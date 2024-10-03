Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є влучання у багатоповерхівку, 10 постраждалих, серед них 3-річна дитина (оновлено)

Пізно ввечері, 2 жовтня, російські загарбники атакували керованими авіабомбами Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав мер міста.

Згодом Терехов повідомив, що удар одного з КАБів прийшовся бо житловій багатоповерхівці. Щодо жертв - інформація збирається.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.

"Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову. За попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила", - написав посадовець.

Оновлена інформація

Згодом очільник ОВА Синєгубов повідомив, що один із КАБів влучив у житловий будинок. Ще один КАБ - вдарив по лісосмузі.

"За попередніми даними, постраждали семеро людей", - написав він.

На місці працюють екстренні служби.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9. Серед них - 3-річна дівчинка.

"Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають", - написав посадовець.

Станом на 00:09 повідомляється про 10 постраждалих.

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