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На Харьковском направлении погиб грузинский военный, футболист из ФК "Колос" Серго Горнакашвили. ФОТО

На фронте погиб футболист Серго Горнакашвили из ФК "Колос" (Великая Дымерка Киевской области), выступавший за команду с 2006 года и признававшийся лучшим игроком чемпионата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на Facebook-странице ФК "Колос".

"Печальная весть пришла к нам в команду: защищая нашу землю от проклятого врага погиб наш игрок ФК "Колос" Горнакашвили Серго. Серго был прекрасным и порядочным человеком, играл за ФК "Колос", - говорится в публикации.

Боец ВСУ долгие годы проживал в Киеве и получил гражданство. У него осталось трое детей.

По данным портала Грузия Online, Серго Горнакашвили был уроженцем села Омало Ахметинского муниципалитета, что на востоке Грузии.

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С начала полномасштабного вторжения России в боях на стороне Украины погибли до 70 граждан Грузии и граждан Украины грузинского происхождения.

Загинув Серго Горнакашвілі
Загинув Серго Горнакашвілі
Загинув Серго Горнакашвілі

Напомним, что вчера на войне погиб легкоатлет Олег Мельничук. Спортсмен воевал с первых дней полномасштабного вторжения и находился в рядах одного из спецподразделений.

Автор: 

Грузия (4499) футбол (3586) футболист (169) потери (4384) ВСУ (6587)


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Страшна заруба - спортсмени гинуть!
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23.05.2024 13:29 Ответить
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23.05.2024 13:39 Ответить
вічна пам*ять загиблим героям
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23.05.2024 13:49 Ответить
Дякую....
Герої не вмирають.....
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23.05.2024 13:51 Ответить
на передок держава зобов,,язана виділяти бронекостюми з повним захистом,- шия. плечі, ноги, це врятуе бійця від осколка. а залені ляддді стадіони будують та квіточки закупають. Спочивай з миром , воїне
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23.05.2024 13:57 Ответить
Вічна памʼять Герою України 😪😪😪
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23.05.2024 14:37 Ответить
Від рашиських варварів загинули понад триста спортсменів і тренерів і як МОК збираєтся допускати так званих спортсменів ціє терористичної нациської імперії до Олімпіади ?
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23.05.2024 14:46 Ответить
Дивишся які чисті світлі обличчя гинуть, заради того, щоб гинула кацапська мразота з перекривленними як все їх життя і країна рожами.
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23.05.2024 15:31 Ответить
Вічна пам'ять і безмежна вдячність тобі Серго. R.I.P.
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23.05.2024 16:02 Ответить
 
 