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В Литве юношей обязали проходить военную службу сразу после окончания школы

ЗС Литви

Сейм Литвы сегодня, 13 июня, принял закон, согласно которому юноши должны будут проходить военную службу сразу после окончания школы.

Об этом сообщила пресс-служба парламента страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

За принятие закона проголосовали 85 депутатов, 14 - воздержались и трое высказались "против".

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"Закон закрепляет норму, согласно которой органы системы национальной обороны, осуществляющие призыв, обязаны организовывать осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста, и с достижением 18 лет обязаны проходить срочную военную службу", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в прошлом году Министерство национальной обороны подготовило предложение, которое предусматривало альтернативные формы службы для студентов высших учебных заведений, однако эта идея натолкнулась на сопротивление образовательного сообщества и представителей некоторых молодежных организаций.

Поэтому в новом законе отказались от идеи включения студентов в призывные списки и решили призывать юношей сразу после окончания школьного обучения. Они получат уведомление о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию. Согласно закону, после призыва юноши не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат службу.

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Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будут подлежать службе из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения, отмечает Delfi.

Автор: 

Литва (2473) призыв (743)


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Топ комментарии
+20
"Люді добриє, што ета дєлаєцца! Власть хочєт ваєвать до послєднєва літовца! Страну прєвращают в концлагєрь!"

Мамини бубочки, я правильно вас цитую?
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13.06.2024 18:11
+12
Литовці готуються до війни, а ми досі замість мущин робимо маминих синочків до 25 років.
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13.06.2024 18:17
+7
Ці діти досить непагоно у 80-ті воювали в Афганістані.
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13.06.2024 18:18
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"Люді добриє, што ета дєлаєцца! Власть хочєт ваєвать до послєднєва літовца! Страну прєвращают в концлагєрь!"

Мамини бубочки, я правильно вас цитую?
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13.06.2024 18:11 Ответить
Ееее, ну взагалі то це лише про відновлення строкової служби, яка у Литві до цього була скасована. І кордони там ніхто не збирається для призовників закривати. Тому порівняння, м'яко кажучи, некоректне.
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13.06.2024 18:32 Ответить
Ви нє панімаіті, ета другоє.
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13.06.2024 18:44 Ответить
От і чому може навчитися в Армії 17-ти річний малюк? Взагалі, не бачу жодного сенсу ні в якій строковій службі. Чому можна навчитися на строчці? Ок, не совок, стандарти НАТО, те-се. І шо?
Та пацанва зможе на рефлекторному рівні запам'ятати регламенти по парамеду? Чи навіть поводженням з стрілецькою зброєю?
Та воно все забудеться моментально після ДМБ, бо ще діти.

Навіть на війні тим, кому менше 25-ти, насправді, робити нічого, бо вітер ще в головах гуляє. Складно з ними. Вважають себе рембами, але... Тільки й контролюєш одним оком, щоб не пішло нікуди гуляти за трофеями, щоб не лізло поперед батька в пекло, щоб не чудило..
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13.06.2024 18:16 Ответить
Ці діти досить непагоно у 80-ті воювали в Афганістані.
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13.06.2024 18:18 Ответить
То нічого, що я теж служив в Радянській Армії? Але на війні опинився в 52. І ті два роки мені не дали нічого. Абсолютно, окрім додаткової зневаги до кацапні, бо бачив як їх чмарили кругом.
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13.06.2024 18:44 Ответить
"...з досягненням 18 років зобов'язані проходити строкову військову службу..."
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13.06.2024 18:29 Ответить
в 20 лет у них будет прогнозируемое количество мобресурса и с вус.... да еще умеющее срать в дырку, подтирать попку газеткой и есть перловку - что не маловажно....
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13.06.2024 18:31 Ответить
Певна протидія інфантильності - в цьому плюс, так.
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13.06.2024 18:45 Ответить
Si vis paces,para bellum!!!
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13.06.2024 19:16 Ответить
Я своє 18-ліття зустрів на нарах обласного збірного пункту Через півроку закінчив ШМАС Перша ВОС - "Механік авіаобладнання" Потім двотижневі курси допідготовки для роботи на "тоді секретних" Су-24 Нічого, справлявся
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13.06.2024 20:21 Ответить
І багато ти з цього зараз пам'ятаєш? Скільки пройшло? 30-40 років чи більше? Поставити тебе зараз на регламентне обслуговування сушки, можливо щось і згадаєш.
А я 2 роки на островах в караули ходив та з кацапньою щодня х***вся.
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14.06.2024 07:57 Ответить
До чого тут 30-40 років? Ти мову завів про "От і чому може навчитися в Армії 17-ти річний малюк? Взагалі, не бачу жодного сенсу ні в якій строковій службі. Чому можна навчитися на строчці?"
Тобто - ти ведеш мову не про вік запам"ятовування того, чому на "строчці" навчили - а про мінімальний вік призову До речі - ні пайку дротів, ні в"язання бандажів, я не забув А це - найбільш складне в АО для авіамеханіка
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14.06.2024 08:23 Ответить
Супер. До чого веду. Був з зовсім молодими на позиціях не раз. З різними. На різних позиціях та в різних паскудних ситуаціях. Не уявляєш, скільки в мене та побратимів ці юнаки віднімали нервових клітин.
І ще скажу - це абсолютно херово, коли такий зелений юнак гине в тебе на очах.
Кажуть, не вставай, не висовувайся, там снайпер.
Нє. Треба вилізти посцяти в повний ріст. Смерть.

