Общие боевые потери РФ с начала войны – около 661 630 человек (+1160 за сутки), 8933 танка, 19 156 артсистем, 17 710 боевых бронированных машин
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 661 630 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 661630 (+1160) человек,
- танков - 8933 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 19156 (+64) ед,
- РСЗО - 1223 (+7) ед,
- средства ППО - 972 (+2) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65),
- крылатые ракеты - 2615 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед,
- специальная техника - 3364 (+1)
Я не хочу жити в державі зеленського, воювати в армії зеленського під командуванням дебілів зеленського, віддавати життя за зеленського, у спробі відвойовувати те що зеленський здав за кілька днів, класти своє життя за те щоб зеленський на моєму трупі надалі міг залишатися при владі.
Всі хто за війну - до єдиного на фронт. Всіх, хто за припинення війни - випустити з країни. По-моєму, тут все дуже логічно.
Що не так я написав? Ти - на фронт, всі хто за війну разом з головнокомандуючим зеленським до перемоги - на фронт.
Всіх решту - випускають з країни. Справедливо? Справедливо. Що не так, де тут сіяння панічних настроїв? Ти - на фронт, я - в Європу.
.
215!! одиниць техніки та 1160! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 662 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
***** подарунок на днюху, чим завтрішнє 8 жовтня гірше, почекаємо