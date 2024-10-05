РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 659 220 человек (+1280 за сутки), 8916 танков, 19 037 артсистем, 17 658 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 659 220 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 659220 (+1280) человек,

танков - 8916 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 17658 (+31) ед,

артиллерийских систем - 19037 (+72) ед,

РСЗО - 1216 (+4) ед,

средства ППО - 970 (+5) ед,

самолетов - 368 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16529 (+35),

крылатые ракеты - 2613 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,

специальная техника - 3344 (+11)

Читайте также: За год боев под Угледаром Россия потеряла больше элитных воинов, чем за 10 лет в Чечне, - BBC

втрати окупантів

"Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

армия РФ (20339) Генштаб ВС (6819) ликвидация (3972) уничтожение (7691)
Минув 3881 день москальсько-української війни.
216!! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка порадували.
Арта перевалила за 19000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 77000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 659 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
05.10.2024 08:18 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
05.10.2024 08:14 Ответить
05.10.2024 08:22 Ответить
05.10.2024 08:22 Ответить
Уилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
05.10.2024 12:35 Ответить
Кацапи спробували нестачу снарядів компенсувати реактивною артою?
ППО активніше пішли в утиль, спроба зменшити відстань до ЛБЗ для авіації?
05.10.2024 08:31 Ответить
Осінні ювілеї на сьогодні
Наземка 5 тисяч (5 070)
Логістика 2 тисячі (2 024)
і штучне залізо
ППО - 30
РСЗВ - 40
05.10.2024 08:40 Ответить
Перемога близько, слава ЗЕ і Єрмаку!
05.10.2024 08:32 Ответить
амінь. на віки.....
05.10.2024 08:37 Ответить
Звісно близько, сьогодні було зроблено перший крок - воронежський спиртзавод, це удар по самій першій "скрєпє". Винести ще 2-3 спиртзавода і такий вий буде на болотах, Австралія почує.
05.10.2024 08:49 Ответить
Його використовують у парфумерно-косметичній, лакофарбовій промисловості, у виробництві вибухових речовин(!)
показать весь комментарий
Для вати саме те що треба
05.10.2024 11:04 Ответить
6 годин дихати спирто-етерові випаровування в цеху пров'ялки..працють лише баби...вентиляція не домагає...а на на центрифузі де спирт 60% на шлангу для заливки висить кружка...працюють лише баби....це в казані на порохохому заводі..офіційна назва "Спиртзавод ім.Леніна" перед заводом бяст леніна явновираженими татарськими рисами обличчя
05.10.2024 18:47 Ответить
фигасе арта, ПВО и РСЗО порадовали...
05.10.2024 08:40 Ответить
О, я взагалі вважаю що Арєстовіча даремно вигнали....
05.10.2024 09:15 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.10.2024 09:41 Ответить
Дані кацапських втрат радують 👏
05.10.2024 10:17 Ответить
Зранку 5 жовтня в районі Костянтинівки впав російський штурмовик "Су-25", який за попередніми даними був збитий у повітряному бою.
https://t.me/Ukraine_365News/87778?single Кадри ліквідації борту та https://t.me/Ukraine_365News/87780?single відео з місця падіння вже оперативно опубліковано в Мережі.

05.10.2024 13:25 Ответить
 
 