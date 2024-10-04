Доба на Харківщині: окупанти атакували 5 районів, 8 людей постраждали. ФОТО

Окупанти минулої доби застосували для ударів по Харківщині КАБ, ФАБ, РСЗВ, FVP-дрони: поранені мирні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ввечері окупанти атакували село Токарівка Харківського району. З дрона скинули дві гранати на мотоблок, постраждали 62-річна жінка та 67-річний чоловік.

Близько 16:35 обстріли село Богуславка Ізюмського району, дві жінки 75 та 73 років дістали поранення. Також зруйновано два будинки, пошкоджено скління вікон та покрівлі 10 приватних будинків

О 16:00 ворог вдарив по Богодухівському району, селу Перовське. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, енергомережі. Отримали поранення 44-річний чоловік, 66-річна жінка та 50-річна жінка.

У селі Охрімівка Чугуївського району, яке ворог обстріляв о 15:30, постраждав 31-річний чоловік.

Також протягом доби під ворожим вогнем опинилися Куп'янськ, село Ківшарівка та Кіндрашівська територіальна громада. Внаслідок обстрілів пошкоджені квартири у багатоповерхівці та дах комунального закладу, горіли гараж та автомобіль, а також лісова підстилка на площі 800 кв.м.

