі ОЦЕ обирали. Ще й іншим намагались щось пояснити, але ... то було, як об стіну горохом.
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16.09.2024 15:55 Ответить
Демократія. Приєднуйтесь до росії - не треба буде паритись вибором взагалі.
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16.09.2024 15:59 Ответить
А це до чого?
Я пропоную залучити до опору рашистам підготовлених військовозобов'язаних громадян.
А вам чомусь це не подобається.
То може це вам треба до Мордору?
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16.09.2024 16:05 Ответить
А до того, що вам засади демократії не подобаються: всі живуть так, як обрала більшість.
Не хочете жити так? То живіть у диктатурі - там все один обирає, а інші - виконують. Тому на росії, в Ірані та КНДР ніколи у владі не буде таких жалюгідних істот, як зєля. Просто не доберуться до верхівки, а якщо і доберуться, їх усунуть шляхом перевороту у верхах. Тільки найбільш розумні та хижі можуть стати диктаторами в диктатурі. Ну а демократію може очолити будь-який клован.
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16.09.2024 16:11 Ответить
ДЕ в моєму коментарі мова про демократію чи вибори?

"Так може вже на_часі залучати до війська ментів, навчених поводженню зі зброєю і з відповідною фізичною підготовкою, а не мужичків передпенсійного віку вигрібати з міст і сіл ??
Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах."
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16.09.2024 16:13 Ответить
А може вже на часі припинити душити економіку гетьманцевим, виробників зброї - басалаєвой, ЗСУ - вигодовишами Сирського, прибрати куди подалі д'Єрьмака, на якого вже кожна європейська собака бреше?
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16.09.2024 16:15 Ответить
А хто ж має законні повноваження це все зробити?
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16.09.2024 16:27 Ответить
Той, кого обрали демократичним шляхом.
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16.09.2024 16:28 Ответить
Ви боїтесь назвати його ім'я?
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16.09.2024 16:29 Ответить
У нього багато імен, але тут нехай буде зєля.
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16.09.2024 16:30 Ответить
Нарешті ...
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16.09.2024 16:32 Ответить
До перемирʼя готується.
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16.09.2024 15:27 Ответить
Ага до другого саміту миру, куди їх збирається запросити найпотужніший.
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16.09.2024 15:30 Ответить
В халєру,буде роботи нашим хлопцям!!! Дай Боже сил,захисту та здоров'я
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16.09.2024 15:27 Ответить
Зробіть кацапам нафту 40 за барель на квартал, самі цю моль згризуть без нашої допомоги.
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16.09.2024 15:30 Ответить
а краще по 8 баксів...
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16.09.2024 15:33 Ответить
або по 4!!!

А газ - щоб пішли вже безоплатно роздавати..читала, що ні газові, ні нафтяні вони невміють глушити)))
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16.09.2024 15:41 Ответить
Де ж їх всіх ховати?
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16.09.2024 15:31 Ответить
Будемо екпортувати в Африку корм для крокодильчиків з кацапів. Вони їх на смак вже пробували. А самих морозостійких крокодильчиків нехай везуть до нас. Коли вириємо рівчак на кордонах 1991 року з лаптестаном, у них буде багато роботи...
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16.09.2024 16:41 Ответить
Гарна ідея! Консервні заводи перепрофілювати..

Тільки потім обладнання тре буде замінити..

Вінницька тушонка найсмачніша..
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16.09.2024 17:01 Ответить
У Совка станом на 1990 рік армія налічувала понан 4,3 мільйони.

