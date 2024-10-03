Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є влучання у багатоповерхівку, 10 постраждалих, серед них 3-річна дитина (оновлено)
Пізно ввечері, 2 жовтня, російські загарбники атакували керованими авіабомбами Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав мер міста.
Згодом Терехов повідомив, що удар одного з КАБів прийшовся бо житловій багатоповерхівці. Щодо жертв - інформація збирається.
Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.
"Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову. За попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила", - написав посадовець.
Оновлена інформація
Згодом очільник ОВА Синєгубов повідомив, що один із КАБів влучив у житловий будинок. Ще один КАБ - вдарив по лісосмузі.
"За попередніми даними, постраждали семеро людей", - написав він.
На місці працюють екстренні служби.
Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9. Серед них - 3-річна дівчинка.
"Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають", - написав посадовець.
Станом на 00:09 повідомляється про 10 постраждалих.
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Невже їрмакака торгується за ціну капітуляції?
Тепер вже рашисти безкарно накривають великі міста Кабами (Харків, Запоріжжя, Суми)...
І ніякої реакції з боку військово-політичного керівництва немає на це.
Повна імпотенція з їх сторони.
Люди реально депресують і зрозуміло чому.
И хотя бы в 2022м спрятать КБ и заводы под землю, клепать дроны и примитивные дешевые ракеты, постепенно наращивая количество и характеристики. Но вместо этого готовились к контрнаступу. А когда люди на фронте начали заканчиваться, то тех. кто мог бы наклепать ракет и дронов, стали хватать на улицах и отправлять с автоматом защищать посадки. А все потому, что 73% решили, что хуже не будет. Так что жаловаться сейчас могут лишь те, кто не входит в 73%, и то не все.
Таке враження,наче табу якесь...
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