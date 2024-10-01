Упродовж вересня росіяни обстріляли Харків 53 рази, - Терехов

Війська РФ упродовж вересня обстріляли Харків з різного озброєння 53 рази, постраждали 188 людей, зокрема 19 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав міський голова Ігор Терехов.

"Ми підбили таку сумну статистику за минулий місяць: 53 рази Харків перебував під обстрілом. Це найбільша кількість обстрілів від початку 2023 року. Постраждали 188 людей, зокрема 19 дітей", - розповів Терехов.

Також дивіться: Удар ФАБами по Харкову: 3 людини загинули, 34 поранено (оновлено). ВIДЕО

Він зауважив, що кожний обстріл – додаткове навантаження для комунальників, які проводять підготовку до опалювального сезону і змушені переглядати плани.

"Було б неправдою сказати, що це не так. Бо ми відриваємо людей для усунення наслідків. Крім цього, комунікації пошкоджені, розбиті будинки. Це впливає на підготовку до опалювального сезону. Але комунальники працюють практично цілодобово, дуже серйозно готуємося", - зазначив Терехов.

Також читайте: Удар РФ по Харкову: Дві людини перебувають у дуже важкому стані, пошкоджено 18 багатоповерхівок

Нагадаємо, раніше Терехов повідомляв що російські загарбники все частіше обстрілюють місто Харків керованими та фугасними авіабомбами. Він зазначив, що ФАБи та КАБи дуже швидко долітають до міста. У мешканців Харкова є 3-5 хвилин, щоб потрапити до укриття.