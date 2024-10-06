Спецназовцы СБУ поразили два российских ЗРК "Бук", а также 10 танков и 33 ББМ. ВИДЕО
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ опубликовали видео с серией поражений вражеской техники за неделю. В частности воины уничтожили:
- 10 танков
- 33 ББМ
- 18 артсистем и РСЗО
- 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР
- 219 единиц автотранспорта
- 25 БпЛА и 22 антенны связи
- 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
- 2 склада с боеприпасами
Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм канале Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Также было ликвидировано 176 российских захватчиков.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
++