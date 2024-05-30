Во время ротации на Харьковском направлении погибла боевой медик добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). ФОТО

В среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека).

Об этом сообщает Медицинский Добровольческий Батальон "Госпитальеры" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки - Госпитальерки Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что с 2015 года Ирина ездила в Донецкую область как военный парамедик.

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Она была боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры", который занимается медицинской эвакуацией военных в горячих точках на линии фронта.

"Единственный выбор о свободе в стране, где идет война... единственная история о свободе в этом контексте - это борьба за эту свободу", - говорила Чека.

О прощании с защитницей сообщат позже.









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