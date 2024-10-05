Силы обороны юга уничтожили вражеский ЗРК "ТОР". В общей сложности потери врага за сутки составляют 107 оккупантов и 28 единиц вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки потери личного состава противника на юге составили 107 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Так, в течение суток оккупанты потеряли 107 человек личного состава.

Также враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники, из них:

1 ЗРК "ТОР";

18 единиц автомобильной и бронированной техники;

3 БпЛА;

4 пушки;

2 станции РЭБ.

Кроме того, уничтожено 16 БпЛА типа "Shahed 136\137".

Также украинские защитники поразили 2 блиндажа, 4 наблюдательных пункта и 1 место хранения боеприпасов.

Ситуация в операционной зоне Сил обороны юга

Как сообщается, за прошедшие сутки зафиксировано 4 попытки штурма на Ореховском направлении.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БпЛА различных типов, ведут аэроразведку.

За вчера враг применил 301 FPV-дрон, 8 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 429 осколочных боеприпасов.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 659 220 российских захватчиков.