Сили оборони України уразили три командні пункти російських окупантів, - Генштаб

Днями Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад РФ, а також по одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, результати ударів уточнюються.

"Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS", - додали у Генштабі.

А у Вугледарі чому не вразили?
показати весь коментар
05.10.2024 14:09 Відповісти
безмозглая помешала
показати весь коментар
05.10.2024 16:03 Відповісти
ЗЫ... сработала на упреждение.
показати весь коментар
05.10.2024 17:10 Відповісти
 
 