УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12471 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
1 066 2

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 4 жовтня, росіяни били з авіації та запускали FPV-дрони по Харківській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, ще один чоловік дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли слідчі, приблизно о 10:10 ворог застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Загинув 55-річний цивільний чоловік. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений

Також близько 10:00 рашисти вдарили двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні із життям, дістав 35-річний цивільний чоловік - співробітник місцевої агрофірми.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений
 

Окрім цього, орієнтовно о 16:35 в результаті влучання ворожого FPV-дрона по Куп’янську тілесні ушкодження дістав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. Пошкоджено автомобіль.

Також у прокуратурі розповіли, що о 10:40 окупанти із застосуванням КАБів вдарили по селу Чернещина, внаслідок чого пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений

Дивіться також: Доба на Харківщині: окупанти атакували 5 районів, 8 людей постраждали. ФОТО

Автор: 

обстріл (30375) Харківщина (6054)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Куп'янськ в прямій досяжності дронів. Справи кепські.
показати весь коментар
04.10.2024 20:56 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 23:47 Відповісти
 
 