Силы обороны Украины поразили три командных пункта российских оккупантов, - Генштаб

На днях Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад РФ, а также по одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, результаты ударов уточняются.

"Боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS", - добавили в Генштабе.

Также читайте: Силы обороны юга уничтожили ЗРК "ТОР". В целом потери врага за сутки составляют 107 оккупантов и 28 единиц вооружения и военной техники

А у Вугледарі чому не вразили?
05.10.2024 14:09 Ответить
безмозглая помешала
05.10.2024 16:03 Ответить
ЗЫ... сработала на упреждение.
05.10.2024 17:10 Ответить
 
 