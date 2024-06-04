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журналистика (3254) Литва (2335) добровольцы (1125) ВСУ (6274)

Литовский журналист решил вступить в ряды ВСУ после гибели парамедика Ирины Цыбух

Литовський журналіст йде на фронт в Україні після загибелі парамедикині Чеки

Журналист из Литвы и волонтер Миндаугас Йошунас решил мобилизоваться в ВСУ как парамедик-доброволец. К такому решению его побудила гибель парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" и журналистки Ирины Цыбух (Чеки).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Йошунас отметил, что также пройдет курсы по специальности парамедика.

"Я хотел бы сделать короткое заявление. То, что я сейчас скажу, может кого-то удивить, а для кого-то не станет большой неожиданностью. Я решил пойти в армию. И пройти курсы, чтобы помогать парамедикам на фронте", - говорится в сообщении.

Литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас

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В комментарии для "УП.Життя" литовский журналист рассказал, что к этому решению его побудила гибель парамедика добровольческого батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух (позывной "Чека"). Они не были знакомы лично, но литовец разделял ее взгляды и ценности.

"Нет Чеки - теперь буду я. Смерть этой Героини побудила меня к мобилизации. Служба на фронте - это больше о жизни и надежде, чем о смерти и боли. Даже когда приходится покидать этот мир, речь идет о жизни. Почему? Потому что своей службой на фронте ты спасаешь жизнь бесчисленному количеству людей, а что может быть прекраснее, чем дарить жизнь людям каждый день. Каждая спасенная жизнь стоит каждой минуты, проведенной на фронте", - заявил Йошунас.

Он выразил благодарность украинцам за поддержку, а также отметил, что хочет оставаться жить в Украине. О следующих этапах прохождения военной службы журналист пообещал сообщить позже.

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Что известно о журналисте из Литвы?

С начала полномасштабного российского вторжения Йошунас занимался волонтерством и помогал собирать средства для украинской армии.

В мае 2024 года он также стал послом реабилитационного центра РеабиЦентр.

Напомним, 29 мая на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). 1 мая ей исполнилось бы 26 лет.

После ее гибели брат Ирины, Юрий Цыбух, опубликовал посмертное письмо госпитальерки, которое она написала ему в прошлом году.
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Топ комментарии
+10
Сміливе рішення мужньої людини. Дякуємо!
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04.06.2024 08:33
+9
Дякуємо Козаче, за твою допомогу Україні!
Бо привладні, від Зеленського до слуг приблудних95, лише теліпають єрундою і ховаються на посадах від заходів Мобілізації !!
Єрмак з татаровим і чіпач гусей, можуть підтвердити це!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пам'ятаймо Героїв та допомагаймо Захисникам!
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04.06.2024 08:27
+8
Ось приклад для мокросраких ухилянтів! Та вони бояться навіть читати про таке!
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04.06.2024 08:42
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Козаче, за твою допомогу Україні!
Бо привладні, від Зеленського до слуг приблудних95, лише теліпають єрундою і ховаються на посадах від заходів Мобілізації !!
Єрмак з татаровим і чіпач гусей, можуть підтвердити це!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні! Пам'ятаймо Героїв та допомагаймо Захисникам!
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04.06.2024 08:27 Ответить
Сміливе рішення мужньої людини. Дякуємо!
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04.06.2024 08:33 Ответить
Ось приклад для мокросраких ухилянтів! Та вони бояться навіть читати про таке!
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04.06.2024 08:42 Ответить
Мужик!
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04.06.2024 08:58 Ответить
Мужики в Рязані, в Україні - козаки.
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04.06.2024 09:02 Ответить
Так, ось нехрена ти не вгадав. Ніякий він не козак, для початку він Vyras з великої літери.
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04.06.2024 10:30 Ответить
Так болить за мокшанських мужиків, гадалко?
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04.06.2024 10:41 Ответить
Я не спорю. Тобі видніше, які у Рязані мужики. Сподобалися?
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04.06.2024 10:54 Ответить
Як же ж ти за них переймаєшся, сіромахо - навіть на кацапську перейшов. ))
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04.06.2024 11:15 Ответить
O Dieve,už ka..Asilas pasireške..Гоните его сцаными тряпками....Попросите,чтобы спел,мокши сами убегут...
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04.06.2024 09:32 Ответить
Так он на фронт петь едет? Если это напугает кацапов и поможет ЗСУ - пусть поёт, даже если, как осёл
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04.06.2024 10:49 Ответить
..фиг его знает,что у пип пип вместо мозга,это ужасс Клайпедского района,сама тупость во всем..найдите в ютубе есть этот минедас,предупреждаю сразу надо иметь крепкий нерв...
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04.06.2024 10:59 Ответить
Честь!
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04.06.2024 09:50 Ответить
А з телемарафону хтось мобілізувався,їх там більше тисячі всякої обслуги?Ой,забув,телемарафон ж в нас критична галузь економіки.
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04.06.2024 10:13 Ответить
 
 