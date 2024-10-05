Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: двое погибших, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 4 октября, войска РФ наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, по селу Изюмское военные РФ нанесли удар с использованием КАБ. Повреждены частный автомобиль и здание школы. Погиб гражданский житель.

По данным правоохранителей, село Первомайское военные РФ атаковали КАБом. Повреждены дома. Погиб гражданский мужчина.

В результате удара FPV-дроном в городе Купянск поврежден частный автомобиль. Получил ранения гражданский мужчина.







