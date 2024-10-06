РУС
945 3

Оккупанты усиливают подразделения на передовых позициях в районе Глубокого, проводят инженерные работы недалеко от Лукьянцев, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

Так, в районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава с целью усиления подразделений на передовых позициях. Пытается проводить меры логистического обеспечения с помощью такелажных групп.

Неподалеку Лукьянцев враг продолжает проведение инженерных работ на занимаемых позициях.

В районе населенного пункта Тихое враг основные усилия сосредоточил на проведении мероприятий логистического обеспечения. В течение ночи вел воздушную разведку с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

В Волчанске осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь.

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Липцы, Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов и нанесли 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 398 обстрелов позиций защитников Украины.

Потери врага

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 96 существ, из них безвозвратные - 38, санитарные - 58.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк,
  • 1 боевая бронированная машина,
  • 3 противотанковые средства,
  • 3 артиллерийские системы,
  • 30 автомобилей,
  • 4 единицы спецтехники,
  • 49 БпЛА.

Кроме того, уничтожено:

  • 53 укрытия для личного состава,
  • 2 места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 660 470 российских захватчиков.

У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу ??? Тобто Вовчанськ вже не наш ???
06.10.2024 11:05 Ответить
Вже давно.
06.10.2024 15:34 Ответить
ОТУ - це статисти,,,, Крякнули і пішли пити каву....
06.10.2024 11:08 Ответить
 
 