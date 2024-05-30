Під час ротації на Харківському напрямку загинула бойова медикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). ФОТО

У середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека).

Про це повідомляє Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки - Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що від 2015 року Ірина їздила на Донеччину як військова парамедикиня.

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Вона була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону "Госпітальєри", який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

"Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті - це боротьба за цю волю", - казала Чека.

Про прощання з захисницею повідомлять пізніше.









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