Оккупанты ударили двумя КАБами по селу на Харьковщине, ранен мужчина

Днем субботы, 5 октября, россияне нанесли авиаудар двумя КАБами по селу Нижнее Солоное Изюмского района Харьковской области. Ранения получил 87-летний мужчина.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в ОВА, вражеская атака произошла около 15:40.

"Обломочное ранение получил 87-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате попадания произошло повреждение и возгорание трех частных жилых домов.

