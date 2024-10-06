Россияне строят тоннели в Харьковской области, чтобы взрывать оборонные сооружения ВСУ, - "Хартия"
Российские захватчики на Харьковщине строят подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к позициям украинских воинов.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, противник использует подземные маршруты для приближения к украинским позициям. Дегтярев отметил, что такая тактика врага не нова - оккупанты начали применять ее в 2023 году на Авдеевском направлении.
"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", - рассказал Дегтярев.
Кроме этого, представитель "Хартии" рассказал, что на Харьковском направлении "враг использует современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке. Однако украинские силы постоянно обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов".
"Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о каких-то попытках прорыва с использованием большого количества техники", - добавил Дегтярев.
У І Світову подібним займалися на Західному фронті обидві сторони - для проникнення за лінію укріплень противника.....
Звідси пішло термін "сапер". Термін сапер з'явився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військової справі з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 16 століття , коли в арміях західноєвропейських країн почали формувати інженерні підрозділи для використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0 сап . Терміном «сапер» до XVII століття називали військовослужбовців, які здійснювали підступи (підриви, підкопи) під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 фортечні споруди противника для їх подальшого руйнуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . 1678 року сапери були виділені в спеціальні частини і підрозділи у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції , а в 1712 р. в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . У XVIII-XIX століттях коло завдань саперів поступово розширювалася.
Апрош, схоже, але відрізняється тим, що апроші копалися в напрямку позицій ворога вигляді зигзагообраної траншеї.
АПРОШІ, -ів, мн., іст. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Зигзагоподібні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 земляні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2 рови , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F призначалися https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 прихованого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F наближення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 обложеної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортеці . 2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Ходи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F сполучення у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортецях ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншея , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B0 яка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F призначалася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 захисту https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 стрільців
Слово «сапа» редко используется в современном русском языке, в отличие от производного от него слова «сапер» (во фр. sapeur - от sape «окоп, траншея»). Так в XVII веке стали называть военных инженеров, которые вели сапы, т. е. рыли подкопы. Их работа часто завершалась закладыванием бочки с порохом под стену вражеского укрепления. В русском языке слово «сапер» было заимствовано из французского языка в первой половине XIX в., отмечается в
а, в статуті військової служби, нема пункту, як протидіяти!
от, що робити?
правильно! відосік від зегундоса, та позачергову сесію оон.
