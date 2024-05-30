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Новости Фото Война
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Во время ротации на Харьковском направлении погибла боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). ФОТО

В среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека).

Об этом сообщает Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки - Госпитальерки Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что с 2015 года Ирина ездила в Донецкую область как военный парамедик.

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Она была боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.

"Единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте - это борьба за эту свободу", - говорила Чека.

О прощании с защитницей сообщат позже.

На фронті загинула бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Ірина Цибух.
На фронті загинула бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Ірина Цибух.

На фронті загинула бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри Ірина Цибух.

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Автор: 

потери (4398) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+60
Вічна пам"ять тобі, Героїня!
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30.05.2024 12:08
+48
Гинуть найкращі ,скільки біди принесли рашиські виродки на нашу землю ,будь проклято навіки це злочине терористичне утворення під назвою росія .
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30.05.2024 12:10
+34
Світла пам'ть та вічна пошана. Жах. Загинула одна з наїкращих. Плачу.
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30.05.2024 12:12
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Вічна пам"ять тобі, Героїня!
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30.05.2024 12:08 Ответить
Це не підолігархічна м.аліна із її "бойовими" тітушками,
а реальна дівчина - захисник!
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30.05.2024 12:09 Ответить
Гинуть найкращі ,скільки біди принесли рашиські виродки на нашу землю ,будь проклято навіки це злочине терористичне утворення під назвою росія .
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30.05.2024 12:10 Ответить
Зовсім ще няшки...😔Вічна пам'ять...
Зібрати б стенд з такими юними Героями, щоб кожен мамкин ухилянт і експерт в галузі своїх прав бачив,хто гине заради його ж...
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30.05.2024 12:10 Ответить
Світла пам'ть та вічна пошана. Жах. Загинула одна з наїкращих. Плачу.
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30.05.2024 12:12 Ответить
25 років. Журналістка. Доброволець.
І згадати істерику про главрєдактора якому виписали повістку на ВЛК. Як тут піна ротом йшла у деяких...
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30.05.2024 12:14 Ответить
Пшло нах
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30.05.2024 12:29 Ответить
Це ти првильно зробилО, але не обов'язково всім доповідати про свої маршрути пересування )))
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30.05.2024 12:32 Ответить
він би може і пішов, але ти сцикун-тцкун приріс до нього своїм ротом і іншими отворами
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30.05.2024 12:35 Ответить
Чому була?! Вона є і буде ,бо Герої не помирають, допоки живе Пам'ять про них.
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30.05.2024 12:15 Ответить
Вона одна є ціннішою для України ніж всі ті мільйони дівчат і жінок, які кинилу України користуючись нагодою і будують нове щасливе життя в Європі. Іноді тільки постять фото з ресторану з ладошками та прапорцем
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30.05.2024 12:16 Ответить
Так, а ще повчають нас з Німеччини чи Франції , як нам Неньку захищати. На Цензорі таких істот багато, он одна з них над вашим дописом не розуміє у чому різниця між живою та загиблою людиною.
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30.05.2024 12:28 Ответить
Ви злитесь на людину і називаєте її істотою за те , що вони виїхала з України і можливо задля безпеки дітей ,чи ще для чогось?
Молодці, ви жертва зеленої пропаганди.
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30.05.2024 12:43 Ответить
Ця істота виїхала зовсім з іншою метою. Та й на Цензорі вона лише для срачу.
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30.05.2024 12:47 Ответить
будь серйозний
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30.05.2024 13:00 Ответить
олексі
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30.05.2024 13:03 Ответить
Світла Пам'ять.
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30.05.2024 12:17 Ответить
Світла пам'ять Янголу-рятівнику
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30.05.2024 12:29 Ответить
Кожен день в міста, села смерті, каліцтва і плач . Тільки не на Банкову і Грушевського. Там "перемога" і хохот гнид диванних
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30.05.2024 12:30 Ответить
вічна пам"ять загиблим героям
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30.05.2024 12:30 Ответить
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30.05.2024 12:36 Ответить
Вічна слава!
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30.05.2024 12:37 Ответить
Один з її останніх дописів у тг https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fcheka_tsybukh%2F277%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3caG7q3AUnYtRQGEZ5pC2My6k0Vf9xmtQ-6***********************************************-dRlAJbEdnSmskyJED4SOljpA44fwyLqR1vYl6N1GD-Jlpepn93kGVA8Rwah6tnOCI7d&h=AT0z0ZpFuD1WtamXsSzvXhxwbfpa6Djm-eFADUSQXcX6eYFIYC7A0YAlb6Aihmca_36skZGdUJB0u2X-351xmTk75TpE8a9LIUwDnkb8kKqp3hFXqTE7aZQCsaCYY4d1OYn0Ow https://t.me/cheka_tsybukh/277
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30.05.2024 12:41 Ответить
Дуже шкода....Молода ..
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30.05.2024 13:00 Ответить
Красунечка(((.. Боляче. Сонечко наше, в Царстві Небесному вже ціле Українське Військо.. На колінах.
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30.05.2024 13:07 Ответить
не давно тільки дивилась її інтерв'ю, дуже шкода, вона була чудова
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30.05.2024 13:19 Ответить
дуже страшно батькам і рідним таке горе переживати
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30.05.2024 13:23 Ответить
Всі слова зайві. Світла пам'ять! Царство Небесне!
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30.05.2024 13:58 Ответить
Хай зі святими спочиває.
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30.05.2024 14:18 Ответить
Боже, буквально вчора дивився її відео на ютюбі, з якою гідністю та скромністю вона відповідала на питання . . .

Вічна слава і подяка панні Ірині ! Сум . . .
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30.05.2024 14:37 Ответить
 
 