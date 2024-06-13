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Новини
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У Литві юнаків зобов’язали проходити військову службу одразу після закінчення школи

ЗС Литви

Сейм Литви, сьогодні, 13 червня, прийняв закон, згідно з яким юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після закінчення школи.

Про це повідомила пресслужба парламенту країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За ухвалення закону проголосували 85 депутатів, 14 – утрималися і троє висловилися "проти".

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"Закон закріплює норму, згідно з якою органи системи національної оборони, які здійснюють призов, зобов’язані організовувати огляд осіб, які досягли 17-річного віку та з досягненням 18 років зобов’язані проходити строкову військову службу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, минулого року Міністерство національної оборони підготувало пропозицію, яка передбачала альтернативні форми служби для студентів вищих навчальних закладів, однак ця ідея наразилася на опір освітянської спільноти та представників деяких молодіжних організацій.

Тому у новому законі відмовилися від ідеї включення студентів до призовних списків і вирішили призивати юнаків одразу після закінчення шкільного навчання. Вони отримають повідомлення про призов до армії у віці 17 років, коли пройдуть медичну комісію. Згідно з законом, після призову юнаки не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать службу.

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Юнаки проходитимуть медичну комісію вже у 2025 році, а з 2026 року, коли реформа набуде чинності, вони вже можуть бути включені до призовних списків. Ті, хто не підлягатимуть службі через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів, зазначає Delfi.

Автор: 

Литва (2410) призов (432)


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Топ коментарі
+20
"Люді добриє, што ета дєлаєцца! Власть хочєт ваєвать до послєднєва літовца! Страну прєвращают в концлагєрь!"

Мамини бубочки, я правильно вас цитую?
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13.06.2024 18:11
+12
Литовці готуються до війни, а ми досі замість мущин робимо маминих синочків до 25 років.
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13.06.2024 18:17
+7
Ці діти досить непагоно у 80-ті воювали в Афганістані.
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13.06.2024 18:18
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"Люді добриє, што ета дєлаєцца! Власть хочєт ваєвать до послєднєва літовца! Страну прєвращают в концлагєрь!"

Мамини бубочки, я правильно вас цитую?
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13.06.2024 18:11 Відповісти
Ееее, ну взагалі то це лише про відновлення строкової служби, яка у Литві до цього була скасована. І кордони там ніхто не збирається для призовників закривати. Тому порівняння, м'яко кажучи, некоректне.
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13.06.2024 18:32 Відповісти
Ви нє панімаіті, ета другоє.
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13.06.2024 18:44 Відповісти
От і чому може навчитися в Армії 17-ти річний малюк? Взагалі, не бачу жодного сенсу ні в якій строковій службі. Чому можна навчитися на строчці? Ок, не совок, стандарти НАТО, те-се. І шо?
Та пацанва зможе на рефлекторному рівні запам'ятати регламенти по парамеду? Чи навіть поводженням з стрілецькою зброєю?
Та воно все забудеться моментально після ДМБ, бо ще діти.

Навіть на війні тим, кому менше 25-ти, насправді, робити нічого, бо вітер ще в головах гуляє. Складно з ними. Вважають себе рембами, але... Тільки й контролюєш одним оком, щоб не пішло нікуди гуляти за трофеями, щоб не лізло поперед батька в пекло, щоб не чудило..
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13.06.2024 18:16 Відповісти
Ці діти досить непагоно у 80-ті воювали в Афганістані.
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13.06.2024 18:18 Відповісти
То нічого, що я теж служив в Радянській Армії? Але на війні опинився в 52. І ті два роки мені не дали нічого. Абсолютно, окрім додаткової зневаги до кацапні, бо бачив як їх чмарили кругом.
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13.06.2024 18:44 Відповісти
"...з досягненням 18 років зобов'язані проходити строкову військову службу..."
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13.06.2024 18:29 Відповісти
в 20 лет у них будет прогнозируемое количество мобресурса и с вус.... да еще умеющее срать в дырку, подтирать попку газеткой и есть перловку - что не маловажно....
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13.06.2024 18:31 Відповісти
Певна протидія інфантильності - в цьому плюс, так.
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13.06.2024 18:45 Відповісти
Si vis paces,para bellum!!!
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13.06.2024 19:16 Відповісти
Я своє 18-ліття зустрів на нарах обласного збірного пункту Через півроку закінчив ШМАС Перша ВОС - "Механік авіаобладнання" Потім двотижневі курси допідготовки для роботи на "тоді секретних" Су-24 Нічого, справлявся
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13.06.2024 20:21 Відповісти
І багато ти з цього зараз пам'ятаєш? Скільки пройшло? 30-40 років чи більше? Поставити тебе зараз на регламентне обслуговування сушки, можливо щось і згадаєш.
А я 2 роки на островах в караули ходив та з кацапньою щодня х***вся.
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14.06.2024 07:57 Відповісти
До чого тут 30-40 років? Ти мову завів про "От і чому може навчитися в Армії 17-ти річний малюк? Взагалі, не бачу жодного сенсу ні в якій строковій службі. Чому можна навчитися на строчці?"
Тобто - ти ведеш мову не про вік запам"ятовування того, чому на "строчці" навчили - а про мінімальний вік призову До речі - ні пайку дротів, ні в"язання бандажів, я не забув А це - найбільш складне в АО для авіамеханіка
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14.06.2024 08:23 Відповісти
Супер. До чого веду. Був з зовсім молодими на позиціях не раз. З різними. На різних позиціях та в різних паскудних ситуаціях. Не уявляєш, скільки в мене та побратимів ці юнаки віднімали нервових клітин.
І ще скажу - це абсолютно херово, коли такий зелений юнак гине в тебе на очах.
Кажуть, не вставай, не висовувайся, там снайпер.
Нє. Треба вилізти посцяти в повний ріст. Смерть.

