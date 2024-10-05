Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 659 220 осіб (+1280 за добу), 8916 танків, 19 037 артсистем, 17 658 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 659 220 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 659220 (+1280) осіб,
танків - 8916 (+8) од,
бойових броньованих машин - 17658 (+31) од,
артилерійських систем - 19037 (+72) од,
РСЗВ - 1216 (+4) од,
засоби ППО - 970 (+5) од,
літаків - 368 (+0) од,
гелікоптерів - 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16529 (+35),
крилаті ракети - 2613 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 25905 (+85) од,
спеціальна техніка - 3344 (+11)
"Дані уточнюються", - зазначають у Генштабі.
216!! одиниць техніки та 1280! чумардосів за день.
Арта, РСЗВ та логістика супер, броня присутня. ППО та спецтехніка порадували.
Арта перевалила за 19000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перебільшила 77000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 659 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
ППО активніше пішли в утиль, спроба зменшити відстань до ЛБЗ для авіації?
Наземка 5 тисяч (5 070)
Логістика 2 тисячі (2 024)
і штучне залізо
ППО - 30
РСЗВ - 40
https://t.me/Ukraine_365News/87778?single Кадри ліквідації борту та https://t.me/Ukraine_365News/87780?single відео з місця падіння вже оперативно опубліковано в Мережі.