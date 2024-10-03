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Новини Війна
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Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є влучання у багатоповерхівку, 10 постраждалих, серед них 3-річна дитина (оновлено)

Російський обстріл Харкова 2 жовтня

Пізно ввечері, 2 жовтня, російські загарбники атакували керованими авіабомбами Харків.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється", - написав мер міста.

Згодом Терехов повідомив, що удар одного з КАБів прийшовся бо житловій багатоповерхівці. Щодо жертв - інформація збирається.

Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури.

"Окупанти завдали ударів КАБами по Харкову. За попередніми даними, є руйнування цивільної інфраструктури. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила", - написав посадовець.

Оновлена інформація

Згодом очільник ОВА Синєгубов повідомив, що один із КАБів влучив у житловий будинок. Ще один КАБ - вдарив по лісосмузі.

"За попередніми даними, постраждали семеро людей", - написав він.

На місці працюють екстренні служби. 

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 9. Серед них - 3-річна дівчинка.

"Ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають", - написав посадовець. 

Станом на 00:09 повідомляється про 10 постраждалих.

Читайте також: Ворог ударив КАБом по Київському району Харкова: пошкоджено гаражі та будинки

Автор: 

обстріл (28732) Харків (5637) КАБ (371)


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Топ коментарі
+16
Щось нічим носії кабів наші знищувати не можуть, жодної користі від F-16 реально не видно.
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02.10.2024 23:42
+10
Рашисти вже роками навчились крити КАБами наші позиції на лінії фронту та таким чином просуватися.
Тепер вже рашисти безкарно накривають великі міста Кабами (Харків, Запоріжжя, Суми)...
І ніякої реакції з боку військово-політичного керівництва немає на це.
Повна імпотенція з їх сторони.
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03.10.2024 00:27
+8
Як там Курщина? Кого вона закрила?! Атаки кожної ночі і при тому зі сторони Курська
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02.10.2024 23:28
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Як там Курщина? Кого вона закрила?! Атаки кожної ночі і при тому зі сторони Курська
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02.10.2024 23:28 Відповісти
Напасти на територію росіян було потрібно ще рік назад.
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03.10.2024 00:12 Відповісти
явно вы работаете на ***********
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03.10.2024 00:15 Відповісти
У вас профдеформація через роботу ботом...
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03.10.2024 00:20 Відповісти
Тут рік назад сміялися,коли один покійний писав,що Кремінна вільна від орків, втекли. Так ні наказ був підтягнути логістику. Тягнуть до сьогодні. Що є Ф16,якось не помітно,особливо після трагедії.
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03.10.2024 00:20 Відповісти
Щось нічим носії кабів наші знищувати не можуть, жодної користі від F-16 реально не видно.
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02.10.2024 23:42 Відповісти
Вони набагато кращі за той радянський мотлох, на якому літали українські пілоти.
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03.10.2024 00:14 Відповісти
Згоден, але жодного збитого ними літака РФ, що роблять ті F-16, на які усі молились, де результати їх роботи?
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03.10.2024 00:28 Відповісти
а как собьют носитель самолёт если воможно отцепление самого каба происходит на высоте 5км, 5000м например, чем Вы его будете сбивать?
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03.10.2024 06:41 Відповісти
пишуть нема вже тих 16...
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03.10.2024 14:06 Відповісти
Якесь підозріле затишшя вже декаду, ні намкриш, ні блетгород, ні НПЗ ані літакосхованку НЕ турбують взагалі...
Невже їрмакака торгується за ціну капітуляції?
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02.10.2024 23:51 Відповісти
Краще не фантазувати. Думаю що роблять все можливе і понад можливе у армії.
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03.10.2024 00:13 Відповісти
Крым уже месяц живет спокойно.
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03.10.2024 10:28 Відповісти
Чому це лайно, яке кидає ці каби нічим не можна дістати, щось нам там давали союзники для ф-16, чи воно для чогось іншого…, як я мрію, що накрити всі аеродроми кацапські якоюсь балістикою, щоб одні вирви…
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03.10.2024 00:19 Відповісти
Рашисти вже роками навчились крити КАБами наші позиції на лінії фронту та таким чином просуватися.
Тепер вже рашисти безкарно накривають великі міста Кабами (Харків, Запоріжжя, Суми)...
І ніякої реакції з боку військово-політичного керівництва немає на це.
Повна імпотенція з їх сторони.
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03.10.2024 00:27 Відповісти
Це так і захиститись від них Україна не може зараз.
Люди реально депресують і зрозуміло чому.
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03.10.2024 04:34 Відповісти
Нетак далеко від мого дому гахнули..Перед цім у телеграмм каналах пишуть..У білгороді піднялась авіація..заходять на пускові..Тобто всі бачать як поруч авіація рашні наводить бомби на місто..Й це ніяк не збиваемо?..я не авіатор звісно..стрілок рядовий був..Але де ж прикриття міста від ближної авіації?..по місту луплять кожен день..ответкі е теж..але потім..Работи на попередження немае...взагалі..
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03.10.2024 02:12 Відповісти
Ракеты свои клепать нужно а не помощь просить. А у нас на 3 год войны потужный министр заявляет про то что мы услышим про ракеты в этом году. По кайфу
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03.10.2024 03:58 Відповісти
Ракеты нужно было клепать с 2014 года хотя бы. Но у нас же асфальт и проклятый барыга были - не на часі.
И хотя бы в 2022м спрятать КБ и заводы под землю, клепать дроны и примитивные дешевые ракеты, постепенно наращивая количество и характеристики. Но вместо этого готовились к контрнаступу. А когда люди на фронте начали заканчиваться, то тех. кто мог бы наклепать ракет и дронов, стали хватать на улицах и отправлять с автоматом защищать посадки. А все потому, что 73% решили, что хуже не будет. Так что жаловаться сейчас могут лишь те, кто не входит в 73%, и то не все.
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03.10.2024 13:52 Відповісти
Таке враження,що у нас заборона на збиття рашистських корит...КАБ летить максимум на 120 км,але скидати його потрібно з 14 000 метрів.Рашисти підлітають значно ближче,їх можна дістати навіть ракетами повітря-повітря з МіГ-29,не кажучи про F-16 або петріоти...
Таке враження,наче табу якесь...
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03.10.2024 08:03 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/clyvqjg0p8vo
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03.10.2024 09:50 Відповісти
Це не враження. Это народ готовят к сдаче территорий, чтобы сильно не бухтели.
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03.10.2024 10:30 Відповісти
Израиль отбомбився по кацапській базі Сирії в Хмейниме
https://t.me/newsil_tme/133725?single
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03.10.2024 08:41 Відповісти
Хакните этот глонасс если не можете уничтожить
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03.10.2024 09:04 Відповісти
 
 