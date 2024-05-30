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Новини Фото Війна
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Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО

У середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека).

Про це повідомляє Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.

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Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

"Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті - це боротьба за цю волю", - казала Чека.

Про прощання з захисницею повідомлять пізніше.

На фронті загинула бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Ірина Цибух.
На фронті загинула бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Ірина Цибух.

На фронті загинула бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Ірина Цибух.

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Автор: 

втрати (4399) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+60
Вічна пам"ять тобі, Героїня!
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30.05.2024 12:08
+48
Гинуть найкращі ,скільки біди принесли рашиські виродки на нашу землю ,будь проклято навіки це злочине терористичне утворення під назвою росія .
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30.05.2024 12:10
+34
Світла пам'ть та вічна пошана. Жах. Загинула одна з наїкращих. Плачу.
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30.05.2024 12:12
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Вічна пам"ять тобі, Героїня!
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30.05.2024 12:08 Відповісти
Це не підолігархічна м.аліна із її "бойовими" тітушками,
а реальна дівчина - захисник!
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30.05.2024 12:09 Відповісти
Гинуть найкращі ,скільки біди принесли рашиські виродки на нашу землю ,будь проклято навіки це злочине терористичне утворення під назвою росія .
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30.05.2024 12:10 Відповісти
Зовсім ще няшки...😔Вічна пам'ять...
Зібрати б стенд з такими юними Героями, щоб кожен мамкин ухилянт і експерт в галузі своїх прав бачив,хто гине заради його ж...
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30.05.2024 12:10 Відповісти
Світла пам'ть та вічна пошана. Жах. Загинула одна з наїкращих. Плачу.
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30.05.2024 12:12 Відповісти
25 років. Журналістка. Доброволець.
І згадати істерику про главрєдактора якому виписали повістку на ВЛК. Як тут піна ротом йшла у деяких...
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30.05.2024 12:14 Відповісти
Пшло нах
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30.05.2024 12:29 Відповісти
Це ти првильно зробилО, але не обов'язково всім доповідати про свої маршрути пересування )))
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30.05.2024 12:32 Відповісти
він би може і пішов, але ти сцикун-тцкун приріс до нього своїм ротом і іншими отворами
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30.05.2024 12:35 Відповісти
Чому була?! Вона є і буде ,бо Герої не помирають, допоки живе Пам'ять про них.
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30.05.2024 12:15 Відповісти
Вона одна є ціннішою для України ніж всі ті мільйони дівчат і жінок, які кинилу України користуючись нагодою і будують нове щасливе життя в Європі. Іноді тільки постять фото з ресторану з ладошками та прапорцем
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30.05.2024 12:16 Відповісти
Так, а ще повчають нас з Німеччини чи Франції , як нам Неньку захищати. На Цензорі таких істот багато, он одна з них над вашим дописом не розуміє у чому різниця між живою та загиблою людиною.
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30.05.2024 12:28 Відповісти
Ви злитесь на людину і називаєте її істотою за те , що вони виїхала з України і можливо задля безпеки дітей ,чи ще для чогось?
Молодці, ви жертва зеленої пропаганди.
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30.05.2024 12:43 Відповісти
Ця істота виїхала зовсім з іншою метою. Та й на Цензорі вона лише для срачу.
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30.05.2024 12:47 Відповісти
будь серйозний
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30.05.2024 13:00 Відповісти
олексі
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30.05.2024 13:03 Відповісти
Світла Пам'ять.
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30.05.2024 12:17 Відповісти
Світла пам'ять Янголу-рятівнику
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30.05.2024 12:29 Відповісти
Кожен день в міста, села смерті, каліцтва і плач . Тільки не на Банкову і Грушевського. Там "перемога" і хохот гнид диванних
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30.05.2024 12:30 Відповісти
вічна пам"ять загиблим героям
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30.05.2024 12:30 Відповісти
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30.05.2024 12:36 Відповісти
Вічна слава!
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30.05.2024 12:37 Відповісти
Один з її останніх дописів у тг https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcheka_tsybukh%2F277%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3caG7q3AUnYtRQGEZ5pC2My6k0Vf9xmtQ-6***********************************************-dRlAJbEdnSmskyJED4SOljpA44fwyLqR1vYl6N1GD-Jlpepn93kGVA8Rwah6tnOCI7d&h=AT0z0ZpFuD1WtamXsSzvXhxwbfpa6Djm-eFADUSQXcX6eYFIYC7A0YAlb6Aihmca_36skZGdUJB0u2X-351xmTk75TpE8a9LIUwDnkb8kKqp3hFXqTE7aZQCsaCYY4d1OYn0Ow https://t.me/cheka_tsybukh/277
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30.05.2024 12:41 Відповісти
Дуже шкода....Молода ..
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30.05.2024 13:00 Відповісти
Красунечка(((.. Боляче. Сонечко наше, в Царстві Небесному вже ціле Українське Військо.. На колінах.
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30.05.2024 13:07 Відповісти
не давно тільки дивилась її інтерв'ю, дуже шкода, вона була чудова
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30.05.2024 13:19 Відповісти
дуже страшно батькам і рідним таке горе переживати
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30.05.2024 13:23 Відповісти
Всі слова зайві. Світла пам'ять! Царство Небесне!
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30.05.2024 13:58 Відповісти
Хай зі святими спочиває.
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30.05.2024 14:18 Відповісти
Боже, буквально вчора дивився її відео на ютюбі, з якою гідністю та скромністю вона відповідала на питання . . .

Вічна слава і подяка панні Ірині ! Сум . . .
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30.05.2024 14:37 Відповісти
 
 