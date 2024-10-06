РУС
Россияне строят тоннели в Харьковской области, чтобы взрывать оборонные сооружения ВСУ, - "Хартия"

Российские захватчики на Харьковщине строят подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к позициям украинских воинов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, противник использует подземные маршруты для приближения к украинским позициям. Дегтярев отметил, что такая тактика врага не нова - оккупанты начали применять ее в 2023 году на Авдеевском направлении.

"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", - рассказал Дегтярев.

Кроме этого, представитель "Хартии" рассказал, что на Харьковском направлении "враг использует современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке. Однако украинские силы постоянно обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов".

"Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о каких-то попытках прорыва с использованием большого количества техники", - добавил Дегтярев.

А ми тільки спостерігаєм?
06.10.2024 16:30 Ответить
"Все нове - добре забуте старе..." Такі підкопи робилися ще в античні часи - до винайдення пороху. Підкопувалися під стіну фортеці. Ставили дерев"яні підпори Вибирали максимально грунт. А потім підпори підпалювали. Вони згоряли - стіна падала..... З винайденням пороху стали закочувать туди бочки і підривать... Називалися подібні тунелі - "апроші"
У І Світову подібним займалися на Західному фронті обидві сторони - для проникнення за лінію укріплень противника.....
06.10.2024 16:36 Ответить
Якщо брати історію то захисники будували контр тунелі у відповідь до риття підземних проходів нападниками. І завалювали їх там.
06.10.2024 16:31 Ответить
А ми тільки спостерігаєм?
06.10.2024 16:30 Ответить
Чому тільки спостерігаємо , іще квіти садимо і на передовій дороги ремонтуємо (( Кацапи тунелі риють , а для наших військових немає кому окопи викопати , он після відходу з Вугледара позаду одні чисті поля виявилися .....
06.10.2024 18:28 Ответить
Якщо брати історію то захисники будували контр тунелі у відповідь до риття підземних проходів нападниками. І завалювали їх там.
06.10.2024 16:31 Ответить
Потрібно закуповувати сейсмодатчики тепер на передову...
06.10.2024 17:01 Ответить
показать весь комментарий
"Все нове - добре забуте старе..." Такі підкопи робилися ще в античні часи - до винайдення пороху. Підкопувалися під стіну фортеці. Ставили дерев"яні підпори Вибирали максимально грунт. А потім підпори підпалювали. Вони згоряли - стіна падала..... З винайденням пороху стали закочувать туди бочки і підривать... Називалися подібні тунелі - "апроші"
У І Світову подібним займалися на Західному фронті обидві сторони - для проникнення за лінію укріплень противника.....
06.10.2024 16:36 Ответить
Те,що ви описали, називається САПА .
Звідси пішло термін "сапер". Термін сапер з'явився у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 військової справі з середини https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 16 століття , коли в арміях західноєвропейських країн почали формувати інженерні підрозділи для використання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B0 сап . Терміном «сапер» до XVII століття називали військовослужбовців, які здійснювали підступи (підриви, підкопи) під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8 фортечні споруди противника для їх подальшого руйнуванняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . 1678 року сапери були виділені в спеціальні частини і підрозділи у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F Франції , а в 1712 р. в Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80#cite_note-%D0%92%D0%A0%D0%95-2 [2] . У XVIII-XIX століттях коло завдань саперів поступово розширювалася.

Апрош, схоже, але відрізняється тим, що апроші копалися в напрямку позицій ворога вигляді зигзагообраної траншеї.
АПРОШІ, -ів, мн., іст. 1. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96 Зигзагоподібні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9 земляні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B2 рови , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%89%D0%BE що https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8F призначалися https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 прихованого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F наближення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BE до https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9 обложеної https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортеці . 2. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B8 Ходи https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F сполучення у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8F фортецях ; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%8F траншея , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B0 яка https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F призначалася https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%BB%D1%8F для https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82 захисту https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96%D0%B2 стрільців
06.10.2024 17:09 Ответить
В Справочнике по фразеологии отмечается, что в русский язык слово «сапа» попало из французского.
Слово «сапа» редко используется в современном русском языке, в отличие от производного от него слова «сапер» (во фр. sapeur - от sape «окоп, траншея»). Так в XVII веке стали называть военных инженеров, которые вели сапы, т. е. рыли подкопы. Их работа часто завершалась закладыванием бочки с порохом под стену вражеского укрепления. В русском языке слово «сапер» было заимствовано из французского языка в первой половине XIX в., отмечается в
06.10.2024 18:02 Ответить
Слово "сапа" перейшло до нас з французької мови і раніше вислів "тихою сапою" був тільки військовим. Раніше цей вислів означав прокладання таємного тунелю так, щоб не почув противник, бо при виявлення копанні сапи, починали копати конртр-сапу і при наближенні підривали саперів противника.
06.10.2024 17:20 Ответить
Обидві сторони! Але я не чув, щоб ЗСУ таке рили
06.10.2024 17:22 Ответить
А нам воно навіщо зараз? Це роблять лише при штурмі довготривалих фортифікацій... Бо цей спосів сильно трудозатратний... Я підозрюю, що цими підкопами займаються саме корейські підрозділи - вони на цьому у себе "собаку з"їли" Бо саме цим вони займаються у себе на кордоні з Південною Кореєю Саме для таких речей Путін випросив у "бойового хом"яка" ці спеціальні інженерні підрозділи...
06.10.2024 22:19 Ответить
Військове училище у Москві атакував невідомий дрон, почалась пожежа.

https://ukranews.com/ua/news/1039313-vijskove-uchylyshhe-u-moskvi-atakuvav-nevidomyj-dron-pochalas-pozhezha
06.10.2024 16:39 Ответить
Пробурити назустріч дірку і туди газу напустити. Кілька разів таке зробити -більше тунелів не буде
06.10.2024 16:44 Ответить
ой, мля!
а, в статуті військової служби, нема пункту, як протидіяти!
от, що робити?
правильно! відосік від зегундоса, та позачергову сесію оон.
06.10.2024 16:53 Ответить
Навіть більше, самого такого поняття "статут військової служби" не існує.
06.10.2024 18:04 Ответить
Аналитика войн в Украине и Израиле
https://www.youtube.com/watch?v=93n7DppfYr0
06.10.2024 16:54 Ответить
Це тактика взяття укріпленнь з 16 сторіччя.
06.10.2024 16:59 Ответить
Треба реактивні снаряди типу таких
https://www.youtube.com/watch?v=7geLjFD8_YU
06.10.2024 17:00 Ответить
Та де вже наші бойові кроти - час настав - в атаку. Спостереження і все. Якшо не вперше то вже повинні бути системи протидії.
06.10.2024 17:04 Ответить
Найняли палестинців?
06.10.2024 17:18 Ответить
Хамасівців підвезли.
06.10.2024 17:41 Ответить
Невидими тунелі для невидимих «споруд»
06.10.2024 18:29 Ответить
Регресників із лугандону залучили?
06.10.2024 18:36 Ответить
і це на тлі наших "оборонних" укріплень...
06.10.2024 18:44 Ответить
Українські будівельні компанії де? Асфальт кладуть?
06.10.2024 19:02 Ответить
А в нас мабуть лопат не вистачає ,Кулеба всі забрав.
06.10.2024 19:06 Ответить
Тунелі будуть залиті дощами.
07.10.2024 00:35 Ответить
"Са́па (от фр. sape - мотыга) - прикоп, траншея, прикрытый валом или турами ров для подхода к крепости или к полевым позициям неприятеля.
07.10.2024 10:34 Ответить
 
 