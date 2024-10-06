РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9526 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 240 27

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 660 470 человек (+1250 за сутки), 8919 танков, 19 092 артсистемы, 17 679 боевых бронированных машин

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 660 470 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 660 470 (+1250) человек,
  • танков - 8919 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 17 679 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 19 092 (+55) ед,
  • РСЗО - 1216 (+0) ед,
  • средства ППО - 970 (+0) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 578 (+49),
  • крылатые ракеты - 2613 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 006 (+101) ед,
  • специальная техника - 3363 (+19).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники уничтожили семь российских грузовиков, броневик "Тайфун-К" и МТЛБ оккупантов. ВИДЕО

Втрати армії РФ на 6 жовтня

"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20346) Генштаб ВС (6823) ликвидация (3974) уничтожение (7703)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Так-так, прокацапські дебілоїди продовжують марити "аграмєннимі сіламі", як, очевидно, готуються за Уралом, в сибірських лісах, тренуєються величезним контингентом в 100500 повнокровних армій, з повнокомплектними арматами та BFG-9000.

Тупенький, зрозумій, твоїм маренням ніхто не вірить. Ніяких "аграмєнних сіл" чи "фантастично ефективної тактики" не існує. Кацапи лізуть пішкодралом, не рахуячись з втратами, бо їх розстрілюють за відмову йти на штурми. От і вся тактика. А "успіх" вона має (з втратами в 2 батальйони щодня) виключно тому, що ЗСУ теж 2.5 роки воює і трішки втомились вбивати сотнями тисяч кацапів.

Тож стули пельку з своїми "апокаліптичними" планами щодо Запоріжжя та Дніпра...
показать весь комментарий
06.10.2024 09:42 Ответить
+12
буханки пошли в наступление.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:11 Ответить
+12
Вуха стирчать. Пиши зразу не "я думаю", а "мені тут написали".
Молоде дурне - другий день як зарегівся . Ще не навчився правильно методички читати .
показать весь комментарий
06.10.2024 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
буханки пошли в наступление.
показать весь комментарий
06.10.2024 08:11 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !! Зачотно по металобрухту !!))
показать весь комментарий
06.10.2024 08:33 Ответить
Учора казали про літак ✈?
показать весь комментарий
06.10.2024 08:45 Ответить
Вже кажуть,що то був аналовнетний" С-70..
показать весь комментарий
06.10.2024 08:50 Ответить
Під час штурму Вугледара лише 155-та та 40-та бригади морської піхоти оркостану могли втратити понад 2100 осіб
показать весь комментарий
06.10.2024 08:58 Ответить
Я вот думаю главный удар будет на Запорожском направлении. То что происходит Покровск Селидово нащупывание тактики с которой можно прорвать оборону. Когда появится уверенность, тактика работает. Огромными силами двинутся в сторону Запорожья и Днепра.
показать весь комментарий
06.10.2024 09:37 Ответить
Так-так, прокацапські дебілоїди продовжують марити "аграмєннимі сіламі", як, очевидно, готуються за Уралом, в сибірських лісах, тренуєються величезним контингентом в 100500 повнокровних армій, з повнокомплектними арматами та BFG-9000.

Тупенький, зрозумій, твоїм маренням ніхто не вірить. Ніяких "аграмєнних сіл" чи "фантастично ефективної тактики" не існує. Кацапи лізуть пішкодралом, не рахуячись з втратами, бо їх розстрілюють за відмову йти на штурми. От і вся тактика. А "успіх" вона має (з втратами в 2 батальйони щодня) виключно тому, що ЗСУ теж 2.5 роки воює і трішки втомились вбивати сотнями тисяч кацапів.

Тож стули пельку з своїми "апокаліптичними" планами щодо Запоріжжя та Дніпра...
показать весь комментарий
06.10.2024 09:42 Ответить
Ты не понимаешь. Атаки мелкими группами. Настоящего наступления ни с одной сторон ещё не было. Не считая февраля 2022. В июле 2023 американские эксперты на такой момент обратили.

