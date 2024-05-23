На Харківському напрямку загинув грузинський військовий, футболіст з ФК "Колос" Серго Горнакашвілі. ФОТО

На фронті загинув футболіст Серго Горнакашвілі з ФК "Колос" (Велика Димерка Київської області), який виступав за команду з 2006 року і визнавався найкращим гравцем чемпіонату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці ФК "Колос".

"Сумна звістка прийшла до нас у команду, захищаючи нашу землю від проклятого ворога загинув наш гравець ФК "Колос" Горнакашвілі Серго. Серго був відмінною і порядною людиною, грав за ФК "Колос", - йдеться в публікації.

Боєць ЗСУ довгі роки проживав у Києві та отримав громадянство. У нього залишилося троє дітей.

За даними порталу Грузія Online Серго Горнакашвілі був уродженцем села Омало Ахметинського муніципалітету, що на сході Грузії.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в боях на боці України загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.







Нагадаємо, що на війні також загинув легкоатлет Олег Мельничук. Спортсмен воював із перших днів повномасштабного вторгнення і перебував у лавах одного зі спецпідрозділів.