6 240 27

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 660 470 осіб (+1250 за добу), 8919 танків, 19 092 артсистеми, 17 679 бойових броньованих машин

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 660 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 660 470 (+1250) осіб,
  • танків - 8919 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 17 679 (+21) од,
  • артилерійських систем - 19 092 (+55) од,
  • РСЗВ - 1216 (+0) од,
  • засоби ППО - 970 (+0) од,
  • літаків - 368 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 578 (+49),
  • крилаті ракети - 2613 (+0),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26 006 (+101) од,
  • спеціальна техніка - 3363 (+19).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники уразили сім російських вантажівок, броньовик "Тайфун-К" і МТЛБ окупантів. ВIДЕО

Втрати армії РФ на 6 жовтня

"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

армія рф (18507) Генштаб ЗС (7132) ліквідація (4368) знищення (8028)
Топ коментарі
+16
Так-так, прокацапські дебілоїди продовжують марити "аграмєннимі сіламі", як, очевидно, готуються за Уралом, в сибірських лісах, тренуєються величезним контингентом в 100500 повнокровних армій, з повнокомплектними арматами та BFG-9000.

Тупенький, зрозумій, твоїм маренням ніхто не вірить. Ніяких "аграмєнних сіл" чи "фантастично ефективної тактики" не існує. Кацапи лізуть пішкодралом, не рахуячись з втратами, бо їх розстрілюють за відмову йти на штурми. От і вся тактика. А "успіх" вона має (з втратами в 2 батальйони щодня) виключно тому, що ЗСУ теж 2.5 роки воює і трішки втомились вбивати сотнями тисяч кацапів.

Тож стули пельку з своїми "апокаліптичними" планами щодо Запоріжжя та Дніпра...
показати весь коментар
06.10.2024 09:42 Відповісти
+12
буханки пошли в наступление.
показати весь коментар
06.10.2024 08:11 Відповісти
+12
Вуха стирчать. Пиши зразу не "я думаю", а "мені тут написали".
Молоде дурне - другий день як зарегівся . Ще не навчився правильно методички читати .
показати весь коментар
06.10.2024 10:11 Відповісти
буханки пошли в наступление.
показати весь коментар
06.10.2024 08:11 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !! Зачотно по металобрухту !!))
показати весь коментар
06.10.2024 08:33 Відповісти
Учора казали про літак ✈?
показати весь коментар
06.10.2024 08:45 Відповісти
Вже кажуть,що то був аналовнетний" С-70..
показати весь коментар
06.10.2024 08:50 Відповісти
Під час штурму Вугледара лише 155-та та 40-та бригади морської піхоти оркостану могли втратити понад 2100 осіб
показати весь коментар
06.10.2024 08:58 Відповісти
Я вот думаю главный удар будет на Запорожском направлении. То что происходит Покровск Селидово нащупывание тактики с которой можно прорвать оборону. Когда появится уверенность, тактика работает. Огромными силами двинутся в сторону Запорожья и Днепра.
показати весь коментар
06.10.2024 09:37 Відповісти
Так-так, прокацапські дебілоїди продовжують марити "аграмєннимі сіламі", як, очевидно, готуються за Уралом, в сибірських лісах, тренуєються величезним контингентом в 100500 повнокровних армій, з повнокомплектними арматами та BFG-9000.

Тупенький, зрозумій, твоїм маренням ніхто не вірить. Ніяких "аграмєнних сіл" чи "фантастично ефективної тактики" не існує. Кацапи лізуть пішкодралом, не рахуячись з втратами, бо їх розстрілюють за відмову йти на штурми. От і вся тактика. А "успіх" вона має (з втратами в 2 батальйони щодня) виключно тому, що ЗСУ теж 2.5 роки воює і трішки втомились вбивати сотнями тисяч кацапів.

Тож стули пельку з своїми "апокаліптичними" планами щодо Запоріжжя та Дніпра...
показати весь коментар
06.10.2024 09:42 Відповісти
Ты не понимаешь. Атаки мелкими группами. Настоящего наступления ни с одной сторон ещё не было. Не считая февраля 2022. В июле 2023 американские эксперты на такой момент обратили.

