Згоріло ціле селище: На Харківщині лісова пожежа перекинулася на будинки, загинули 4 особи. ВІДЕО+ФОТО
У Борівській громаді Харківщини лісова пожежа перекинулася на будинки, внаслідок чого 4 особи загинули.
Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.
"Згоріло ціле селище - більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами.
Вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", - йдеться в повідомленні.
В лісі та поблизу нього згоріло близько 1 100 дерев'яних будинків, 60 осіб евакуювали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це не країна, а якась одна суцільна трагедія.
Але з аргументами, цифрами.
https://sud.ua/uk/news/publication/311823-vysshiy-antikorruptsionnyy-sud-zakupit-kvartiry-dlya-novykh-sudey-obschey-stoimostyu-60-mln-griven Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень
Їм люди потрібні лише для того щоб збирати податки.