На фронте погиб экс-футболист ФК "Кремень" и "Прикарпатье" Игорь Стахив

От вражеской снайперской пули погиб бывший игрок "Прикарпатья", запорожского "Торпедо" и "Кремня" 55-летний Игорь Стахив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Facebook-сообществе "Ветераны футбола Прикарпатья".

"В боях за свободу и независимость Украины, от снайперской пули оккупанта - погиб Игорь Стахив, бывший игрок ивано-франковского "Прикарпатья", в составе которого провел 5 сезонов (1991, 1992, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997)", - говорится в сообщении.

После непродолжительного пребывания в запорожском "Торпедо" уроженец Коломыи два года защищал цвета "Кремня" из Кременчуга. Также футболист успел поиграть за "Хутровик" (Тысменица), "Зирку" из Кропивницкого и целый ряд любительских клубов.

"После начала полномасштабного вторжения Игорь Стахив пошел на войну добровольцем и стал на защиту Родины от российских врагов. Служил в 15 мобильном пограничном отряде "Стальная граница". Погиб боец 26 мая 2024 года в результате тяжелого ранения от снайперской пули врага на Сумщине", - сообщили в ФК "Кремень".

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