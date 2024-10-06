УКР
Понад 50 окупантів та 32 одиниці озброєння й військової техніки знищили Сили оборони Півдня за минулу добу

Знищення техніки РФ на півдні

Протягом минулої доби російська армія втратила на півдні 54 особи особового складу.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Так, упродовж доби втрати особового складу противника становили 54 особи.

Також ворог втратив 32 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 13 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 гаубиць (з них "Гіацинт-С" - 1, "Гіацинт" - 4, "Мста" - 1);
  • 5 мотоциклів;
  • 1 танк;
  • 1 станція РЕБ;
  • 1 БпЛА "ЗАЛА";
  • 1 багі;
  • 1 квадрацикл;
  • 1 човен.

Читайте: Росіяни готують нові штурми під Оріховим і Роботиним, - Сили оборони півдня

Крім того, знищено 13 БпЛА типу "Shahed-136".

Також українські захисники уразили 8 бліндажів, 3 місця зберігання БП, 1 місце зльоту БпЛА та 1 спостережний пункт.

Ситуація на Півдні

Упродовж минулої доби зафіксовано 1 спробу штурму на Оріхівському напрямку.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.

За 5 жовтня ворог застосував 293 FPV-дрони, 2 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 370 осколкових боєприпаси.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ уразили два російських ЗРК "Бук", а також 10 танків і 33 ББМ. ВIДЕО

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 660 470 російських загарбників.

армія рф ліквідація знищення Сили оборони півдня
Героям слава!!!
