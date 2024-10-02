Ворог ударив КАБом по Київському району Харкова: пошкоджено гаражі та будинки

У ніч на 2 жовтня 2024 року у Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого удару

З його словами, внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.

На щастя, жертв немає.

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Профільні служби продовжують обстеження місця події.

Раніше Терехов інформував, що упродовж вересня росіяни обстріляли Харків 53 рази.

Нагадаємо, Терехов також повідомляв що російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами. Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова є 3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.