> Джордж Баррос из американского Института изучения войны отметил, что он не видит того, чтобы армия Украины использовала атаки на уровне батальона и бригад (3 000 бойцов) во время контрнаступления.
показати весь коментар
06.10.2024 10:23 Відповісти
О, я я, натюрліх!
показати весь коментар
06.10.2024 10:54 Відповісти
да это не наступление на Курахово и не война на истощение. нащупывание оптимальной тактики. как только прочувствуют - даёт результат. тогда и увидят. как 15 тысяч солдат одновременно идут в атаку. с потерями тысячи убитых и раненых в сутки.
показати весь коментар
06.10.2024 11:00 Відповісти
Поточна оцінка резервів першої чергки на донецькому напрямку (це саме Курахово) - 1 неповний стрілецький полк - десь приблизно 300-500 осіб. Більше в конмадування засрашиців РЕЗЕРВІВ там немає - вони все, що приходить з мобілізаційних пунктів - одразу кидають в пішкодральні атаки.

Ти просто дебіл, якщо вважаєш, що ніхто не володіє оперативною інформацією взагалі і що хтось не побачить 15'000 "свіжих" резервів засрашки.

Боже, як же впав рівень ботів в ольгіно... Вже відвертих дебілів надсилають провокувати на цензор...
показати весь коментар
06.10.2024 11:21 Відповісти
Они могут 100 тысяч собрать. Ведётся поиск эффективной тактики. Пока такой в общем нет, но в сравнении с безнадёгой год назад, на метр не могли продвинуться. С чем связано, вероятно войска насытили мобильными РЭБ, дроны уже не так эффективны.
показати весь коментар
06.10.2024 12:48 Відповісти
Ідіоте, вони з вересня 2022 року, коли ***** проголосив мобілізацію (ніби-то часткову, але такого поняття в них немає в законах), мобілізували вже біля мільйона осіб. З того мільйона вже 500'000 - здохші або калеки.

Ти реально намагаєшся залякати українців, які перемололи 1'000'000 мобілізованих штурмовиків якоюсь сотнею тисяч наловлених в ****** поволжжя ванюшок?!?
показати весь коментар
06.10.2024 13:29 Відповісти
Торецк и Селидово возьмут? Скорее всего. Подчеркну, россияне ищут тактические новшества. Сегодня 500 метров - километр. Завтра может 5-10 км.
показати весь коментар
06.10.2024 13:57 Відповісти
Ви, кінчені кацапи, 3 роки тому збирались "Київ за 3 дні, а всю Україну за 2 тижні".

Що, бажання різко зменшились? Вчора у вас була радість, коли ви за день, на всьому фронті захопили 0.5 км2? А тепер радієте, коли за тиждень не вибухне якийсь арсенал чи нафтопереробний і не димів 2 тижні, як у Пролетарську чи Торопці?

Ну ти і кінчений...
показати весь коментар
06.10.2024 14:15 Відповісти
" Атаки мелкими группами."

тобі правильно написали що ти тупий.
Вони томи і лізуть малими групами тому що так є шанс непомітно підійти до нуля а потім непомітно просичитись в наш тих або атакувати найслабгий опорник.
На початку війни войни уже ходили великими силами і колоннами - до чого це призвело всі добре пам'ятають.
Що буде коли русня зберез 10-20 тис людей на вузькому відтинку фронту при нинішньому насиченні ЛБЗ розвідувальними і ударниим безпілотниками і -теж зрозуміло. Буде велике місилово русн.
Тому вони посилають по 3-5-8 смертників але КОЖЕН ДЕНЬ - і це поки що дає їм хоч якийсь результат.
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
Так а какая разница. Заметить 3 или 30 солдат одинаково просто.
показати весь коментар
09.10.2024 07:14 Відповісти
звичайно ж ні. 30 солдат це такий табун шо його засічуть хер зна звідки. А шоб їх швидко кудись доставити треба ще й задіяти 3-5 одиниць транспорту.
показати весь коментар
17.10.2024 12:53 Відповісти
Звісно, 8 місяців штурмувати Бахмут і покласти приблизно 10 бригад - це "не справжній наступ".
Звісно, 30 місяців штурмувати Вугледар і покласти приблизно 10 бригад - це теж "не справжній наступ".

Ти просто ідіот на методичці. Ніякого "підбору тактики немає". Є просто загородзагони і ванюшки, які вибирають лізти в самовбивчі штурми, а не перестріляти своїх офіцерів, які гонять їх на смерть.

