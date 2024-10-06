РУС
Спецназовцы СБУ поразили два российских ЗРК "Бук", а также 10 танков и 33 ББМ. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ опубликовали видео с серией поражений вражеской техники за неделю. В частности воины уничтожили:

  • 10 танков
  • 33 ББМ
  • 18 артсистем и РСЗО
  • 4 системы ПВО и одну систему РЭБ/РЭР
  • 219 единиц автотранспорта
  • 25 БпЛА и 22 антенны связи
  • 148 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
  • 2 склада с боеприпасами

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм канале Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Также было ликвидировано 176 российских захватчиков.

Силы обороны Украины поразили три командных пункта российских оккупантов, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (20346) СБУ (20325) уничтожение (7703)
06.10.2024 09:31 Ответить
Найкрасивіше - "святковий фейєрверк" "Бука" і танк, у якого через "хобот" виліта димок...
06.10.2024 14:16 Ответить
Велика подяка мужнім воїнам. Разом до перемоги!!! Знищені САУ, танки та інша техніка, це збережені життя наших військових і цивільних.
06.10.2024 10:16 Ответить
А Баканова коли вразят за кротов в СБУ.
06.10.2024 11:14 Ответить
Там уже нові підросли не до лєйтенанта младшого наразі.
06.10.2024 11:29 Ответить
Що ви таке пишете, він же друг дитинства самого ЗЕ? Своїх не вражають!
07.10.2024 05:58 Ответить
 
 