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В течение сентября россияне обстреляли Харьков 53 раза, - Терехов

Зеленський прокоментував удар РФ по Харкову 24 вересня

Войска РФ в течение сентября обстреляли Харьков из различного вооружения 53 раза, пострадали 188 человек, в том числе 19 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал городской голова Игорь Терехов.

"Мы подвели такую печальную статистику за прошлый месяц: 53 раза Харьков находился под обстрелом. Это наибольшее количество обстрелов с начала 2023 года. Пострадали 188 человек, в том числе 19 детей", - рассказал Терехов.

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Он отметил, что каждый обстрел - дополнительная нагрузка для коммунальщиков, которые проводят подготовку к отопительному сезону и вынуждены пересматривать планы.

"Было бы неправдой сказать, что это не так. Потому что мы отрываем людей для устранения последствий. Кроме этого, коммуникации повреждены, разбиты дома. Это влияет на подготовку к отопительному сезону. Но коммунальщики работают практически круглосуточно, очень серьезно готовимся", - отметил Терехов.

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Напомним, ранее Терехов сообщал, что российские захватчики все чаще обстреливают город Харьков управляемыми и фугасными авиабомбами. Он отметил, что ФАБы и КАБы очень быстро долетают до города. У жителей Харькова есть 3-5 минут, чтобы попасть в укрытие.

Автор: 

обстрел (27396) Харьков (7520) Терехов Игорь (255)


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Сколько раз за это время был обстрелян Белгород? Сколько можно быть терпилами?
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01.10.2024 22:46 Ответить
Так не будь терпілою.. Ноги в руки, автомат через плече та вперед на Бєлгород.
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01.10.2024 23:24 Ответить
Из какого окопа строчишь, геМОРрой?
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02.10.2024 06:49 Ответить
 
 