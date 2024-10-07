РУС
Новости
РФ планирует ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД

Російські контрактники

Российские власти намерены в ближайшие три года набирать на контрактную службу в армию не менее 225 тысяч человек ежегодно.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, деньги в российский бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года.

"Этот показатель лучше всего говорит о намерениях России не проводить мобилизацию, но сохранять возможности к ведению войны", - добавил Коваленко.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 661 630 человек (+1160 за сутки), 8933 танка, 19 156 артсистем, 17 710 боевых бронированных машин

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве пытаются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.

Также российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном осеннем призыве россиян в армию.

армия РФ (20375) россия (96953) Центр противодействия дезинформации (145)
Топ комментарии
+8
поки росія успішно торгуватиме нафтою і газом з усім світом, війна триватиме, путін не зупиниться, не для того він все це почав,щоб обмежитися кількома областями України. Така біда.
07.10.2024 08:49 Ответить
+6
Докий гладкий схудне - худий здохне.
Проста математика - санітарні втрати рашистів +/- 1000 на день. Частина повертається у стрій після лікування. 225 тисяч - це 600 мобілізованих на день. Тобто - якщо рашистам вдасться така мобілізація - баланс особового складу дозволяє рашистам вести війну ще роками.
Тобто - стратегія "сточування" рашистів - програшна для України.
07.10.2024 08:23 Ответить
+5
07.10.2024 08:17 Ответить
07.10.2024 08:17 Ответить
Імперія З Л А!
07.10.2024 08:20 Ответить
Докий гладкий схудне - худий здохне.
Проста математика - санітарні втрати рашистів +/- 1000 на день. Частина повертається у стрій після лікування. 225 тисяч - це 600 мобілізованих на день. Тобто - якщо рашистам вдасться така мобілізація - баланс особового складу дозволяє рашистам вести війну ще роками.
Тобто - стратегія "сточування" рашистів - програшна для України.
07.10.2024 08:23 Ответить
Ну - якщо сидіть у Німеччині та рахувать - то така стратегія точно "програшною" буде.......
07.10.2024 08:26 Ответить
По суті заперечити нічого - починаєте чіплятися до прапорця ?
07.10.2024 08:28 Ответить
Ну - одна справа - жить в Україні... Тобто жить життям держави, яка воює... І зовсім інша - виїхать за кордон і там "рассуждать" про те, "Як навести порядок в Україні".....
07.10.2024 08:54 Ответить
Застарий я вже, щоб "жить життям держави" - то хоч на шиї держави сидіти не буду...
07.10.2024 09:00 Ответить
Я теж - не "хлопчик"... І я не бачу - наскільки ти "застарий"...
Знаєш, чим "критик" відрізняється від "критикана"? "Критик" критикує наявний стан справ, і пропонує альтернативні варіанти.... "Критикан" критикує заради самого процесу критики - і не пропонує нічого взамін.......
На мою думку, в даному випадку, ти займаєшся "критиканством" у дусі "фсьпропало", сидячи за кордоном.... А подібне лише дратує людей, що сидять під обстрілами...
07.10.2024 09:12 Ответить
Зовсім ні. Я критикую воровську і нікчемну владу зелених гнид на чолі із пустоголовим клоуном Зеленським, бо вважаю, що при цій владі Україну чекає крах - і пропоную альтернативний варіант - турнути зелену срань і створити Уряд Національного Порятунку. Це єдиний шанс не втратити країну. Усі інші "альтернативні варіанти" - це окозамилювання і відтермінування сумного кінця.
Корабель із прекрасним екіпажем, який веде придуркуватий капітан - приречений на катастрофу.
Героїзм захисників України і усі зусилля тилу не зможуть перекрити фатальну шкоду, яку завдають Україні зелені ворюги і зрадники - бо від вищої державної влади залежить надто багато принципових речей.
Волати "робіть хоч щось" при тому, що принципові необхідні кроки не зроблені - це пусте.
07.10.2024 09:26 Ответить
В твоєму першому коментарі я ніяких "пропозицій" чи критики "воровської та нікчемної влади зелених гнид" я не помітив... Були одні "рассуждєнія"... А що там ти у себе в голові "критикував" чи "пропонував" - мені не відомо... Я не телепат...
