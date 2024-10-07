Общие боевые потери РФ с начала войны – около 661 630 человек (+1160 за сутки), 8933 танка, 19 156 артсистем, 17 710 боевых бронированных машин

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 661 630 российских захватчиков.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 661630 (+1160) человек,

танков - 8933 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед,

артиллерийских систем - 19156 (+64) ед,

РСЗО - 1223 (+7) ед,

средства ППО - 972 (+2) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65),

крылатые ракеты - 2615 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед,

специальная техника - 3364 (+1)

