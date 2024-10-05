Сили оборони півдня знищили ЗРК "ТОР". Загалом втрати ворога за добу становлять 107 окупантів і 28 одиниць озброєння та військової техніки

Упродовж минулої доби втрати особового складу противника на півдні становили 107 осіб.

Так, протягом доби окупанти втратили 107 осіб особового складу.

Також ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 ЗРК "ТОР";

18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;

3 БпЛА;

4 гармати;

2 станції РЕБ.

Крім того, знищено 16 БпЛА типу "Shahed 136\137".

Також українські захисники уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти та 1 місце зберігання боєприпасів.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Як повідомляється, упродовж минулої доби зафіксовано 4 спроби штурму на Оріхівському напрямку.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.

За вчора ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.

