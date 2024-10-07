РФ планирует ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД
Российские власти намерены в ближайшие три года набирать на контрактную службу в армию не менее 225 тысяч человек ежегодно.
Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, деньги в российский бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года.
"Этот показатель лучше всего говорит о намерениях России не проводить мобилизацию, но сохранять возможности к ведению войны", - добавил Коваленко.
Ранее сообщалось, что в 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве пытаются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.
Также российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном осеннем призыве россиян в армию.
Проста математика - санітарні втрати рашистів +/- 1000 на день. Частина повертається у стрій після лікування. 225 тисяч - це 600 мобілізованих на день. Тобто - якщо рашистам вдасться така мобілізація - баланс особового складу дозволяє рашистам вести війну ще роками.
Тобто - стратегія "сточування" рашистів - програшна для України.
Знаєш, чим "критик" відрізняється від "критикана"? "Критик" критикує наявний стан справ, і пропонує альтернативні варіанти.... "Критикан" критикує заради самого процесу критики - і не пропонує нічого взамін.......
На мою думку, в даному випадку, ти займаєшся "критиканством" у дусі "фсьпропало", сидячи за кордоном.... А подібне лише дратує людей, що сидять під обстрілами...
Корабель із прекрасним екіпажем, який веде придуркуватий капітан - приречений на катастрофу.
Героїзм захисників України і усі зусилля тилу не зможуть перекрити фатальну шкоду, яку завдають Україні зелені ворюги і зрадники - бо від вищої державної влади залежить надто багато принципових речей.
Волати "робіть хоч щось" при тому, що принципові необхідні кроки не зроблені - це пусте.
То були не рассуждєнія, а математика.
Шановний - поки що "рассуждєнія" це у Вас, вибачайте.
Якщо Вас давить жаба, що хтось зараз у Німеччині, а Ви в Україні - це можна зрозуміти.
Але сам факт знаходження в Україні не означає автоматично, що Ви є дуже корисним для країни.
Рівно як і факт знаходження у Німеччині не означає, що звідси не можна принести якусь користь Україні.
Про мої "рассуждєнія" - ще спочатку доведи це.....
Мене абсолютно не "давить жаба" ... Я міг спокійно виїхать за кордон ще в блокаду - у березні 2022-го, разом з дружиною, дочкою та внуком (бо я вже "непризивний") Однак залишився. Тому не треба себе тішить тим, що я нібито, тобі заздрю....
Яку я користь приношу - то моя справа - а не твоя... . Так само, як мені "равнобедренно" - яку "користь" приносиш Україні ти - сидячи в Німеччині...
Просто нас тут з 2014-го білоруси задовбували своїми "настановами" з приводу "Как украинцам абустроить Украину!", а тепер те саме роблять свої ж "емігранти"......
Не варто вказувати що мені писати, а що ні.
Ніхто тут не вбрався писати тільки те, що тобі піднімає настрій.
Відчепись, сам напиши щось по темі і не чіпляйся до людей.
исать треба по темі - а не скиглить - "фсьопропало"..... Мені, може, теж є чого "поскиглить" - але я себе стримую... Бо тут "скигляків" (схожих на тебе) і без мене достатньо...
Вибач, товариш, але в мене немає такої мети - тебе веселити...
Рашисти елементарну арифметику знають - тому 225 тисяч це скоріше за усе і є безповортні втрати рашистів - тобто близько 600 на день.
СРСР пішов з Афганістану з тої самої причини, що і США врешті решт пішли звідти.
Набридло вгупувати ресурси і витрачати людей на безперспективних дикунів.
А от, якраз зараз, рашисти і не підуть з України - бо солдати не закінчаться.