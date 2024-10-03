Сгорел целый поселок: На Харьковщине лесной пожар перекинулся на дома, погибли 4 человека

В Боровской громаде Харьковщины лесной пожар перекинулся на дома, в результате чего 4 человека погибли.

Об этом сообщил начальник следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сгорел целый поселок - более тысячи домов уничтожено из-за лесного пожара. Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами.

Огонь снова пришел из Донецкой области - со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк "Червонооскольский", а дальше начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги", - говорится в сообщении.

В лесу и вблизи него сгорело около 1 100 деревянных домов, 60 человек эвакуировали.

