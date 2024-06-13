В Литве юношей обязали проходить военную службу сразу после окончания школы

Сейм Литвы сегодня, 13 июня, принял закон, согласно которому юноши должны будут проходить военную службу сразу после окончания школы.

Об этом сообщила пресс-служба парламента страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

За принятие закона проголосовали 85 депутатов, 14 - воздержались и трое высказались "против".

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"Закон закрепляет норму, согласно которой органы системы национальной обороны, осуществляющие призыв, обязаны организовывать осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста, и с достижением 18 лет обязаны проходить срочную военную службу", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в прошлом году Министерство национальной обороны подготовило предложение, которое предусматривало альтернативные формы службы для студентов высших учебных заведений, однако эта идея натолкнулась на сопротивление образовательного сообщества и представителей некоторых молодежных организаций.

Поэтому в новом законе отказались от идеи включения студентов в призывные списки и решили призывать юношей сразу после окончания школьного обучения. Они получат уведомление о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию. Согласно закону, после призыва юноши не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат службу.

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Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будут подлежать службе из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения, отмечает Delfi.