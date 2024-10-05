Сили оборони півдня знищили ЗРК "ТОР". Загалом втрати ворога за добу становлять 107 окупантів і 28 одиниць озброєння та військової техніки
Упродовж минулої доби втрати особового складу противника на півдні становили 107 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Так, протягом доби окупанти втратили 107 осіб особового складу.
Також ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 1 ЗРК "ТОР";
- 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
- 3 БпЛА;
- 4 гармати;
- 2 станції РЕБ.
Крім того, знищено 16 БпЛА типу "Shahed 136\137".
Також українські захисники уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти та 1 місце зберігання боєприпасів.
Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня
Як повідомляється, упродовж минулої доби зафіксовано 4 спроби штурму на Оріхівському напрямку.
Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.
За вчора ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 659 220 російських загарбників.
