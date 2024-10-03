Згоріло ціле селище: На Харківщині лісова пожежа перекинулася на будинки, загинули 4 особи. ВІДЕО+ФОТО

У Борівській громаді Харківщини лісова пожежа перекинулася на будинки, внаслідок чого 4 особи загинули.

Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Згоріло ціле селище - більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами.

Вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", - йдеться в повідомленні.

В лісі та поблизу нього згоріло близько 1 100 дерев'яних будинків, 60 осіб евакуювали.

