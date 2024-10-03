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Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці в Харкові. ВIДЕО

Рятувальникам вдалось загасити пожежу, яка спалахнула на місці влучання російського КАБу в багатоповерхівку в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"О 00:30 3 жовтня рятувальникам ДСНС вдалось повністю ліквідувати пожежу площею 65 м кв. у житловій 5-типоверхівці, у яку влучила російська керована авіабомба. Аварійно-рятувальні робота на місці удару тривають", - йдеться в повідомленні.


Рятувальники допомагають людям з багатоповерхівки, в яку влучив російський КАБ

Рятувальники працюють на місці влучання КАБу в Харкові

Нагадаємо, пізно ввечері, 2 жовтня, російські загарбники атакували КАБами Харків.

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пожежа (4342) Харків (5637) рятувальники (168) ДСНС (5127)


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Дякуемо рятувальникам...Ви теж воїни..
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03.10.2024 02:02 Відповісти
 
 