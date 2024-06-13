У Литві юнаків зобов’язали проходити військову службу одразу після закінчення школи
Сейм Литви, сьогодні, 13 червня, прийняв закон, згідно з яким юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після закінчення школи.
Про це повідомила пресслужба парламенту країни, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За ухвалення закону проголосували 85 депутатів, 14 – утрималися і троє висловилися "проти".
"Закон закріплює норму, згідно з якою органи системи національної оборони, які здійснюють призов, зобов’язані організовувати огляд осіб, які досягли 17-річного віку та з досягненням 18 років зобов’язані проходити строкову військову службу", – йдеться у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, минулого року Міністерство національної оборони підготувало пропозицію, яка передбачала альтернативні форми служби для студентів вищих навчальних закладів, однак ця ідея наразилася на опір освітянської спільноти та представників деяких молодіжних організацій.
Тому у новому законі відмовилися від ідеї включення студентів до призовних списків і вирішили призивати юнаків одразу після закінчення шкільного навчання. Вони отримають повідомлення про призов до армії у віці 17 років, коли пройдуть медичну комісію. Згідно з законом, після призову юнаки не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать службу.
Юнаки проходитимуть медичну комісію вже у 2025 році, а з 2026 року, коли реформа набуде чинності, вони вже можуть бути включені до призовних списків. Ті, хто не підлягатимуть службі через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів, зазначає Delfi.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мамини бубочки, я правильно вас цитую?
Та пацанва зможе на рефлекторному рівні запам'ятати регламенти по парамеду? Чи навіть поводженням з стрілецькою зброєю?
Та воно все забудеться моментально після ДМБ, бо ще діти.
Навіть на війні тим, кому менше 25-ти, насправді, робити нічого, бо вітер ще в головах гуляє. Складно з ними. Вважають себе рембами, але... Тільки й контролюєш одним оком, щоб не пішло нікуди гуляти за трофеями, щоб не лізло поперед батька в пекло, щоб не чудило..
А я 2 роки на островах в караули ходив та з кацапньою щодня х***вся.
Тобто - ти ведеш мову не про вік запам"ятовування того, чому на "строчці" навчили - а про мінімальний вік призову До речі - ні пайку дротів, ні в"язання бандажів, я не забув А це - найбільш складне в АО для авіамеханіка
І ще скажу - це абсолютно херово, коли такий зелений юнак гине в тебе на очах.
Кажуть, не вставай, не висовувайся, там снайпер.
Нє. Треба вилізти посцяти в повний ріст. Смерть.
Кажуть, сиди, нікуди не ходи, там кинуті кацапські бліндажі, але можуть бути розтяжки.
Нє, йде за трофеями, підривається.
Ну й так далі. Таких історій в мене вистачає.
До речі, вже виходжу з дому, їду в Володимирський собор прощатися з бойовим побратимом.
І(до речі) - "пацанву" ніхто у 18-19 воювать не жене Просто, в цьому випадку, пропадає маса проблем як для самих пацанів - так і для держави Призвали якраз тоді коли хлопчина на "розпутті" І держава надає йому час, для того, щоб ще раз подумать і визначиться Привчиться до самостійності та дисципліні у виборі рішень, подорослішає - під контролем А потім вирішить, куди йти, та для чого Ти ж бачиш - у нас нижня планка мобілізації - 25 років? Та й те ж саме буде і в Литві Так що ти вже сам з собою розберися - чого ти хочеш? "Демократии - или севрюжины с хреном...."?
Ну, так. Став воїном. Аж в 52 роки. Пропити, прокурений кабінетний працівник, що 20 метрів не може пробіжати з порваними колінами та одишкою. Наразі, 20 місяців на позиціях та штурмах - і політ був нормальним. Повернувся, бо вже дійсно підкосило. І навіть підкошеним шкандибаю швидше, неж дехто бігає.
то, можливо, 5-10 млн українців і повернуться в Україну...
Якщо у ЗСУ застосували систему обов"язковою служби й не слухали тих , хто не розуміє , що й в Україні була вже в 2014 році екзаистанційна загроза , то зара би не прийлося приймати запоздалі на 10 років закони й не требо було в темпі "пожежної команди" шукати ніши для мобілізації . Готуватися до війни на виживання требо було у відносно мирний час й готувати резерви требо десятиріччя поспіл . Якщо городські слюсаря , водії , офісний планктон будуть волати , що нехай шукають силовиків , а "я мирна людина" , то крайще не рипатися й зразу готуватися до новою колонізації й окупації . Хто не хоче служити зараз , той буде гинути на черговій авантюрі ***** в його м"ясних штурмах ... Скільки сотен тисяч полягло лугандонських знаючи що в рідному місті вже 5 років воду дають по годинам ?!