Ніякої тактики немає. Є "настанова ведення бойових дій штурмовими загонами", яку видали ще в січні місяці 2024 року. В тій настанові описаний склад штурмового загону, в якому штатно тільки: АК, ПКМ, пара АГС та пара 82мм міномети. І БІЛЬШЕ НІЧОГО. Навіть штатного стандартного транспорту "нє положєно". Ніякої "тактики" там не описано, а тільки "гоніть на штурми". От вони і воюють за цією настановою.
показати весь коментар
06.10.2024 11:16 Відповісти
Так о чем речь. 2 года штурма Марьинку, Авдеевку. И вот сейчас фронт медленно, но движется. Постоянно штурмовали, но малыми группами. Я жду большего наступления. Как англичане в битве на Сомме положили 60 тысяч за один день. А не за 30 месяцев 10 бригад.
показати весь коментар
06.10.2024 12:45 Відповісти
От вилупок, ти прям дослівно Соловйова переказуєш... І ігноруєш будь-які слова. Дебіл, вони за кожне містечко розміром 10 тисяч населення кладуть 10 бригад. Загальні втрати кацапії - 650'000 осіб, якщо ти не знаєш. Загальна кількість втраченої техніки - вже під 80'000 одиниць.

ТУПО НЕМАЄ НІЯКОЇ ТАКТИКИ. Бо тактика - це хоч щось на техніці. А тахніки - НЕМАЄ. І китай не продає. І ванюшки вже не бажають за 3 мільйони дерев'яних в атаки йти.

Саме тому, ти, вишкребок ведерний - отут воняєш і розказуєш, які страшенні тактики вигадують загородзагони, які розстрілюють тих штурмовиків засрашки, які відмовляються в атаки йти.

Бо ванюшки закінчуються. Залишаються ті, хто якомога сильніше намагається відпетляти від *********** мобілізацій.
показати весь коментар
06.10.2024 13:27 Відповісти
Бронемашин не хватает. Видно по количеству буханок, багги на фронте, в которые прилетает. БТРы, БМП какой то минимум имеется. Нельзя объяснить проблемы в тактике отсутствием брони. А вот то что пехота бегает с рюкзаками РЭБ за спиной, одна из причин почему фронт сдвинулся с места.
показати весь коментар
06.10.2024 13:56 Відповісти
1. Піхота бігає з реб в рюкзаку, бо в ЗСУ стало вистачати по 2-3 FPV-дрона на кожного піхотинця засрашки. Ванюшки теж жити хочуть.
2. Фронт не "зрушив з місця". Це якраз теж кацапський наратив типу "ото стояло-стояло, а ЗАРАЗ НАСТУП ПОЧАВСЯ ГЛОБАЛЬНИЙ", який ти, кінчений вишкребок, повторюєш своїм брудним ротом. В 2022 році ЗСУ відкинули окупантів з під Києва, з чернігівщини, з сумщини, звільнили майже всю харківщину, звільнили місто Херсон і все правобережжня херсонщини. В 2023 році фронт активно совався в різні боки. В 2024 році кацапи безперервно кладуть в землю бригаду за бригадою, прогризаючи оборону ЗСУ, при цьому тільки в цьому році поклавши в землю 280`000 ванюшок, приблизно по 200 ванюшок на квадратний кілометр території України.

І от, кінчений вилупок з кацапії починає дебілістичним утробним голосом верещати "ФРОНТ ЗСУНУВСЯ З МІСЦЯ, БО ЗНАЙДЕНА НОВА ТАКТИКА". Звернись до психіатра!
показати весь коментар
06.10.2024 14:12 Відповісти
Вуха стирчать. Пиши зразу не "я думаю", а "мені тут написали".
Молоде дурне - другий день як зарегівся . Ще не навчився правильно методички читати .
показати весь коментар
06.10.2024 10:11 Відповісти
Ого по автівкам пройшлися!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
06.10.2024 10:07 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
06.10.2024 10:38 Відповісти
660 тисяч чумардосів, з них 300 тис в цьому році.
Авдіївка 31 тис населення, Вугледар 14 тис, Новогродівка (агломерація) 22 тис, а більше (окрім три кліки на два сила) нема нічого.
Гойда, братья, гойда.
показати весь коментар
06.10.2024 21:37 Відповісти
 
 