Оккупанты усиливают подразделения на передовых позициях в районе Глубокого, проводят инженерные работы недалеко от Лукьянцев, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.



Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

Так, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях. Пытается проводить меры логистического обеспечения с помощью такелажных групп.



Неподалеку Лукьянцев враг продолжает проведение инженерных работ на занимаемых позициях.



В районе населенного пункта Тихое враг основные усилия сосредоточил на проведении мероприятий логистического обеспечения. В течение ночи вел воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

Также смотрите: Оккупанты дважды за день атаковали село на Харьковщине: Один человек погиб, еще один - ранен. ФОТОрепортаж

В Волчанске осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь.



За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Липцы, Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов и нанесли 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 398 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 96 существ, из них безвозвратные - 38, санитарные - 58.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники уничтожили Силы обороны Юга за минувшие сутки

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники, в частности:

1 танк,

1 боевая бронированная машина,

3 противотанковые средства,

3 артиллерийские системы,

30 автомобилей,

4 единицы спецтехники,

49 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

53 укрытия для личного состава,

2 места хранения боеприпасов.

Также читайте: Украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора на Покровском направлении, больше всего атак произошло вблизи Селидово и Крутого Яра, - Генштаб

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 660 470 российских захватчиков.