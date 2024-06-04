Литовський журналіст вирішив вступити до лав ЗСУ після загибелі парамедикині Ірини Цибух

Журналіст з Литви й волонтер Міндаугас Йошунас вирішив мобілізуватися до ЗСУ як парамедик-доброволець. До такого рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" та журналістки Ірини Цибух (Чека).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Йошунас наголосив, що також пройде курси за спеціальністю парамедика.

"Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті", - йдеться в повідомленні.

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У коментарі для "УП.Життя" литовський журналіст розповів, що до цього рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека). Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.

"Немає Чеки — тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Служба на фронті - це більше про життя і надію, ніж про смерть і біль. Навіть коли доводиться залишати цей світ, ідеться про життя. Чому? Тому що своєю службою на фронті ти рятуєш життя незліченній кількості людей, а що може бути прекрасніше, ніж дарувати життя людям щодня. Кожне врятоване життя варте кожної хвилини, проведеної на фронті", - заявив Йошунас.

Він висловив подяку українцям за підтримку, а також зазначив, що хоче залишатися жити в Україні. Про наступні етапи проходження військової служби журналіст пообіцяв повідомити згодом.

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Що відомо про журналіста з Литви?

Від початку повномасштабного російського вторгнення Йошунас займався волонтерством і допомагав збирати гроші для української армії.

У травні 2024 року він також став послом реабілітаційного центру РеабіЦентр.

Нагадаємо, 29 травня на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 травня їй виповнилося б 26 років.

Після загибелі брат Ірини Юрій Цибух опублікував посмертний лист госпітальєрки, який вона написала йому торік.