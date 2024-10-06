Более 50 оккупантов и 32 единицы вооружения и военной техники уничтожили Силы обороны Юга за минувшие сутки

За прошедшие сутки российская армия потеряла на юге 54 человека личного состава.

Об этом сообщили Силы обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Так, в течение суток потери личного состава противника составили 54 человека.



Также враг потерял 32 единицы вооружения и военной техники, из них:

13 единиц автомобильной техники;

8 гаубиц (из них "Гиацинт-С" - 1, "Гиацинт" - 4, "Мста" - 1);

5 мотоциклов;

1 танк;

1 станция РЭБ;

1 БпЛА "ЗАЛА";

1 багги;

1 квадрацикл;

1 лодка.

Кроме того, уничтожено 13 БпЛА типа "Shahed-136".

Также украинские защитники поразили 8 блиндажей, 3 места хранения БП, 1 место взлета БпЛА и 1 наблюдательный пункт.

Ситуация на Юге

За прошедшие сутки зафиксирована 1 попытка штурма на Ореховском направлении.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За 5 октября враг применил 293 FPV-дрона, 2 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 370 осколочных боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 660 470 российских захватчиков.