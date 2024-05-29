Під час бойового завдання на війні з Росією загинув фанат "Динамо" Іван Шевченко. ФОТО

На війні з російськими окупантами під час виконання завдання загинув вболівальник київського "Динамо" Іван Шевченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ФК "Динамо".

"Сумна звістка з війни знову пекучим болем відгукується у футбольній громаді. Додому на щиті повернувся ще один наш захисник – Іван Шевченко з позивним "Технік". Він загинув під час виконання завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Іван Шевченко добровільно пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення росіян, був командиром відділення окремого взводу розвідки.

"У свої 22 роки мав важкий шлях за спиною, і не дивлячись ні на що, пройшов його гідно. Він завжди славився своєю стійкістю, прямотою і сильним характером, що не одноразово доводив як на полі бою, так і під час відпочинку", - розповіли у пресслужбі.

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