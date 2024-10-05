УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12860 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
929 1

Сили оборони півдня знищили ЗРК "ТОР". Загалом втрати ворога за добу становлять 107 окупантів і 28 одиниць озброєння та військової техніки

Знищення техніки РФ на півдня

Упродовж минулої доби втрати особового складу противника на півдні становили 107 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Так, протягом доби окупанти втратили 107 осіб особового складу.

Також ворог втратив 28 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

  • 1 ЗРК "ТОР";
  • 18 одиниць автомобільної та броньованої техніки;
  • 3 БпЛА;
  • 4 гармати;
  • 2 станції РЕБ.

Також дивіться: Воїни 56 Маріупольської бригади ліквідували шістьох російських загарбників. ВIДЕО

Крім того, знищено 16 БпЛА типу "Shahed 136\137".
Також українські захисники уразили 2 бліндажі, 4 спостережні пункти та 1 місце зберігання боєприпасів.

Ситуація в операційній зоні Сил оборони півдня

Як повідомляється, упродовж минулої доби зафіксовано 4 спроби штурму на Оріхівському напрямку.

Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні БпЛА різних типів, ведуть аеророзвідку.

За вчора ворог застосував 301 FPV-дрон, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 429 осколкових боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 45 ОАБр знищили 5 гаубиць "Мста-Б" окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 659 220 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (18507) ліквідація (4368) знищення (8028) Сили оборони півдня (450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ВОЇНАМ!
показати весь коментар
05.10.2024 13:06 Відповісти
 
 