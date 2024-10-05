УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 659 220 осіб (+1280 за добу), 8916 танків, 19 037 артсистем, 17 658 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 659 220 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 659220 (+1280) осіб,

танків - 8916 (+8) од,

бойових броньованих машин - 17658 (+31) од,

артилерійських систем - 19037 (+72) од,

РСЗВ - 1216 (+4) од,

засоби ППО - 970 (+5) од,

літаків - 368 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16529 (+35),

крилаті ракети - 2613 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25905 (+85) од,

спеціальна техніка - 3344 (+11)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік боїв під Вугледаром Росія втратила більше елітних воїнів, ніж за 10 років у Чечні, - BBC

"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.

+29
Минув 3881 день москальсько-української війни.
216!! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка порадували.
Арта перевалила за 19000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 77000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 659 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
05.10.2024 08:18 Відповісти
+17
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
05.10.2024 08:14 Відповісти
+14
05.10.2024 08:22 Відповісти
Уилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
05.10.2024 12:35 Відповісти
Кацапи спробували нестачу снарядів компенсувати реактивною артою?
ППО активніше пішли в утиль, спроба зменшити відстань до ЛБЗ для авіації?
05.10.2024 08:31 Відповісти
Осінні ювілеї на сьогодні
Наземка 5 тисяч (5 070)
Логістика 2 тисячі (2 024)
і штучне залізо
ППО - 30
РСЗВ - 40
05.10.2024 08:40 Відповісти
Перемога близько, слава ЗЕ і Єрмаку!
05.10.2024 08:32 Відповісти
амінь. на віки.....
05.10.2024 08:37 Відповісти
Звісно близько, сьогодні було зроблено перший крок - воронежський спиртзавод, це удар по самій першій "скрєпє". Винести ще 2-3 спиртзавода і такий вий буде на болотах, Австралія почує.
05.10.2024 08:49 Відповісти
Його використовують у парфумерно-косметичній, лакофарбовій промисловості, у виробництві вибухових речовин(!)
05.10.2024 09:04 Відповісти
Для вати саме те що треба
05.10.2024 11:04 Відповісти
6 годин дихати спирто-етерові випаровування в цеху пров'ялки..працють лише баби...вентиляція не домагає...а на на центрифузі де спирт 60% на шлангу для заливки висить кружка...працюють лише баби....це в казані на порохохому заводі..офіційна назва "Спиртзавод ім.Леніна" перед заводом бяст леніна явновираженими татарськими рисами обличчя
05.10.2024 18:47 Відповісти
фигасе арта, ПВО и РСЗО порадовали...
05.10.2024 08:40 Відповісти
О, я взагалі вважаю що Арєстовіча даремно вигнали....
05.10.2024 09:15 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
05.10.2024 09:41 Відповісти
Дані кацапських втрат радують 👏
05.10.2024 10:17 Відповісти
Зранку 5 жовтня в районі Костянтинівки впав російський штурмовик "Су-25", який за попередніми даними був збитий у повітряному бою.
https://t.me/Ukraine_365News/87778?single Кадри ліквідації борту та https://t.me/Ukraine_365News/87780?single відео з місця падіння вже оперативно опубліковано в Мережі.

05.10.2024 13:25 Відповісти
 
 