Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО
У середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека).
Про це повідомляє Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.
Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.
"Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті - це боротьба за цю волю", - казала Чека.
Про прощання з захисницею повідомлять пізніше.
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а реальна дівчина - захисник!
Зібрати б стенд з такими юними Героями, щоб кожен мамкин ухилянт і експерт в галузі своїх прав бачив,хто гине заради його ж...
І згадати істерику про главрєдактора якому виписали повістку на ВЛК. Як тут піна ротом йшла у деяких...
Молодці, ви жертва зеленої пропаганди.
Вічна слава і подяка панні Ірині ! Сум . . .