Кажуть, сиди, нікуди не ходи, там кинуті кацапські бліндажі, але можуть бути розтяжки.
Нє, йде за трофеями, підривається.

Ну й так далі. Таких історій в мене вистачає.

До речі, вже виходжу з дому, їду в Володимирський собор прощатися з бойовим побратимом.
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14.06.2024 08:56 Відповісти
Я щось тебе зрозуміть не можу! Ти ратуєш, щоб не призивали на службу надто молодими Мотивуєш це тим, що в такому молодому віці нічого не запам"ятовується Однак, у нас і молодші собі професію на все життя вибирають! Наприклад - поступаючи в ПТУ Їм - всього 15 Хлопчина через 2-3 роки отримує спеціальність (наприклад) автомеханіка (автослюсаря) І потім працює у своїй спеціальності Те ж саме і в армії Зі мною в ШМАС учився Гена Поляков - мій одноліток Після ШМАС він закінчив вище військове інженерне училище Закінчив службу начальником ІАС авіаполку
І(до речі) - "пацанву" ніхто у 18-19 воювать не жене Просто, в цьому випадку, пропадає маса проблем як для самих пацанів - так і для держави Призвали якраз тоді коли хлопчина на "розпутті" І держава надає йому час, для того, щоб ще раз подумать і визначиться Привчиться до самостійності та дисципліні у виборі рішень, подорослішає - під контролем А потім вирішить, куди йти, та для чого Ти ж бачиш - у нас нижня планка мобілізації - 25 років? Та й те ж саме буде і в Литві Так що ти вже сам з собою розберися - чого ти хочеш? "Демократии - или севрюжины с хреном...."?
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14.06.2024 09:50 Відповісти
Забудь. То лише мої особисті хєрові спогади за ту довбану радянську армію. 2 роки юнацтва, витрачені впусту. На тому довбаному Сахаліні. На місці моєї військової частини зараз пустир та свалка (з гуггл мапсу). Що мені це дало?
Ну, так. Став воїном. Аж в 52 роки. Пропити, прокурений кабінетний працівник, що 20 метрів не може пробіжати з порваними колінами та одишкою. Наразі, 20 місяців на позиціях та штурмах - і політ був нормальним. Повернувся, бо вже дійсно підкосило. І навіть підкошеним шкандибаю швидше, неж дехто бігає.
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15.06.2024 09:52 Відповісти
10 місяців кмб і як у Кантонах додому зі зброєю і снарягою але це мрії
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15.06.2024 15:25 Відповісти
шмимус, все, чому тобв необхдно навчитися - не плутати сторони крабів при переспоряджанні стрічок до покемона чи браунінга. Все інше максимально просто.
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15.06.2024 16:00 Відповісти
Вибач. Шимус. В мене тут клавіатура )))
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15.06.2024 16:01 Відповісти
Литовці готуються до війни, а ми досі замість мущин робимо маминих синочків до 25 років.
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13.06.2024 18:17 Відповісти
У Литовців немає війни ,а ми в війні,Є поняття генофонду, хочеш щоб в країні зосталися одні жінки і чоловіки 40+?Щоб за рочків 10 сразу без війни мінус 10-15 млн жителів бо народжуваності буде нуль.А економіку і країну хто піднімати буде старики і інваліди?
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13.06.2024 18:34 Відповісти
якщо ЗЕ-мародери будуть вести себе адекватно....а НЕ виконувати оманські договорнячки...

то, можливо, 5-10 млн українців і повернуться в Україну...
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13.06.2024 19:03 Відповісти
а що в них школу у 25 років закінчують.....от дурні....
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13.06.2024 18:18 Відповісти
Непозволительная гендерная дискриминация - навязывание мужской социальной роли "защитник"
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13.06.2024 18:55 Відповісти
І ніхто не гавкає стосовно порушення прав, конституції, демократії....
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13.06.2024 18:58 Відповісти
Ось й Літва не чекаючи нападу на себе перейняла ізраїльську систему призову ... бо коли є екзистанційна загроза тільки українськи політики й депутати думають про рейтинги , а не про долю країни в ближчи 10 років .

Якщо у ЗСУ застосували систему обов"язковою служби й не слухали тих , хто не розуміє , що й в Україні була вже в 2014 році екзаистанційна загроза , то зара би не прийлося приймати запоздалі на 10 років закони й не требо було в темпі "пожежної команди" шукати ніши для мобілізації . Готуватися до війни на виживання требо було у відносно мирний час й готувати резерви требо десятиріччя поспіл . Якщо городські слюсаря , водії , офісний планктон будуть волати , що нехай шукають силовиків , а "я мирна людина" , то крайще не рипатися й зразу готуватися до новою колонізації й окупації . Хто не хоче служити зараз , той буде гинути на черговій авантюрі ***** в його м"ясних штурмах ... Скільки сотен тисяч полягло лугандонських знаючи що в рідному місті вже 5 років воду дають по годинам ?!
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13.06.2024 19:17 Відповісти
 
 