Оккупанты ударили двумя КАБами по селу на Харьковщине, ранен мужчина
Днем субботы, 5 октября, россияне нанесли авиаудар двумя КАБами по селу Нижнее Солоное Изюмского района Харьковской области. Ранения получил 87-летний мужчина.
Об этом сообщает Харьковская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказали в ОВА, вражеская атака произошла около 15:40.
"Обломочное ранение получил 87-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в результате попадания произошло повреждение и возгорание трех частных жилых домов.
