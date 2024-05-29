УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4439 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 585 8

Під час бойового завдання на війні з Росією загинув фанат "Динамо" Іван Шевченко. ФОТО

На війні з російськими окупантами під час виконання завдання загинув вболівальник київського "Динамо" Іван Шевченко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ФК "Динамо".

"Сумна звістка з війни знову пекучим болем відгукується у футбольній громаді. Додому на щиті повернувся ще один наш захисник – Іван Шевченко з позивним "Технік". Він загинув під час виконання завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Іван Шевченко добровільно пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення росіян, був командиром відділення окремого взводу розвідки.

Іван Шевченко

"У свої 22 роки мав важкий шлях за спиною, і не дивлячись ні на що, пройшов його гідно. Він завжди славився своєю стійкістю, прямотою і сильним характером, що не одноразово доводив як на полі бою, так і під час відпочинку", - розповіли у пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув ультрас київського "Динамо", майстер спорту з кікбоксингу Іван Фесенюк. ФОТО

Іван Шевченко

Автор: 

Динамо (238) футбол (1582) втрати (4413)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
волком вию...
показати весь коментар
29.05.2024 12:39 Відповісти
❤️
показати весь коментар
29.05.2024 14:09 Відповісти
де правда?
показати весь коментар
29.05.2024 12:40 Відповісти
😥
показати весь коментар
29.05.2024 12:54 Відповісти
Вічна Пам'ять.
показати весь коментар
29.05.2024 12:55 Відповісти
22 роки. Доброволець.
Але герой в цій країні пі-дор втікаючий в вікно від ТЦК...
показати весь коментар
29.05.2024 13:17 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
показати весь коментар
29.05.2024 14:15 Відповісти
 
 