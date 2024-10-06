Спецпризначенці СБУ уразили два російські ЗРК "Бук", а також 10 танків і 33 ББМ. ВIДЕО
Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ опублікували відео з серією уражень ворожої техніки за тиждень. Зокрема воїни знищили:
- 10 танків
- 33 ББМ
- 18 артсистем і РСЗВ
- 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР
- 219 одиниць автотранспорту
- 25 БпЛА та 22 антени зв’язку
- 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
- 2 склади з боєприпасами
Відповідне відео було опубліковане у телеграм каналі Служби безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Також було ліквідовано 176 російських загарбників.
