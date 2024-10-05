Общие боевые потери РФ с начала войны – около 659 220 человек (+1280 за сутки), 8916 танков, 19 037 артсистем, 17 658 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 659 220 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 659220 (+1280) человек,

танков - 8916 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 17658 (+31) ед,

артиллерийских систем - 19037 (+72) ед,

РСЗО - 1216 (+4) ед,

средства ППО - 970 (+5) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16529 (+35),

крылатые ракеты - 2613 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,

специальная техника - 3344 (+11)

"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.