Россияне строят тоннели в Харьковской области, чтобы взрывать оборонные сооружения ВСУ, - "Хартия"

Российские захватчики на Харьковщине строят подземные логистические маршруты, чтобы приблизиться к позициям украинских воинов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, противник использует подземные маршруты для приближения к украинским позициям. Дегтярев отметил, что такая тактика врага не нова - оккупанты начали применять ее в 2023 году на Авдеевском направлении.

"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали подкопы и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы подорвать какие-то наши оборонительные сооружения", - рассказал Дегтярев.

Кроме этого, представитель "Хартии" рассказал, что на Харьковском направлении "враг использует современные технологии, в частности средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке. Однако украинские силы постоянно обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов".

"Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о каких-то попытках прорыва с использованием большого количества техники", - добавил Дегтярев.

