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Ворог ударив КАБом по Київському району Харкова: пошкоджено гаражі та будинки

Наслідки обстрілу Харкова

У ніч на 2 жовтня 2024 року у Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого удару

З його словами, внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

На щастя, жертв немає.

Також дивіться: Окупанти завдали авіаударів по Харкову та Куп’янщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Профільні служби продовжують обстеження місця події.

Раніше Терехов інформував, що упродовж вересня росіяни обстріляли Харків 53 рази.

Нагадаємо, Терехов також повідомляв що російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами. Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова є 3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.

Автор: 

обстріл (28732) Харків (5637) КАБ (371)


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І протuдії Кабам немає, немає чим їх ловити.
І Запоріжжя так само зараз Кабамі обстрілюють, але Харкову дістається найбільше.(((
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02.10.2024 06:27 Відповісти
Є. Комплексне рішення.
ATACMSи по наросії, в достатній кількості. Для вибивання ППО.
І в додаток F-16 з ракетами AIM-120D, і КАБів не буде.
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02.10.2024 07:19 Відповісти
Це було б дуже добре.
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02.10.2024 20:27 Відповісти
 
 