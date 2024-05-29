Во время боевой задачи на войне с Россией погиб фанат "Динамо" Иван Шевченко. ФОТО

На войне с российскими оккупантами во время выполнения задания погиб болельщик киевского "Динамо" Иван Шевченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ФК "Динамо".

"Печальная весть с войны снова жгучей болью отзывается в футбольной общине. Домой на щите вернулся еще один наш защитник - Иван Шевченко с позывным "Техник". Он погиб во время выполнения задания по назначению", - говорится в сообщении.

Иван Шевченко добровольно ушел на фронт в начале полномасштабного вторжения россиян, был командиром отделения отдельного взвода разведки.

"В свои 22 года имел тяжелый путь за спиной, и несмотря ни на что, прошел его достойно. Он всегда славился своей стойкостью, прямотой и сильным характером, что не раз доказывал как на поле боя, так и во время отдыха", - рассказали в пресс-службе.

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