> Джордж Баррос из американского Института изучения войны отметил, что он не видит того, чтобы армия Украины использовала атаки на уровне батальона и бригад (3 000 бойцов) во время контрнаступления.
показать весь комментарий
06.10.2024 10:23 Ответить
О, я я, натюрліх!
показать весь комментарий
06.10.2024 10:54 Ответить
да это не наступление на Курахово и не война на истощение. нащупывание оптимальной тактики. как только прочувствуют - даёт результат. тогда и увидят. как 15 тысяч солдат одновременно идут в атаку. с потерями тысячи убитых и раненых в сутки.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:00 Ответить
Поточна оцінка резервів першої чергки на донецькому напрямку (це саме Курахово) - 1 неповний стрілецький полк - десь приблизно 300-500 осіб. Більше в конмадування засрашиців РЕЗЕРВІВ там немає - вони все, що приходить з мобілізаційних пунктів - одразу кидають в пішкодральні атаки.

Ти просто дебіл, якщо вважаєш, що ніхто не володіє оперативною інформацією взагалі і що хтось не побачить 15'000 "свіжих" резервів засрашки.

Боже, як же впав рівень ботів в ольгіно... Вже відвертих дебілів надсилають провокувати на цензор...
показать весь комментарий
06.10.2024 11:21 Ответить
Они могут 100 тысяч собрать. Ведётся поиск эффективной тактики. Пока такой в общем нет, но в сравнении с безнадёгой год назад, на метр не могли продвинуться. С чем связано, вероятно войска насытили мобильными РЭБ, дроны уже не так эффективны.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:48 Ответить
Ідіоте, вони з вересня 2022 року, коли ***** проголосив мобілізацію (ніби-то часткову, але такого поняття в них немає в законах), мобілізували вже біля мільйона осіб. З того мільйона вже 500'000 - здохші або калеки.

Ти реально намагаєшся залякати українців, які перемололи 1'000'000 мобілізованих штурмовиків якоюсь сотнею тисяч наловлених в ****** поволжжя ванюшок?!?
показать весь комментарий
06.10.2024 13:29 Ответить
Торецк и Селидово возьмут? Скорее всего. Подчеркну, россияне ищут тактические новшества. Сегодня 500 метров - километр. Завтра может 5-10 км.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:57 Ответить
Ви, кінчені кацапи, 3 роки тому збирались "Київ за 3 дні, а всю Україну за 2 тижні".

Що, бажання різко зменшились? Вчора у вас була радість, коли ви за день, на всьому фронті захопили 0.5 км2? А тепер радієте, коли за тиждень не вибухне якийсь арсенал чи нафтопереробний і не димів 2 тижні, як у Пролетарську чи Торопці?

Ну ти і кінчений...
показать весь комментарий
06.10.2024 14:15 Ответить
" Атаки мелкими группами."

тобі правильно написали що ти тупий.
Вони томи і лізуть малими групами тому що так є шанс непомітно підійти до нуля а потім непомітно просичитись в наш тих або атакувати найслабгий опорник.
На початку війни войни уже ходили великими силами і колоннами - до чого це призвело всі добре пам'ятають.
Що буде коли русня зберез 10-20 тис людей на вузькому відтинку фронту при нинішньому насиченні ЛБЗ розвідувальними і ударниим безпілотниками і -теж зрозуміло. Буде велике місилово русн.
Тому вони посилають по 3-5-8 смертників але КОЖЕН ДЕНЬ - і це поки що дає їм хоч якийсь результат.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:38 Ответить
Так а какая разница. Заметить 3 или 30 солдат одинаково просто.
показать весь комментарий
09.10.2024 07:14 Ответить
звичайно ж ні. 30 солдат це такий табун шо його засічуть хер зна звідки. А шоб їх швидко кудись доставити треба ще й задіяти 3-5 одиниць транспорту.
показать весь комментарий
17.10.2024 12:53 Ответить
Звісно, 8 місяців штурмувати Бахмут і покласти приблизно 10 бригад - це "не справжній наступ".
Звісно, 30 місяців штурмувати Вугледар і покласти приблизно 10 бригад - це теж "не справжній наступ".

Ти просто ідіот на методичці. Ніякого "підбору тактики немає". Є просто загородзагони і ванюшки, які вибирають лізти в самовбивчі штурми, а не перестріляти своїх офіцерів, які гонять їх на смерть.

