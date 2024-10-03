УКР
Згоріло ціле селище: На Харківщині лісова пожежа перекинулася на будинки, загинули 4 особи. ВІДЕО+ФОТО

У Борівській громаді Харківщини лісова пожежа перекинулася на будинки, внаслідок чого 4 особи загинули.

Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

"Згоріло ціле селище - більше тисячі будинків знищено через лісову пожежу. Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок, ще одна місцева та один чоловік. Вони просто не встигли втекти - полум'я розповсюджувалося шаленими темпами.

Вогонь знову прийшов з Донеччини - з боку села Рубці перекинувся на Борівське лісництво. Верхова пожежа охопила ландшафтний парк "Червонооскільський", а далі почала наближатися до села Піски-Радьківські. Саме в цій місцевості, на території одного з благодійних фондів і загинули люди, ще двоє отримали опіки", - йдеться в повідомленні.

В лісі та поблизу нього згоріло близько 1 100 дерев'яних будинків, 60 осіб евакуювали.

Мало того, що кацап товче Харківщину, то ще й природа не жалкує...
03.10.2024 16:00 Відповісти
В часи Януковича цю природозаповідну частину узбережжя водосховища без ніяких дозвільних документів захопили його друзі і набудували там собі будинки, всіх посилали подалі , у народі це місце називалося Мальдіви.
03.10.2024 17:02 Відповісти
"Четверо людей згоріли живцем. Двоє жінок-переселенок" Надзвичайно сумно. У нас так переживають за людей з окупації, що кидають їх у якісь дерев'яні бараки, судячи з фото, і ті збудовані благодійниками. Тим часом державні чиновники пилять як не в себе, за війну обросли новими автівками і квартирами.
Це не країна, а якась одна суцільна трагедія.
03.10.2024 18:54 Відповісти
покажіть приклад, як потрібно робити правильно.
Але з аргументами, цифрами.
03.10.2024 19:32 Відповісти
Поставити пріоритетом інтеграцію переселенців. Але у держави інші пріоритети.
https://sud.ua/uk/news/publication/311823-vysshiy-antikorruptsionnyy-sud-zakupit-kvartiry-dlya-novykh-sudey-obschey-stoimostyu-60-mln-griven Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень
Їм люди потрібні лише для того щоб збирати податки.
03.10.2024 20:14 Відповісти
 
 