Кажуть, сиди, нікуди не ходи, там кинуті кацапські бліндажі, але можуть бути розтяжки.
Нє, йде за трофеями, підривається.

Ну й так далі. Таких історій в мене вистачає.

До речі, вже виходжу з дому, їду в Володимирський собор прощатися з бойовим побратимом.
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14.06.2024 08:56 Ответить
Я щось тебе зрозуміть не можу! Ти ратуєш, щоб не призивали на службу надто молодими Мотивуєш це тим, що в такому молодому віці нічого не запам"ятовується Однак, у нас і молодші собі професію на все життя вибирають! Наприклад - поступаючи в ПТУ Їм - всього 15 Хлопчина через 2-3 роки отримує спеціальність (наприклад) автомеханіка (автослюсаря) І потім працює у своїй спеціальності Те ж саме і в армії Зі мною в ШМАС учився Гена Поляков - мій одноліток Після ШМАС він закінчив вище військове інженерне училище Закінчив службу начальником ІАС авіаполку
І(до речі) - "пацанву" ніхто у 18-19 воювать не жене Просто, в цьому випадку, пропадає маса проблем як для самих пацанів - так і для держави Призвали якраз тоді коли хлопчина на "розпутті" І держава надає йому час, для того, щоб ще раз подумать і визначиться Привчиться до самостійності та дисципліні у виборі рішень, подорослішає - під контролем А потім вирішить, куди йти, та для чого Ти ж бачиш - у нас нижня планка мобілізації - 25 років? Та й те ж саме буде і в Литві Так що ти вже сам з собою розберися - чого ти хочеш? "Демократии - или севрюжины с хреном...."?
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14.06.2024 09:50 Ответить
Забудь. То лише мої особисті хєрові спогади за ту довбану радянську армію. 2 роки юнацтва, витрачені впусту. На тому довбаному Сахаліні. На місці моєї військової частини зараз пустир та свалка (з гуггл мапсу). Що мені це дало?
Ну, так. Став воїном. Аж в 52 роки. Пропити, прокурений кабінетний працівник, що 20 метрів не може пробіжати з порваними колінами та одишкою. Наразі, 20 місяців на позиціях та штурмах - і політ був нормальним. Повернувся, бо вже дійсно підкосило. І навіть підкошеним шкандибаю швидше, неж дехто бігає.
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15.06.2024 09:52 Ответить
10 місяців кмб і як у Кантонах додому зі зброєю і снарягою але це мрії
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15.06.2024 15:25 Ответить
шмимус, все, чому тобв необхдно навчитися - не плутати сторони крабів при переспоряджанні стрічок до покемона чи браунінга. Все інше максимально просто.
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15.06.2024 16:00 Ответить
Вибач. Шимус. В мене тут клавіатура )))
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15.06.2024 16:01 Ответить
Литовці готуються до війни, а ми досі замість мущин робимо маминих синочків до 25 років.
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13.06.2024 18:17 Ответить
У Литовців немає війни ,а ми в війні,Є поняття генофонду, хочеш щоб в країні зосталися одні жінки і чоловіки 40+?Щоб за рочків 10 сразу без війни мінус 10-15 млн жителів бо народжуваності буде нуль.А економіку і країну хто піднімати буде старики і інваліди?
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13.06.2024 18:34 Ответить
якщо ЗЕ-мародери будуть вести себе адекватно....а НЕ виконувати оманські договорнячки...

то, можливо, 5-10 млн українців і повернуться в Україну...
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13.06.2024 19:03 Ответить
а що в них школу у 25 років закінчують.....от дурні....
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13.06.2024 18:18 Ответить
Непозволительная гендерная дискриминация - навязывание мужской социальной роли "защитник"
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13.06.2024 18:55 Ответить
І ніхто не гавкає стосовно порушення прав, конституції, демократії....
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13.06.2024 18:58 Ответить
Ось й Літва не чекаючи нападу на себе перейняла ізраїльську систему призову ... бо коли є екзистанційна загроза тільки українськи політики й депутати думають про рейтинги , а не про долю країни в ближчи 10 років .

Якщо у ЗСУ застосували систему обов"язковою служби й не слухали тих , хто не розуміє , що й в Україні була вже в 2014 році екзаистанційна загроза , то зара би не прийлося приймати запоздалі на 10 років закони й не требо було в темпі "пожежної команди" шукати ніши для мобілізації . Готуватися до війни на виживання требо було у відносно мирний час й готувати резерви требо десятиріччя поспіл . Якщо городські слюсаря , водії , офісний планктон будуть волати , що нехай шукають силовиків , а "я мирна людина" , то крайще не рипатися й зразу готуватися до новою колонізації й окупації . Хто не хоче служити зараз , той буде гинути на черговій авантюрі ***** в його м"ясних штурмах ... Скільки сотен тисяч полягло лугандонських знаючи що в рідному місті вже 5 років воду дають по годинам ?!
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13.06.2024 19:17 Ответить
 
 