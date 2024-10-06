РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
556 1

Более 50 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники уничтожили Силы обороны Юга за минувшие сутки

Знищення техніки РФ на півдні

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 54 человека личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составили 54 человека.

Также враг потерял 32 единицы вооружения и военной техники, из них:

  • 13 единиц автомобильной техники;
  • 8 гаубиц (из них "Гиацинт-С" - 1, "Гиацинт" - 4, "Мста" - 1);
  • 5 мотоциклов;
  • 1 танк;
  • 1 станция РЭБ;
  • 1 БпЛА "ЗАЛА";
  • 1 багги;
  • 1 квадрацикл;
  • 1 лодка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне готовят новые штурмы под Орехово и Работино, - Силы обороны юга

Кроме того, уничтожено 13 БпЛА типа "Shahed-136".

Также украинские защитники поразили 8 блиндажей, 3 места хранения БП, 1 место взлета БпЛА и 1 наблюдательный пункт.

Ситуация на Юге

За прошедшие сутки зафиксирована 1 попытка штурма на Ореховском направлении.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За 5 октября враг применил 293 FPV-дрона, 2 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 370 осколочных боеприпасов.

Также смотрите: Спецназовцы СБУ поразили два российских ЗРК "Бук", а также 10 танков и 33 ББМ. ВИДЕО

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 660 470 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (20346) ликвидация (3974) уничтожение (7703) Силы обороны юга (425)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 09:50 Ответить
 
 