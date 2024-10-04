Сутки на Харьковщине: оккупанты атаковали 5 районов, 8 человек пострадали. ФОТО

Оккупанты за минувшие сутки применили для ударов по Харьковщине КАБ, ФАБ, РСЗО, FVP-дроны: ранены мирные жители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вечером оккупанты атаковали село Токаревка Харьковского района. С дрона сбросили две гранаты на мотоблок, пострадали 62-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Около 16:35 обстреляли село Богуславка Изюмского района, две женщины 75 и 73 лет получили ранения. Также разрушены два дома, повреждено остекление окон и кровли 10 частных домов

В 16:00 враг ударил по Богодуховскому району, селу Перовское. В результате обстрела частично повреждены частный дом, хозяйственные постройки, энергосети. Получили ранения 44-летний мужчина, 66-летняя женщина и 50-летняя женщина.

В селе Охримовка Чугуевского района, которое враг обстрелял в 15:30, пострадал 31-летний мужчина.

Также в течение суток под вражеским огнем оказались Купянск, село Ковшаровка и Кондрашевская территориальная громада. В результате обстрелов повреждены квартиры в многоэтажке и крыша коммунального учреждения, горели гараж и автомобиль, а также лесная подстилка на площади 800 кв.м.

