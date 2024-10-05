Общие боевые потери РФ с начала войны – около 659 220 человек (+1280 за сутки), 8916 танков, 19 037 артсистем, 17 658 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 659 220 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 659220 (+1280) человек,
танков - 8916 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 17658 (+31) ед,
артиллерийских систем - 19037 (+72) ед,
РСЗО - 1216 (+4) ед,
средства ППО - 970 (+5) ед,
самолетов - 368 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 16529 (+35),
крылатые ракеты - 2613 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,
специальная техника - 3344 (+11)
"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
216!! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка порадували.
Арта перевалила за 19000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 77000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 659 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
ППО активніше пішли в утиль, спроба зменшити відстань до ЛБЗ для авіації?
Наземка 5 тисяч (5 070)
Логістика 2 тисячі (2 024)
і штучне залізо
ППО - 30
РСЗВ - 40
https://t.me/Ukraine_365News/87778?single Кадри ліквідації борту та https://t.me/Ukraine_365News/87780?single відео з місця падіння вже оперативно опубліковано в Мережі.