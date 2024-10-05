Сили оборони України уразили три командні пункти російських окупантів, - Генштаб

Днями Сили оборони України завдали успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад РФ, а також по одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, результати ударів уточнюються.

"Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS", - додали у Генштабі.

