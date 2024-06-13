В Литве юношей обязали проходить военную службу сразу после окончания школы
Сейм Литвы сегодня, 13 июня, принял закон, согласно которому юноши должны будут проходить военную службу сразу после окончания школы.
Об этом сообщила пресс-служба парламента страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
За принятие закона проголосовали 85 депутатов, 14 - воздержались и трое высказались "против".
"Закон закрепляет норму, согласно которой органы системы национальной обороны, осуществляющие призыв, обязаны организовывать осмотр лиц, достигших 17-летнего возраста, и с достижением 18 лет обязаны проходить срочную военную службу", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, в прошлом году Министерство национальной обороны подготовило предложение, которое предусматривало альтернативные формы службы для студентов высших учебных заведений, однако эта идея натолкнулась на сопротивление образовательного сообщества и представителей некоторых молодежных организаций.
Поэтому в новом законе отказались от идеи включения студентов в призывные списки и решили призывать юношей сразу после окончания школьного обучения. Они получат уведомление о призыве в армию в возрасте 17 лет, когда пройдут медицинскую комиссию. Согласно закону, после призыва юноши не смогут поступить в высшие учебные заведения, пока не завершат службу.
Юноши будут проходить медицинскую комиссию уже в 2025 году, а с 2026 года, когда реформа вступит в силу, они уже могут быть включены в призывные списки. Те, кто не будут подлежать службе из-за проблем со здоровьем, смогут поступить в высшие учебные заведения, отмечает Delfi.
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Мамини бубочки, я правильно вас цитую?
Та пацанва зможе на рефлекторному рівні запам'ятати регламенти по парамеду? Чи навіть поводженням з стрілецькою зброєю?
Та воно все забудеться моментально після ДМБ, бо ще діти.
Навіть на війні тим, кому менше 25-ти, насправді, робити нічого, бо вітер ще в головах гуляє. Складно з ними. Вважають себе рембами, але... Тільки й контролюєш одним оком, щоб не пішло нікуди гуляти за трофеями, щоб не лізло поперед батька в пекло, щоб не чудило..
А я 2 роки на островах в караули ходив та з кацапньою щодня х***вся.
Тобто - ти ведеш мову не про вік запам"ятовування того, чому на "строчці" навчили - а про мінімальний вік призову До речі - ні пайку дротів, ні в"язання бандажів, я не забув А це - найбільш складне в АО для авіамеханіка
І ще скажу - це абсолютно херово, коли такий зелений юнак гине в тебе на очах.
Кажуть, не вставай, не висовувайся, там снайпер.
Нє. Треба вилізти посцяти в повний ріст. Смерть.
Кажуть, сиди, нікуди не ходи, там кинуті кацапські бліндажі, але можуть бути розтяжки.
Нє, йде за трофеями, підривається.
Ну й так далі. Таких історій в мене вистачає.
До речі, вже виходжу з дому, їду в Володимирський собор прощатися з бойовим побратимом.
І(до речі) - "пацанву" ніхто у 18-19 воювать не жене Просто, в цьому випадку, пропадає маса проблем як для самих пацанів - так і для держави Призвали якраз тоді коли хлопчина на "розпутті" І держава надає йому час, для того, щоб ще раз подумать і визначиться Привчиться до самостійності та дисципліні у виборі рішень, подорослішає - під контролем А потім вирішить, куди йти, та для чого Ти ж бачиш - у нас нижня планка мобілізації - 25 років? Та й те ж саме буде і в Литві Так що ти вже сам з собою розберися - чого ти хочеш? "Демократии - или севрюжины с хреном...."?
Ну, так. Став воїном. Аж в 52 роки. Пропити, прокурений кабінетний працівник, що 20 метрів не може пробіжати з порваними колінами та одишкою. Наразі, 20 місяців на позиціях та штурмах - і політ був нормальним. Повернувся, бо вже дійсно підкосило. І навіть підкошеним шкандибаю швидше, неж дехто бігає.
то, можливо, 5-10 млн українців і повернуться в Україну...
Якщо у ЗСУ застосували систему обов"язковою служби й не слухали тих , хто не розуміє , що й в Україні була вже в 2014 році екзаистанційна загроза , то зара би не прийлося приймати запоздалі на 10 років закони й не требо було в темпі "пожежної команди" шукати ніши для мобілізації . Готуватися до війни на виживання требо було у відносно мирний час й готувати резерви требо десятиріччя поспіл . Якщо городські слюсаря , водії , офісний планктон будуть волати , що нехай шукають силовиків , а "я мирна людина" , то крайще не рипатися й зразу готуватися до новою колонізації й окупації . Хто не хоче служити зараз , той буде гинути на черговій авантюрі ***** в його м"ясних штурмах ... Скільки сотен тисяч полягло лугандонських знаючи що в рідному місті вже 5 років воду дають по годинам ?!