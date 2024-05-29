На фронті загинув ексфутболіст ФК "Кремінь" та "Прикарпаття" Ігор Стахів. ФОТО

Від ворожої снайперської кулі загинув колишній гравець "Прикарпаття", запорізького "Торпедо" та "Кременя" 55-річний Ігор Стахів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Facebook-спільноті "Ветерани футболу Прикарпаття".

"В боях за свободу та незалежність України, від снайперської кулі окупанта - загинув Ігор Стахів, колишній гравець івано-франківського "Прикарпаття", у складі якого провів 5 сезонів (1991, 1992, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997)", - йдеться в повідомленні.

Після нетривалого перебування у запорізькому "Торпедо" уродженець Коломиї два роки захищав кольори "Кременя" з Кременчука. Також футболіст встиг пограти за "Хутровик" (Тисмениця), "Зірку" з Кропивницького та цілу низку аматорських клубів.

"Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Стахів пішов на війну добровольцем та став на захист Батьківщини від російських ворогів. Служив у 15 мобільному прикордонному загоні "Сталевий кордон". Загинув боєць 26 травня 2024 року внаслідок важкого поранення від снайперської кулі ворога на Сумщині", - повідомили у ФК "Кремінь".

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