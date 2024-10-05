Силы обороны Украины поразили три командных пункта российских оккупантов, - Генштаб
На днях Силы обороны Украины нанесли успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад РФ, а также по одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, результаты ударов уточняются.
"Боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS", - добавили в Генштабе.
