Литовский журналист решил вступить в ряды ВСУ после гибели парамедика Ирины Цыбух

Журналист из Литвы и волонтер Миндаугас Йошунас решил мобилизоваться в ВСУ как парамедик-доброволец. К такому решению его побудила гибель парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" и журналистки Ирины Цыбух (Чеки).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Йошунас отметил, что также пройдет курсы по специальности парамедика.

"Я хотел бы сделать короткое заявление. То, что я сейчас скажу, может кого-то удивить, а для кого-то не станет большой неожиданностью. Я решил пойти в армию. И пройти курсы, чтобы помогать парамедикам на фронте", - говорится в сообщении.

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В комментарии для "УП.Життя" литовский журналист рассказал, что к этому решению его побудила гибель парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух (позывной "Чека"). Они не были знакомы лично, но литовец разделял ее взгляды и ценности.

"Нет Чеки - теперь буду я. Смерть этой Героини побудила меня к мобилизации. Служба на фронте - это больше о жизни и надежде, чем о смерти и боли. Даже когда приходится покидать этот мир, речь идет о жизни. Почему? Потому что своей службой на фронте ты спасаешь жизнь бесчисленному количеству людей, а что может быть прекраснее, чем дарить жизнь людям каждый день. Каждая спасенная жизнь стоит каждой минуты, проведенной на фронте", - заявил Йошунас.

Он выразил благодарность украинцам за поддержку, а также отметил, что хочет оставаться жить в Украине. О следующих этапах прохождения военной службы журналист пообещал сообщить позже.

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Что известно о журналисте из Литвы?

С начала полномасштабного российского вторжения Йошунас занимался волонтерством и помогал собирать средства для украинской армии.

В мае 2024 года он также стал послом реабилитационного центра РеабиЦентр.

Напомним, 29 мая на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). 1 мая ей исполнилось бы 26 лет.

После ее гибели брат Ирины, Юрий Цыбух, опубликовал посмертное письмо госпитальерки, которое она написала ему в прошлом году.