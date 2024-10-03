В Токаревке на Харьковщине российский дрон атаковал двух жителей: они госпитализированы с ранениями

3 октября, вечером, в Токаревке Харьковской области вражеский дрон атаковал местных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

"Около 18:00 в результате сброса двух гранат с вражеского дрона ранения получили 62-летняя женщина и 67-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Женщина получила осколочное поражение двух голеней и ранение верхней левой кисти. У мужчины ранения обеих ног, рук и грудной клетки.

Люди госпитализированы в больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

