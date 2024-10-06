Оккупанты усиливают подразделения на передовых позициях в районе Глубокого, проводят инженерные работы недалеко от Лукьянцев, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".
Так, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях. Пытается проводить меры логистического обеспечения с помощью такелажных групп.
Неподалеку Лукьянцев враг продолжает проведение инженерных работ на занимаемых позициях.
В районе населенного пункта Тихое враг основные усилия сосредоточил на проведении мероприятий логистического обеспечения. В течение ночи вел воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.
В Волчанске осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь.
За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Липцы, Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов и нанесли 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 398 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери врага
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 96 существ, из них безвозвратные - 38, санитарные - 58.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк,
- 1 боевая бронированная машина,
- 3 противотанковые средства,
- 3 артиллерийские системы,
- 30 автомобилей,
- 4 единицы спецтехники,
- 49 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 53 укрытия для личного состава,
- 2 места хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - говорится в сообщении.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 660 470 российских захватчиков.
