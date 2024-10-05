РУС
Новости
587 0

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: двое погибших, есть повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Наслідки обстрілу Харківщини

За прошедшие сутки, 4 октября, войска РФ наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, по селу Изюмское военные РФ нанесли удар с использованием КАБ. Повреждены частный автомобиль и здание школы. Погиб гражданский житель.

По данным правоохранителей, село Первомайское военные РФ атаковали КАБом. Повреждены дома. Погиб гражданский мужчина.

Также смотрите: В результате российских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще один ранен. ФОТОрепортаж

В результате удара FPV-дроном в городе Купянск поврежден частный автомобиль. Получил ранения гражданский мужчина.

Наслідки обстрілу Харківщини

обстрел (29065) Нацполиция (16704) Харьков (7728) Харьковщина (5577)
