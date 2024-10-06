Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 660 470 осіб (+1250 за добу), 8919 танків, 19 092 артсистеми, 17 679 бойових броньованих машин
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 660 470 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 660 470 (+1250) осіб,
- танків - 8919 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 17 679 (+21) од,
- артилерійських систем - 19 092 (+55) од,
- РСЗВ - 1216 (+0) од,
- засоби ППО - 970 (+0) од,
- літаків - 368 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 578 (+49),
- крилаті ракети - 2613 (+0),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 006 (+101) од,
- спеціальна техніка - 3363 (+19).
"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+16 Орест Гарай
показати весь коментар06.10.2024 09:42 Відповісти Посилання
+12 Urs
показати весь коментар06.10.2024 08:11 Відповісти Посилання
+12 Yury Onofrichuk #395902
показати весь коментар06.10.2024 10:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тупенький, зрозумій, твоїм маренням ніхто не вірить. Ніяких "аграмєнних сіл" чи "фантастично ефективної тактики" не існує. Кацапи лізуть пішкодралом, не рахуячись з втратами, бо їх розстрілюють за відмову йти на штурми. От і вся тактика. А "успіх" вона має (з втратами в 2 батальйони щодня) виключно тому, що ЗСУ теж 2.5 роки воює і трішки втомились вбивати сотнями тисяч кацапів.
Тож стули пельку з своїми "апокаліптичними" планами щодо Запоріжжя та Дніпра...
> Джордж Баррос из американского Института изучения войны отметил, что он не видит того, чтобы армия Украины использовала атаки на уровне батальона и бригад (3 000 бойцов) во время контрнаступления.
Ти просто дебіл, якщо вважаєш, що ніхто не володіє оперативною інформацією взагалі і що хтось не побачить 15'000 "свіжих" резервів засрашки.
Боже, як же впав рівень ботів в ольгіно... Вже відвертих дебілів надсилають провокувати на цензор...
Ти реально намагаєшся залякати українців, які перемололи 1'000'000 мобілізованих штурмовиків якоюсь сотнею тисяч наловлених в ****** поволжжя ванюшок?!?
Що, бажання різко зменшились? Вчора у вас була радість, коли ви за день, на всьому фронті захопили 0.5 км2? А тепер радієте, коли за тиждень не вибухне якийсь арсенал чи нафтопереробний і не димів 2 тижні, як у Пролетарську чи Торопці?
Ну ти і кінчений...
тобі правильно написали що ти тупий.
Вони томи і лізуть малими групами тому що так є шанс непомітно підійти до нуля а потім непомітно просичитись в наш тих або атакувати найслабгий опорник.
На початку війни войни уже ходили великими силами і колоннами - до чого це призвело всі добре пам'ятають.
Що буде коли русня зберез 10-20 тис людей на вузькому відтинку фронту при нинішньому насиченні ЛБЗ розвідувальними і ударниим безпілотниками і -теж зрозуміло. Буде велике місилово русн.
Тому вони посилають по 3-5-8 смертників але КОЖЕН ДЕНЬ - і це поки що дає їм хоч якийсь результат.
Звісно, 30 місяців штурмувати Вугледар і покласти приблизно 10 бригад - це теж "не справжній наступ".
Ти просто ідіот на методичці. Ніякого "підбору тактики немає". Є просто загородзагони і ванюшки, які вибирають лізти в самовбивчі штурми, а не перестріляти своїх офіцерів, які гонять їх на смерть.
Ніякої тактики немає. Є "настанова ведення бойових дій штурмовими загонами", яку видали ще в січні місяці 2024 року. В тій настанові описаний склад штурмового загону, в якому штатно тільки: АК, ПКМ, пара АГС та пара 82мм міномети. І БІЛЬШЕ НІЧОГО. Навіть штатного стандартного транспорту "нє положєно". Ніякої "тактики" там не описано, а тільки "гоніть на штурми". От вони і воюють за цією настановою.
ТУПО НЕМАЄ НІЯКОЇ ТАКТИКИ. Бо тактика - це хоч щось на техніці. А тахніки - НЕМАЄ. І китай не продає. І ванюшки вже не бажають за 3 мільйони дерев'яних в атаки йти.
Саме тому, ти, вишкребок ведерний - отут воняєш і розказуєш, які страшенні тактики вигадують загородзагони, які розстрілюють тих штурмовиків засрашки, які відмовляються в атаки йти.
Бо ванюшки закінчуються. Залишаються ті, хто якомога сильніше намагається відпетляти від *********** мобілізацій.
2. Фронт не "зрушив з місця". Це якраз теж кацапський наратив типу "ото стояло-стояло, а ЗАРАЗ НАСТУП ПОЧАВСЯ ГЛОБАЛЬНИЙ", який ти, кінчений вишкребок, повторюєш своїм брудним ротом. В 2022 році ЗСУ відкинули окупантів з під Києва, з чернігівщини, з сумщини, звільнили майже всю харківщину, звільнили місто Херсон і все правобережжня херсонщини. В 2023 році фронт активно совався в різні боки. В 2024 році кацапи безперервно кладуть в землю бригаду за бригадою, прогризаючи оборону ЗСУ, при цьому тільки в цьому році поклавши в землю 280`000 ванюшок, приблизно по 200 ванюшок на квадратний кілометр території України.
І от, кінчений вилупок з кацапії починає дебілістичним утробним голосом верещати "ФРОНТ ЗСУНУВСЯ З МІСЦЯ, БО ЗНАЙДЕНА НОВА ТАКТИКА". Звернись до психіатра!
Молоде дурне - другий день як зарегівся . Ще не навчився правильно методички читати .
Слава ЗСУ!
Авдіївка 31 тис населення, Вугледар 14 тис, Новогродівка (агломерація) 22 тис, а більше (окрім три кліки на два сила) нема нічого.
Гойда, братья, гойда.