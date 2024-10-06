Общие боевые потери РФ с начала войны – около 660 470 человек (+1250 за сутки), 8919 танков, 19 092 артсистемы, 17 679 боевых бронированных машин
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 660 470 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 660 470 (+1250) человек,
- танков - 8919 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 17 679 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 19 092 (+55) ед,
- РСЗО - 1216 (+0) ед,
- средства ППО - 970 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 578 (+49),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 006 (+101) ед,
- специальная техника - 3363 (+19).
"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
Топ комментарии
Орест Гарай
06.10.2024 09:42
Urs
06.10.2024 08:11
Yury Onofrichuk #395902
06.10.2024 10:11
Тупенький, зрозумій, твоїм маренням ніхто не вірить. Ніяких "аграмєнних сіл" чи "фантастично ефективної тактики" не існує. Кацапи лізуть пішкодралом, не рахуячись з втратами, бо їх розстрілюють за відмову йти на штурми. От і вся тактика. А "успіх" вона має (з втратами в 2 батальйони щодня) виключно тому, що ЗСУ теж 2.5 роки воює і трішки втомились вбивати сотнями тисяч кацапів.
Тож стули пельку з своїми "апокаліптичними" планами щодо Запоріжжя та Дніпра...
> Джордж Баррос из американского Института изучения войны отметил, что он не видит того, чтобы армия Украины использовала атаки на уровне батальона и бригад (3 000 бойцов) во время контрнаступления.
Ти просто дебіл, якщо вважаєш, що ніхто не володіє оперативною інформацією взагалі і що хтось не побачить 15'000 "свіжих" резервів засрашки.
Боже, як же впав рівень ботів в ольгіно... Вже відвертих дебілів надсилають провокувати на цензор...
Ти реально намагаєшся залякати українців, які перемололи 1'000'000 мобілізованих штурмовиків якоюсь сотнею тисяч наловлених в ****** поволжжя ванюшок?!?
Що, бажання різко зменшились? Вчора у вас була радість, коли ви за день, на всьому фронті захопили 0.5 км2? А тепер радієте, коли за тиждень не вибухне якийсь арсенал чи нафтопереробний і не димів 2 тижні, як у Пролетарську чи Торопці?
Ну ти і кінчений...
тобі правильно написали що ти тупий.
Вони томи і лізуть малими групами тому що так є шанс непомітно підійти до нуля а потім непомітно просичитись в наш тих або атакувати найслабгий опорник.
На початку війни войни уже ходили великими силами і колоннами - до чого це призвело всі добре пам'ятають.
Що буде коли русня зберез 10-20 тис людей на вузькому відтинку фронту при нинішньому насиченні ЛБЗ розвідувальними і ударниим безпілотниками і -теж зрозуміло. Буде велике місилово русн.
Тому вони посилають по 3-5-8 смертників але КОЖЕН ДЕНЬ - і це поки що дає їм хоч якийсь результат.
Звісно, 30 місяців штурмувати Вугледар і покласти приблизно 10 бригад - це теж "не справжній наступ".
Ти просто ідіот на методичці. Ніякого "підбору тактики немає". Є просто загородзагони і ванюшки, які вибирають лізти в самовбивчі штурми, а не перестріляти своїх офіцерів, які гонять їх на смерть.
Ніякої тактики немає. Є "настанова ведення бойових дій штурмовими загонами", яку видали ще в січні місяці 2024 року. В тій настанові описаний склад штурмового загону, в якому штатно тільки: АК, ПКМ, пара АГС та пара 82мм міномети. І БІЛЬШЕ НІЧОГО. Навіть штатного стандартного транспорту "нє положєно". Ніякої "тактики" там не описано, а тільки "гоніть на штурми". От вони і воюють за цією настановою.
ТУПО НЕМАЄ НІЯКОЇ ТАКТИКИ. Бо тактика - це хоч щось на техніці. А тахніки - НЕМАЄ. І китай не продає. І ванюшки вже не бажають за 3 мільйони дерев'яних в атаки йти.
Саме тому, ти, вишкребок ведерний - отут воняєш і розказуєш, які страшенні тактики вигадують загородзагони, які розстрілюють тих штурмовиків засрашки, які відмовляються в атаки йти.
Бо ванюшки закінчуються. Залишаються ті, хто якомога сильніше намагається відпетляти від *********** мобілізацій.
2. Фронт не "зрушив з місця". Це якраз теж кацапський наратив типу "ото стояло-стояло, а ЗАРАЗ НАСТУП ПОЧАВСЯ ГЛОБАЛЬНИЙ", який ти, кінчений вишкребок, повторюєш своїм брудним ротом. В 2022 році ЗСУ відкинули окупантів з під Києва, з чернігівщини, з сумщини, звільнили майже всю харківщину, звільнили місто Херсон і все правобережжня херсонщини. В 2023 році фронт активно совався в різні боки. В 2024 році кацапи безперервно кладуть в землю бригаду за бригадою, прогризаючи оборону ЗСУ, при цьому тільки в цьому році поклавши в землю 280`000 ванюшок, приблизно по 200 ванюшок на квадратний кілометр території України.
І от, кінчений вилупок з кацапії починає дебілістичним утробним голосом верещати "ФРОНТ ЗСУНУВСЯ З МІСЦЯ, БО ЗНАЙДЕНА НОВА ТАКТИКА". Звернись до психіатра!
Молоде дурне - другий день як зарегівся . Ще не навчився правильно методички читати .
Слава ЗСУ!
Авдіївка 31 тис населення, Вугледар 14 тис, Новогродівка (агломерація) 22 тис, а більше (окрім три кліки на два сила) нема нічого.
Гойда, братья, гойда.