У ***** пуп розв'яжеться.
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16.09.2024 15:33 Ответить
В совку рядовому платили три рублі і пачку Прими...
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16.09.2024 15:49 Ответить
але тут платити треба більше, в тому і суть
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16.09.2024 15:52 Ответить
Так і я про шо.
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16.09.2024 15:55 Ответить
Так отож.
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16.09.2024 16:12 Ответить
Росте армія "фанатав Кабзона".
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16.09.2024 15:36 Ответить
На світлині.
Вони зі своїми "чорними пакетами" до війська їдуть, чи їм на призовних пунктах видають "погребальньій комплект хероя".
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16.09.2024 15:39 Ответить
Пуйло буде до останнього кацапа проти України воювати.
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16.09.2024 15:43 Ответить
Та й пуйло з ними (кацапами).
Трагедія в тому, що українці закінчаться раніше...
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16.09.2024 15:47 Ответить
Немає такої проблеми.
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16.09.2024 15:50 Ответить
Звісно, нема. "Ми пабєділі і врах бєжит бєжит бєжит!"
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16.09.2024 17:10 Ответить
Головне щоб не надірвались, це вже межа. Хіба Китай поможе. Звідки вигрібати залишки мяса будуть?
І питання чи фінансиків хватить. Потрібно вгробити їхні нпз якнайшвидше.
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16.09.2024 15:54 Ответить
Ще більше тушок по посадках залишиться і вс
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16.09.2024 15:56 Ответить
Для цього треба в рази більше снарядів і мін
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17.09.2024 06:22 Ответить
Подготовка к мобилизации, объяснив мобилизацию увеличением численности армии. На самом же деле численность армии в лучшем случае лишь останется прежней, а на самом деле она снизится из-за больших потерь на войне.
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16.09.2024 16:11 Ответить
тупое,ни на что не годное мясо.где ж Украина всё это отребье хоронить то будет?!
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16.09.2024 16:44 Ответить
Але маленька Україна справиться без НаТо і без бравих ОмЕрИКаНьСкИх БоЙз... принаймні так думає весь світ, і діє так, ніби це не його проблема
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16.09.2024 18:28 Ответить


Мясо идет на войну.
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16.09.2024 19:45 Ответить
вже с пакетами 😁
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17.09.2024 06:05 Ответить
А може він зменшив фактичну чисельність їхньої армії?!?
у достеменно невідомо наскільки, але рахуєм по-середньому між "оптимістичним" та песимістичним" сценаріями...
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16.09.2024 20:12 Ответить
Цікаво яка буде відпоідь 73% українців котрі голосували за зеленского. З них десь міліонів 4-5 буде чоловіків призовного віку. Будуть захищати свій вибір чи ні. Все як у Шекспіра.
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16.09.2024 21:11 Ответить
73% українців котрі голосували за зеленского скажуть, що ми не голосували за нього. вiн сам прийшов. все просто. не виноватая я.

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16.09.2024 22:09 Ответить
Чисельність російських військовослужбовців зросте до 1,5 млн осіб.
Скоро доженуть Китай. Чисельність китайських військовослужбовців 2 млн осіб. Правда в Китаї в десять разів більше населення, та й економіка разів в десять більшa.
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16.09.2024 22:06 Ответить
Lad на всіх не вистачить
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16.09.2024 22:28 Ответить
Хтось ще сумнівається, що війна програна, що курська авантюра, ще нам аукнеться?
Херої бл... Нах вони поперлися в рашку, як своє повертати треба?
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16.09.2024 22:34 Ответить
То може вже пора союзникам своїми військами приєднуватися! Бо стурбованістю кацапів не виб'ємо, а зі зброєю вони гальмують.
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16.09.2024 22:36 Ответить
У нас дуже ********** казати, заспокоювати себе, що ресурси росії не безкінечні і що вони от от закінчаться, он Буданов вже прогнозує на 2025, коли прийде літо 2025 - з'явиться новий прогноз, от побачите)
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16.09.2024 22:37 Ответить
Казали що війна до Нового року закінчиться ..як не кажуть
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16.09.2024 23:53 Ответить
Зауважте, що 2 лями з вершком не чєловєк а єдініц. Він тільки добавляє, а не виключає єдініци, під Сєнявіно ще з 1943 року незахоронені єдініци.
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17.09.2024 03:12 Ответить
Украина увеличила число судей и прокуроров. У каждого свои приоритеты.
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17.09.2024 03:59 Ответить
Кацапське видання чомусь трохи замовкло.Нема перемог?
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17.09.2024 07:54 Ответить
 
 