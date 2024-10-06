УКР
Спецпризначенці СБУ уразили два російські ЗРК "Бук", а також 10 танків і 33 ББМ. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ опублікували відео з серією уражень ворожої техніки за тиждень. Зокрема воїни знищили:

  • 10 танків
  • 33 ББМ
  • 18 артсистем і РСЗВ
  • 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР
  • 219 одиниць автотранспорту
  • 25 БпЛА та 22 антени зв’язку
  • 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
  • 2 склади з боєприпасами

Відповідне відео було опубліковане у телеграм каналі Служби безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також було ліквідовано 176 російських загарбників.

Дивіться: Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М2" на Луганщині за допомогою двох FPV-дронів. ВIДЕО

армія рф (18507) СБУ (13266) знищення (8028)
06.10.2024 09:31 Відповісти
Найкрасивіше - "святковий фейєрверк" "Бука" і танк, у якого через "хобот" виліта димок...
06.10.2024 14:16 Відповісти
Велика подяка мужнім воїнам. Разом до перемоги!!! Знищені САУ, танки та інша техніка, це збережені життя наших військових і цивільних.
06.10.2024 10:16 Відповісти
А Баканова коли вразят за кротов в СБУ.
06.10.2024 11:14 Відповісти
Там уже нові підросли не до лєйтенанта младшого наразі.
06.10.2024 11:29 Відповісти
Що ви таке пишете, він же друг дитинства самого ЗЕ? Своїх не вражають!
07.10.2024 05:58 Відповісти
 
 