07.10.2024 09:38 Ответить
З усією повагою.
То були не рассуждєнія, а математика.
Шановний - поки що "рассуждєнія" це у Вас, вибачайте.
Якщо Вас давить жаба, що хтось зараз у Німеччині, а Ви в Україні - це можна зрозуміти.
Але сам факт знаходження в Україні не означає автоматично, що Ви є дуже корисним для країни.
Рівно як і факт знаходження у Німеччині не означає, що звідси не можна принести якусь користь Україні.
07.10.2024 09:50 Ответить
Від твоєї "математики" нікому краще не стає... Тільки настрій псуєш своїм "фсьопропальством"......
Про мої "рассуждєнія" - ще спочатку доведи це.....
Мене абсолютно не "давить жаба" ... Я міг спокійно виїхать за кордон ще в блокаду - у березні 2022-го, разом з дружиною, дочкою та внуком (бо я вже "непризивний") Однак залишився. Тому не треба себе тішить тим, що я нібито, тобі заздрю....
Яку я користь приношу - то моя справа - а не твоя... . Так само, як мені "равнобедренно" - яку "користь" приносиш Україні ти - сидячи в Німеччині...
Просто нас тут з 2014-го білоруси задовбували своїми "настановами" з приводу "Как украинцам абустроить Украину!", а тепер те саме роблять свої ж "емігранти"......
07.10.2024 10:54 Ответить
Можна подумти, що від твого скреготу зубовного комусь стає краще...
Не варто вказувати що мені писати, а що ні.
Ніхто тут не вбрався писати тільки те, що тобі піднімає настрій.
Відчепись, сам напиши щось по темі і не чіпляйся до людей.
07.10.2024 11:36 Ответить
А ти той "скрегіт" чуєш? Якщо маєш такий гарний слух - то повертайся в Україну.... Будеш працювать на "звукопеленгаторі" - "шахеди" по звуку мотора виявлять.....
исать треба по темі - а не скиглить - "фсьопропало"..... Мені, може, теж є чого "поскиглить" - але я себе стримую... Бо тут "скигляків" (схожих на тебе) і без мене достатньо...
07.10.2024 11:48 Ответить
Чую, чую той скрегіт - ти думаєш, ти один такий?
Вибач, товариш, але в мене немає такої мети - тебе веселити...
07.10.2024 11:52 Ответить
Так в чому проблема?! З таким слухом - і сидиш за кордоном! А у хлопців у мобільних вогневих групах не вистачає комплекту в екіпажах!
07.10.2024 11:57 Ответить
У цьому балагсі дефіцит 400 тушок на день.
07.10.2024 08:27 Ответить
1000 втрат рашистів - це санітарні втрати - вбитими і пораненими. Співвідношення вбитих і важко поранених до середньо і легко поранених буває різним. Не виключено, що якраз близько 400 з тисячі повертаються у стрій. На це вказує і різниця у цифрах втрат рашистів від нашого Генштабу і західних розвідок.
Рашисти елементарну арифметику знають - тому 225 тисяч це скоріше за усе і є безповортні втрати рашистів - тобто близько 600 на день.
07.10.2024 08:35 Ответить
Як Ви вважаєте, СРСР вивів свої війська з Афганістану тому що у нього солдати закінчились?
07.10.2024 08:47 Ответить
Не думаю, що це підходяща аналогія.
СРСР пішов з Афганістану з тої самої причини, що і США врешті решт пішли звідти.
Набридло вгупувати ресурси і витрачати людей на безперспективних дикунів.

А от, якраз зараз, рашисти і не підуть з України - бо солдати не закінчаться.
07.10.2024 09:06 Ответить
СРСР пішов з Афганістану, бо їм "яйця затисли" цінами на нафту... І тому стало не вистачать грошей на ту авантюру.... А американці туди на той час не заходили - вони туди ввійшли пізніше - коли СРСР вивів звідти свої війська.... І сиділи там "довго і нудно" - поки й самі не впевнилися, що "не в коня корм"...
07.10.2024 12:01 Ответить
Наберуть! - нам би в себе мобілізувати і озброіти
07.10.2024 08:28 Ответить
В паритетну війну гратись теж не дуже вигідно. Треба якимось магічним чином їх перевершувати у всьому. Поки що тільки вони нас.
07.10.2024 08:36 Ответить
ми їх асфальтом будем юбашити
07.10.2024 08:53 Ответить
Кончені здичавілі нелюди. А колись ця нечисть записувалася у братів до українців.
07.10.2024 08:31 Ответить
поки росія успішно торгуватиме нафтою і газом з усім світом, війна триватиме, путін не зупиниться, не для того він все це почав,щоб обмежитися кількома областями України. Така біда.
07.10.2024 08:49 Ответить
 
 