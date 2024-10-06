Более 50 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники уничтожили Силы обороны Юга за минувшие сутки
За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 54 человека личного состава.
Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.
Так, в течение суток потери личного состава противника составили 54 человека.
Также враг потерял 32 единицы вооружения и военной техники, из них:
- 13 единиц автомобильной техники;
- 8 гаубиц (из них "Гиацинт-С" - 1, "Гиацинт" - 4, "Мста" - 1);
- 5 мотоциклов;
- 1 танк;
- 1 станция РЭБ;
- 1 БпЛА "ЗАЛА";
- 1 багги;
- 1 квадрацикл;
- 1 лодка.
Кроме того, уничтожено 13 БпЛА типа "Shahed-136".
Также украинские защитники поразили 8 блиндажей, 3 места хранения БП, 1 место взлета БпЛА и 1 наблюдательный пункт.
Ситуация на Юге
За прошедшие сутки зафиксирована 1 попытка штурма на Ореховском направлении.
Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.
За 5 октября враг применил 293 FPV-дрона, 2 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 370 осколочных боеприпасов.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 660 470 российских захватчиков.
