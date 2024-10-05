Оккупанты дважды за день атаковали село на Харьковщине: Один человек погиб, еще один - ранен. ФОТОрепортаж

В результате вражеских обстрелов Изюмщины погиб гражданский житель, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 5 октября около 11:50 враг попал из дрона по селу Нижнее Солоное Боровской СТГ Изюмского района. Зафиксировано попадание по гражданскому автомобилю, за рулем которого находился 49-летний мужчина. От ранений водитель умер в карете "скорой помощи" по дороге в больницу.

Кроме того, около 15:30 ВС РФ повторно обстреляли это же село, на этот раз - с применением двух КАБов. Повреждены частные домовладения. Ранен 87-летний мужчина, он госпитализирован.

