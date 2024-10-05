РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Война
709 1

Оккупанты ударили двумя КАБами по селу на Харьковщине, ранен мужчина

РФ скинула КАБи на село на Харківщині

Днем субботы, 5 октября, россияне нанесли авиаудар двумя КАБами по селу Нижнее Солоное Изюмского района Харьковской области. Ранения получил 87-летний мужчина.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали в ОВА, вражеская атака произошла около 15:40.

"Обломочное ранение получил 87-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в результате попадания произошло повреждение и возгорание трех частных жилых домов.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: двое погибших, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (29065) Харьковщина (5577) КАБ (423)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де наш "кочующий Петріот"? Чи жОПа забороняє...?
показать весь комментарий
05.10.2024 18:01 Ответить
 
 