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Путин увеличил общую численность армии РФ почти до 2,4 млн человек, - росСМИ
Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "РИА Новости".
Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года. Таким образом, общий штат российских Вооруженных сил увеличился на 180 тысяч человек.
Отмечается, что в предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Тогда это объясняли ростом угроз со стороны НАТО и продолжением войны с Украиной.
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+27 Алла Новосад 5b57f84f
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+16 Vitaliy Sander
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Пожалуйста, подождите...
У русні он вже майже 2,5 мільйони. Якраз близько до 3/1.
Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах.
Я пропоную залучити до опору рашистам підготовлених військовозобов'язаних громадян.
А вам чомусь це не подобається.
То може це вам треба до Мордору?
Не хочете жити так? То живіть у диктатурі - там все один обирає, а інші - виконують. Тому на росії, в Ірані та КНДР ніколи у владі не буде таких жалюгідних істот, як зєля. Просто не доберуться до верхівки, а якщо і доберуться, їх усунуть шляхом перевороту у верхах. Тільки найбільш розумні та хижі можуть стати диктаторами в диктатурі. Ну а демократію може очолити будь-який клован.
"Так може вже на_часі залучати до війська ментів, навчених поводженню зі зброєю і з відповідною фізичною підготовкою, а не мужичків передпенсійного віку вигрібати з міст і сіл ??
Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах."
А газ - щоб пішли вже безоплатно роздавати..читала, що ні газові, ні нафтяні вони невміють глушити)))
Тільки потім обладнання тре буде замінити..
Вінницька тушонка найсмачніша..
У ***** пуп розв'яжеться.
Вони зі своїми "чорними пакетами" до війська їдуть, чи їм на призовних пунктах видають "погребальньій комплект хероя".
Трагедія в тому, що українці закінчаться раніше...
І питання чи фінансиків хватить. Потрібно вгробити їхні нпз якнайшвидше.
Мясо идет на войну.
у достеменно невідомо наскільки, але рахуєм по-середньому між "оптимістичним" та песимістичним" сценаріями...
Скоро доженуть Китай. Чисельність китайських військовослужбовців 2 млн осіб. Правда в Китаї в десять разів більше населення, та й економіка разів в десять більшa.
Херої бл... Нах вони поперлися в рашку, як своє повертати треба?