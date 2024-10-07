РФ планирует ежегодно набирать в армию 225 тысяч контрактников, - ЦПД

Российские власти намерены в ближайшие три года набирать на контрактную службу в армию не менее 225 тысяч человек ежегодно.

Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, деньги в российский бюджет на единовременные выплаты закладываются до 2027 года.

"Этот показатель лучше всего говорит о намерениях России не проводить мобилизацию, но сохранять возможности к ведению войны", - добавил Коваленко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские власти планируют увеличить расходы на оборонные нужды. Однако в правительстве пытаются акцентировать на запланированных расходах на социальную сферу и избегают темы роста оборонных расходов.

Также российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном осеннем призыве россиян в армию.