Ніякої тактики немає. Є "настанова ведення бойових дій штурмовими загонами", яку видали ще в січні місяці 2024 року. В тій настанові описаний склад штурмового загону, в якому штатно тільки: АК, ПКМ, пара АГС та пара 82мм міномети. І БІЛЬШЕ НІЧОГО. Навіть штатного стандартного транспорту "нє положєно". Ніякої "тактики" там не описано, а тільки "гоніть на штурми". От вони і воюють за цією настановою.
показать весь комментарий
06.10.2024 11:16 Ответить
Так о чем речь. 2 года штурма Марьинку, Авдеевку. И вот сейчас фронт медленно, но движется. Постоянно штурмовали, но малыми группами. Я жду большего наступления. Как англичане в битве на Сомме положили 60 тысяч за один день. А не за 30 месяцев 10 бригад.
показать весь комментарий
06.10.2024 12:45 Ответить
От вилупок, ти прям дослівно Соловйова переказуєш... І ігноруєш будь-які слова. Дебіл, вони за кожне містечко розміром 10 тисяч населення кладуть 10 бригад. Загальні втрати кацапії - 650'000 осіб, якщо ти не знаєш. Загальна кількість втраченої техніки - вже під 80'000 одиниць.

ТУПО НЕМАЄ НІЯКОЇ ТАКТИКИ. Бо тактика - це хоч щось на техніці. А тахніки - НЕМАЄ. І китай не продає. І ванюшки вже не бажають за 3 мільйони дерев'яних в атаки йти.

Саме тому, ти, вишкребок ведерний - отут воняєш і розказуєш, які страшенні тактики вигадують загородзагони, які розстрілюють тих штурмовиків засрашки, які відмовляються в атаки йти.

Бо ванюшки закінчуються. Залишаються ті, хто якомога сильніше намагається відпетляти від *********** мобілізацій.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:27 Ответить
Бронемашин не хватает. Видно по количеству буханок, багги на фронте, в которые прилетает. БТРы, БМП какой то минимум имеется. Нельзя объяснить проблемы в тактике отсутствием брони. А вот то что пехота бегает с рюкзаками РЭБ за спиной, одна из причин почему фронт сдвинулся с места.
показать весь комментарий
06.10.2024 13:56 Ответить
1. Піхота бігає з реб в рюкзаку, бо в ЗСУ стало вистачати по 2-3 FPV-дрона на кожного піхотинця засрашки. Ванюшки теж жити хочуть.
2. Фронт не "зрушив з місця". Це якраз теж кацапський наратив типу "ото стояло-стояло, а ЗАРАЗ НАСТУП ПОЧАВСЯ ГЛОБАЛЬНИЙ", який ти, кінчений вишкребок, повторюєш своїм брудним ротом. В 2022 році ЗСУ відкинули окупантів з під Києва, з чернігівщини, з сумщини, звільнили майже всю харківщину, звільнили місто Херсон і все правобережжня херсонщини. В 2023 році фронт активно совався в різні боки. В 2024 році кацапи безперервно кладуть в землю бригаду за бригадою, прогризаючи оборону ЗСУ, при цьому тільки в цьому році поклавши в землю 280`000 ванюшок, приблизно по 200 ванюшок на квадратний кілометр території України.

І от, кінчений вилупок з кацапії починає дебілістичним утробним голосом верещати "ФРОНТ ЗСУНУВСЯ З МІСЦЯ, БО ЗНАЙДЕНА НОВА ТАКТИКА". Звернись до психіатра!
показать весь комментарий
06.10.2024 14:12 Ответить
Вуха стирчать. Пиши зразу не "я думаю", а "мені тут написали".
Молоде дурне - другий день як зарегівся . Ще не навчився правильно методички читати .
показать весь комментарий
06.10.2024 10:11 Ответить
Ого по автівкам пройшлися!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
06.10.2024 10:07 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
06.10.2024 10:38 Ответить
660 тисяч чумардосів, з них 300 тис в цьому році.
Авдіївка 31 тис населення, Вугледар 14 тис, Новогродівка (агломерація) 22 тис, а більше (окрім три кліки на два сила) нема нічого.
Гойда, братья, гойда.
показать весь комментарий
06.10.2024 21:37 Ответить
 
 