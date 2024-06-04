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журналістика (1715) Литва (2265) добровольці (877) ЗСУ (7201)

Литовський журналіст вирішив вступити до лав ЗСУ після загибелі парамедикині Ірини Цибух

Литовський журналіст йде на фронт в Україні після загибелі парамедикині Чеки

Журналіст з Литви й волонтер Міндаугас Йошунас вирішив мобілізуватися до ЗСУ як парамедик-доброволець. До такого рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" та журналістки Ірини Цибух (Чека).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Йошунас наголосив, що також пройде курси за спеціальністю парамедика.

"Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті", - йдеться в повідомленні.

Литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас

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У коментарі для "УП.Життя" литовський журналіст розповів, що до цього рішення його спонукала загибель парамедикині добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух (позивний Чека). Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.

"Немає Чеки — тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Служба на фронті - це більше про життя і надію, ніж про смерть і біль. Навіть коли доводиться залишати цей світ, ідеться про життя. Чому? Тому що своєю службою на фронті ти рятуєш життя незліченній кількості людей, а що може бути прекрасніше, ніж дарувати життя людям щодня. Кожне врятоване життя варте кожної хвилини, проведеної на фронті", - заявив Йошунас.

Він висловив подяку українцям за підтримку, а також зазначив, що хоче залишатися жити в Україні. Про наступні етапи проходження військової служби журналіст пообіцяв повідомити згодом.

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Що відомо про журналіста з Литви?

Від початку повномасштабного російського вторгнення Йошунас займався волонтерством і допомагав збирати гроші для української армії.

У травні 2024 року він також став послом реабілітаційного центру РеабіЦентр.

Нагадаємо, 29 травня на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 травня їй виповнилося б 26 років.

Після загибелі брат Ірини Юрій Цибух опублікував посмертний лист госпітальєрки, який вона написала йому торік.

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Топ коментарі
+10
Сміливе рішення мужньої людини. Дякуємо!
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04.06.2024 08:33
+9
Дякуємо Козаче, за твою допомогу Україні!
Бо привладні, від Зеленського до слуг приблудних95, лише теліпають єрундою і ховаються на посадах від заходів Мобілізації !!
Єрмак з татаровим і чіпач гусей, можуть підтвердити це!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пам'ятаймо Героїв та допомагаймо Захисникам!
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04.06.2024 08:27
+8
Ось приклад для мокросраких ухилянтів! Та вони бояться навіть читати про таке!
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04.06.2024 08:42
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Дякуємо Козаче, за твою допомогу Україні!
Бо привладні, від Зеленського до слуг приблудних95, лише теліпають єрундою і ховаються на посадах від заходів Мобілізації !!
Єрмак з татаровим і чіпач гусей, можуть підтвердити це!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пам'ятаймо Героїв та допомагаймо Захисникам!
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04.06.2024 08:27 Відповісти
Сміливе рішення мужньої людини. Дякуємо!
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04.06.2024 08:33 Відповісти
Ось приклад для мокросраких ухилянтів! Та вони бояться навіть читати про таке!
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04.06.2024 08:42 Відповісти
Мужик!
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04.06.2024 08:58 Відповісти
Мужики в Рязані, в Україні - козаки.
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04.06.2024 09:02 Відповісти
Так, ось нехрена ти не вгадав. Ніякий він не козак, для початку він Vyras з великої літери.
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04.06.2024 10:30 Відповісти
Так болить за мокшанських мужиків, гадалко?
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04.06.2024 10:41 Відповісти
Я не спорю. Тобі видніше, які у Рязані мужики. Сподобалися?
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04.06.2024 10:54 Відповісти
Як же ж ти за них переймаєшся, сіромахо - навіть на кацапську перейшов. ))
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04.06.2024 11:15 Відповісти
O Dieve,už ka..Asilas pasireške..Гоните его сцаными тряпками....Попросите,чтобы спел,мокши сами убегут...
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04.06.2024 09:32 Відповісти
Так он на фронт петь едет? Если это напугает кацапов и поможет ЗСУ - пусть поёт, даже если, как осёл
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04.06.2024 10:49 Відповісти
..фиг его знает,что у пип пип вместо мозга,это ужасс Клайпедского района,сама тупость во всем..найдите в ютубе есть этот минедас,предупреждаю сразу надо иметь крепкий нерв...
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04.06.2024 10:59 Відповісти
Честь!
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04.06.2024 09:50 Відповісти
А з телемарафону хтось мобілізувався,їх там більше тисячі всякої обслуги?Ой,забув,телемарафон ж в нас критична галузь економіки.
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04.06.2024 10:13 Відповісти
 
 