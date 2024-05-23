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На Харківському напрямку загинув грузинський військовий, футболіст з ФК "Колос" Серго Горнакашвілі. ФОТО

На фронті загинув футболіст Серго Горнакашвілі з ФК "Колос" (Велика Димерка Київської області), який виступав за команду з 2006 року і визнавався найкращим гравцем чемпіонату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на Facebook-сторінці ФК "Колос".

"Сумна звістка прийшла до нас у команду, захищаючи нашу землю від проклятого ворога загинув наш гравець ФК "Колос" Горнакашвілі Серго. Серго був відмінною і порядною людиною, грав за ФК "Колос", - йдеться в публікації.

Боєць ЗСУ довгі роки проживав у Києві та отримав громадянство. У нього залишилося троє дітей. 

За даними порталу Грузія Online Серго Горнакашвілі був уродженцем села Омало Ахметинського муніципалітету, що на сході Грузії. 

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в боях на боці України загинули до 70 громадян Грузії та громадян України грузинського походження.

Загинув Серго Горнакашвілі
Загинув Серго Горнакашвілі
Загинув Серго Горнакашвілі
Нагадаємо, що на війні також загинув легкоатлет Олег Мельничук. Спортсмен воював із перших днів повномасштабного вторгнення і перебував у лавах одного зі спецпідрозділів.

Автор: 

Грузія (1844) футбол (1581) футболіст (144) втрати (4398) ЗСУ (7544)


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Страшна заруба - спортсмени гинуть!
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23.05.2024 13:29 Відповісти
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23.05.2024 13:39 Відповісти
вічна пам*ять загиблим героям
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23.05.2024 13:49 Відповісти
Дякую....
Герої не вмирають.....
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23.05.2024 13:51 Відповісти
на передок держава зобов,,язана виділяти бронекостюми з повним захистом,- шия. плечі, ноги, це врятуе бійця від осколка. а залені ляддді стадіони будують та квіточки закупають. Спочивай з миром , воїне
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23.05.2024 13:57 Відповісти
Вічна памʼять Герою України 😪😪😪
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23.05.2024 14:37 Відповісти
Від рашиських варварів загинули понад триста спортсменів і тренерів і як МОК збираєтся допускати так званих спортсменів ціє терористичної нациської імперії до Олімпіади ?
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23.05.2024 14:46 Відповісти
Дивишся які чисті світлі обличчя гинуть, заради того, щоб гинула кацапська мразота з перекривленними як все їх життя і країна рожами.
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23.05.2024 15:31 Відповісти
Вічна пам'ять і безмежна вдячність тобі Серго. R.I.P.
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23.05.2024 16:02 Відповісти
 
 