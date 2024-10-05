Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: двоє загиблих, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 4 жовтня, війська РФ завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, по селу Ізюмське військові РФ завдали удару з використанням КАБ. Пошкоджено приватний автомобіль та будівлю школи. Загинув цивільний мешканець.

За даними правоохоронців, село Першотравневе військові РФ атакували КАБом. Пошкоджено будинки. Загинув цивільний чоловік.

Також читайте: Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару FPV-дроном у місті Куп’янськ пошкоджено приватний автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.







