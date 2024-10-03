РУС
Сгорел целый поселок: На Харьковщине лесной пожар перекинулся на дома, погибли 4 человека

В Боровской громаде Харьковщины лесной пожар перекинулся на дома, в результате чего 4 человека погибли.

Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сгорел целый поселок - более тысячи домов уничтожено из-за лесного пожара. Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами.

Огонь снова пришел из Донецкой области - со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Червонооскольский", а дальше начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", - говорится в сообщении.

В лесу и вблизи него сгорело около 1 100 деревянных домов, 60 человек эвакуировали.

Мало того, що кацап товче Харківщину, то ще й природа не жалкує...
03.10.2024 16:00 Ответить
В часи Януковича цю природозаповідну частину узбережжя водосховища без ніяких дозвільних документів захопили його друзі і набудували там собі будинки, всіх посилали подалі , у народі це місце називалося Мальдіви.
03.10.2024 17:02 Ответить
"Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок" Надзвичайно сумно. У нас так переживають за людей з окупації, що кидають їх у якісь дерев'яні бараки, судячи з фото, і ті збудовані благодійниками. Тим часом державні чиновники пилять як не в себе, за війну обросли новими автівками і квартирами.
Це не країна, а якась одна суцільна трагедія.
03.10.2024 18:54 Ответить
покажіть приклад, як потрібно робити правильно.
Але з аргументами, цифрами.
03.10.2024 19:32 Ответить
Поставити пріоритетом інтеграцію переселенців. Але у держави інші пріоритети.
https://sud.ua/uk/news/publication/311823-vysshiy-antikorruptsionnyy-sud-zakupit-kvartiry-dlya-novykh-sudey-obschey-stoimostyu-60-mln-griven Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень
Їм люди потрібні лише для того щоб збирати податки.
03.10.2024 20:14 Ответить
 
 