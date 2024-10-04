Внаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули дві людини, ще один поранений. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 4 жовтня, росіяни били з авіації та запускали FPV-дрони по Харківській області. Внаслідок ворожих обстрілів загинули дві людини, ще один чоловік дістав поранення.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповіли слідчі, приблизно о 10:10 ворог застосував КАБи для ударів по селищу Степи. Загинув 55-річний цивільний чоловік. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння.
Також близько 10:00 рашисти вдарили двома керованими авіаційними бомбами по селу Ізюмське. Поранення, не сумісні із життям, дістав 35-річний цивільний чоловік - співробітник місцевої агрофірми.
Окрім цього, орієнтовно о 16:35 в результаті влучання ворожого FPV-дрона по Куп’янську тілесні ушкодження дістав 37-річний чоловік, від госпіталізації відмовився. Пошкоджено автомобіль.
Також у прокуратурі розповіли, що о 10:40 окупанти із застосуванням КАБів вдарили по селу Чернещина, внаслідок чого пошкоджень зазнали приватні домоволодіння. Обійшлося без постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль