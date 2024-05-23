На Харьковском направлении погиб грузинский военный, футболист из ФК "Колос" Серго Горнакашвили. ФОТО

На фронте погиб футболист Серго Горнакашвили из ФК "Колос" (Великая Дымерка Киевской области), выступавший за команду с 2006 года и признававшийся лучшим игроком чемпионата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице ФК "Колос".

"Печальная весть пришла к нам в команду: защищая нашу землю от проклятого врага погиб наш игрок ФК "Колос" Горнакашвили Серго. Серго был прекрасным и порядочным человеком, играл за ФК "Колос", - говорится в публикации.

Боец ВСУ долгие годы проживал в Киеве и получил гражданство. У него осталось трое детей.

По данным портала Грузия Online, Серго Горнакашвили был уроженцем села Омало Ахметинского муниципалитета, что на востоке Грузии.

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